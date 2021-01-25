«Просвіта» оголошує 2021 — роком українського слова на Буковині

Світлана МАСЛОВСЬКА,

в.о.голови Чернівецької обласної громадської організації ВУТ “Просвіта” ім.Тараса Шевченка

16 січня 2021 року сфера обслуговування в Україні перейшла на державну мову. “Нарешті!” — скаже кожен небайдужий до рідної української, бо це основна вимога ст. 30 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Лише на прохання споживача його персональне обслуговування у крамницях, кав’ярні, банку, аптеці, бібліотеці, АЗС тощо може здійснюватися іншою мовою.

Вся реклама також має бути українською. За порушення цих положень вперше може бути попередження. Надалі (з 2022 року) — адміністративне стягнення — штраф у розмірі 200-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 грн.)

Українська “Просвіта”, як і Буковинська, справді торжествує, бо упродовж 152 років свого існування головне її призначення — збереження мови наших предків, наших славетних велетів-подвижників українського слова — Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Юрія Федьковича, Івана Бажанського та сотні тисяч тих, хто віддав своє життя за рідну мову.

Згадаймо лишень подвиг Василя Макуха. У лютому 1968 року, протестуючи проти колонізації та русифікації України і проти радянського вторгнення в Чехословаччині, Василь Макух спалив себе на Київському Хрещатику. Через 10 років, у січні 1978 року, той самий шлях мученицького протесту обрав Олекса Гірник, який у день 60-річчя проголошення УНР спалив себе на Чернечій горі в Каневі, на могилі Тараса Шевченка, в ім’я захисту української мови.

У час російсько-української війни боротьба за нашу незалежність, у тому числі й українську мову, також забрала багато життів наших патріотів-захисників. А жорстоке побиття, яке призвело до загибелі Артема Мірошниченка у Бахмуті на Донеччині в листопаді 2019 року, тільки за те, що активіст-волонтер спілкувався з тамтешніми молодиками українською, вкотре засвідчує: боротьба за мову триває!

У столиці Буковинського краю, на вулицях Чернівців, у громадському транспорті та в крамницях також часто чуємо мову нашого кровного ворога, на жаль. Безумовно, злісні українофоби й надалі чинитимуть спротив, тому байдужість — лише на догоду “руському міру”. Хто як не просвітяни мають цьому протистояти і проявити свою громадянську активність, тим паче, у рік 30-річчя Незалежності України.

Отже, Чернівецька обласна “Просвіта” оголошує 2021 рік “РОКОМ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА НА БУКОВИНІ” й розробляє відповідні заходи, а також звертається до Чернівецької обласної ради, аби затвердити нашу пропозицію на одній із сесій крайового парламенту.

Так, ми вступаємо в епоху загальносвітових практик — послуговуватися державною мовою не лише в державних установах. Це мусить дати позитивний результат. І він уже є! Мова стає популярнішою і престижною. І хоч у вищих навчальних закладах ще є викладачі, які спілкуються російською, є й державні службовці з таким недоліком, однак, віримо, іспит для чиновників додасть позитивних тенденцій. Чимало чернівецьких дітей поза школою розмовляють мовою Москви, але на уроках все ж відповідають українською. Більшість радіо-телепередач звучать українською, у численних храмах, крім Московського патріархату, богослужіння здійснюється українською. Отож українській мові — бути! Водночас просвітницьке мовне самоусвідомлення — на часі.