ПЦУ підтримує державну мову

Митрополит Епіфаній у розповів на телеканалі “Прямий”, що ПЦУ працює над впровадженням української мови не тільки у сфери релігійного життя, а загалом.

“Ми, як українська церква, працюємо над тим, щоб українська мова впроваджувалася у всі сфери не тільки релігійного життя, але й загалом життя українського народу. Бо нашою офіційною мовою, богослужбовою мовою є українська. Справді, у нас зараз є кампанія соціальної реклами – “Молімося рідною мовою”. Тобто я, як предстоятель, закликаю молитися рідною мовою, якою для нас, українців, є українська мова”, – сказав митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ не заперечує того, що інші національності, які проживають на території України, мають право молитися своєю рідною мовою. “Але на державному рівні, на церковному рівні основною богослужбовою мовою є українська мова”, – підкреслив архієрей.

Він зазначив, що ПЦУ і надалі як буде робити все для того, “щоб утверджувати нашу рідну українську мову”. “Тому що мова, нація і держава – це нерозривно пов’язані між собою речі. Наприклад, європейські країни, де в кожній країні панує своя рідна мова, не є чимось особливим, коли ця мова є панівною мовою, яка не принижує честі і гідності тих людей, які спілкуються іншими мовами і для яких є рідною мовою інша мова, але ти повинен знати і володіти державною мовою”.

Митрополит Епіфаній навів приклад. Перебуваючи в Греції, він вивчив грецьку мову і має сертифікат про знання цієї мови. “Кожен, хто хоче, наприклад, працювати офіційно на території Греції, повинен мати сертифікат про знання цієї мови. Ніхто не забороняє володіти своєю рідною мовою.

Але якщо ти хочеш мати певну позицію і місце в цій країні, ти неодмінно повинен мати сертифікат про знання цієї мови. Так само і в Україні є державна українська мова, яка не принижує інші мови, частина населення спілкується російською й іншими мовами. Ми цього не заперечуємо. Але ми прагнемо, щоб в Українській державі на державному рівні панівною мовою була саме українська мова”, – підсумував предстоятель ПЦУ.

Фото надане ПЦУ