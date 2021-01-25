Василь ПИСЬМЕННИЙ

ВИШИВАНКИ

Усім репресованим поетам

і письменникам України

присвячую…

Заплющую очі — цвітуть

вишиванки…

І линуть, знайомі мені,

З далеких тривожних дитячих світанків

Синів України прощальні пісні…

Пісні про кохання, про зоряні ночі,

Пісні про минуле, про Волю і Січ,

Про вдачу козацьку, про карії очі,

Про кляту чужину, що встала навстрiч.

У пам’яті серця — сумні полустанки…

І Батько, що сльози втирає з очей —

Ту пам’ять сувору, мабуть,

до останку

Нічим не вгасити в горнилі грудей.

Нічим не вгасити, бо десь

на чужині,

На півночі, сході, у тундрі, в тайзі —

Лунають ще й досі пісні з України

У їх неповторній і справжній красі.

Як зараз їх бачу: ставних і красивих,

Усміхнених, рідних. Не мертвих — живих.

Окрасу народу, людей особливих —

В тернових вінцях — ореолах

святих.

За що їх карають? Мій розум хлоп’ячий

Безсило метався у тузі німій —

Я вперше побачив, як Батько мій плаче,

Сховавши обличчя в долоні свої.

Заплющую очі — цвітуть

вишиванки,

І линуть, знайомі мені,

З далеких тривожних холодних світанків

Синів України безсмертні пісні.

ПОВЕРНЕННЯ

Гетьману І. Мазепі

Через віки з далекої чужини

На рідні зорі, села і міста

Душа Мазепи, гетьмана Вкраїни,

Верта додому волею Христа.

Його думки і мрії про грядущий

Край незалежний волі і пісень —

У всі серця ударили найдужче

У той серпневий, незабутній день.

Збулось і сталось… Справдилось, звершилось!

Знов служба Божа правиться

в церквах,

І знов Зоря Свободи засвітилась

На змучених Дніпрових берегах…

Він так чекав її, проходили століття,

Козацькі шаблі ворог позбирав

З усіх могил і викинув на смiття,

Аби ніхто про волю й не згадав…

Але ніколи орди ті чужинські,

Загарбники зажерливі та злі

Не полонили душу українську

І горду вдачу нашої землі.

І врештірешт на рідному порозі

Як син землі своєї та Пророк

Він знову став, хоч вічно у дорозі,

Яку призначив Україні Бог.

ВOРОНИ

На крилах чорного прокляття

Над Україною віки

Кружляють в дикому завзятті

Московські вороникруки.

Кружляють ворони, шукають

Нових Базарів, Вінниць, Крут.

Ніхто не спинить кляту зграю,

Вже й на Чечню проліг маршрут.

Жахлива “сталінська” дорога,

Як зойк Поділля… Навкруги

Кістки розстріляних до Бога

Волають: “Ми не вороги!”

“Не вороги”, — земля в три сажні

Здавила крики і кістки…

Вертають ворони звитяжно

До сатанинської Москви.

Москва тих круків зустрічала,

Гострила кігті їм і знов

На Україну посилала,

Аби допити з неї кров.

Та кров святу, козацьку, чисту

Страшні перевертнікруки

Не можуть випити, хоч хисту

Не бракло їм у всі віки…

Кати жорстокі та страхітні —

Всі найзапекліші кати

Позаздрити могли б новітнім

Катам радянської доби.

Страшні Биківня й Куропати

Роками світові кричать:

“Хоча б однісінького ката

За смерть мільйонів покарать…”

А на Вкраїні, на великій,

На тій, що вільною зовуть,

Говорять всі різноязикі —

Лиш мови рідної не чуть!

Ще й досі в тюрмах плачуть мари,

Тремтять на цвинтарях гроби:

“Допоки злочинам без кари

Чекати судної труби?..”

Кружляють ворони в змаганні

Дістати серце Кобзаря,

Але кружляння ті останні:

Шевченка серце — це ж зоря…

Зоря, в котрій Любов і Сила,

І єдність нації всієї,

Зоря, що спалить крукам крила,

За неї — Правда,

Бог за неї.