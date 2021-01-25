Українською, будь ласка!

З 16 січня 2021 року мова обслуговування споживачів – українська!

Всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою.

У супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав’ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці, де б ти не був — обслуговування має бути українською. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою.

У разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою звертайтеся до уповноваженого із захисту державної мови.

Сьогодні ми друкуємо в «Слові Просвіти» листи відомих українців, розміщені ними в мережі. Сподіваємося, що ви, наші читачі, просвітяни, активно долучитеся до втілення статті 30 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” і напишете нам про це.

Андрій ІЛЛЄНКО:

Київська класика жанру у сфері послуг (мушу визнати, зараз трапляється значно рідше, ніж років 10 тому).

Спілкуюся з дівчиною на касі, роблю замовлення. 10 моїх реплік українською — десять її відповідей російською. Дів­чина відвертається і, не відходячи від каси, звертається до своїх колег на кухні українською: “Хлопці, давайте вже швидше робіть ту піцу!”.

Розговорився з дівчиною, вона в побуті україномовна, але на касі в неї просто стояв блок на українську, якийсь неусвідомлений страх говорити з клієнтом рідною мовою, навіть якщо він до неї звертається українською. Так працюють колоніальні комплекси, вироблені десятиліттями психологічного та фізичного терору.

Або ще приклад. Років так само з десять тому. Приходить до нас в офіс дівчина і розповідає, як їй відмовили у працевлаштуванні офіціанткою в ресторані. Причину сказали прямим текстом — “нашим посєтітєлєм будєт нєкомфортно, єслі іх будєт абслужівать афіціант с украінскім акцентом”. Тобто вже не лише українською “некомфортно”, — “дєвушка, вам слєдуєт поработать над сваім праізнашенієм”. Ми роботу з рестораном провели, вони навіть з переляку одні з перших у своєму гламурному сегменті зробили україномовне меню.

За моїми спостереженнями, саме сфера послуг довгий час була осередком найпослідовнішої побутової русифікації та українофобії, десь на рівні з професійним спортом. Останніми роками ситуація трохи покращилась, але без тиску вона не виправиться кардинально.

Це як з україномовним дубляжем. 15 років тому його ввели, і який стояв вой на болотах! В кіно ніхто не буде ходити, у нас нєт школи качєствєнного пєрєвода, ето насіліє і т.д. А тепер вже ніхто і не згадає, що колись не було української мови в кінотеатрах від слова взагалі. Всі звикли, все ок, а якість україномовного дубляжу значно краща за російську.

Тут буде так само, але треба не розслаблятися.

В’ячеслав КИРИЛЕНКО:

У Франції — французькою, у Польщі — польською. І в Україні відсьогодні обслуговування споживачів — українською! А якою ж іще? Україна непросто, але впевнено повертається до своєї ідентичності. Не зважаючи на багатосотрічне підросійське становище, сотні заборон на українську мову, знищення мільйонів українців Голодомором та Великим терором та протидію теперішніх російських “скрєпщиків”, внутрішніх ворогів та зрадників!

Чи є альтернатива? Немає. Бо альтернатива відновленню та зміцненню позицій державної мови — бездержавність, вторинність та забуття. Не буде української мови — не буде України. Саме тому так люто атакують Закон про мову вороги нашої країни. І саме тому день 16 січня 2021 року, коли запроваджується обслуговування споживачів українською мовою у всіх закладах, також і важливий день для зміцнення національної безпеки України.

Бажаю уповноваженому із захисту державної мови Тарасу Креміню та його команді успіхів у нашій спільній великій справі! Слава Україні!