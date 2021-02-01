22 cічня відзначили День Соборності

Георгій Лук’янчук

Світова пандемія коронавірусу вносить корективи в масові заходи з відзначення державних свят та історичних подій. Тож і цьогорічне відзначення 103ї річниці проголошення Незалежності України у 1918 році 4м Універсалом Центральної Ради УНР та 102ї річниці урочистого проголошення Соборності українських земель шляхом Злуки ЗУНР з УНР у 1919 році на Софійському Майдані Києва проходило в умовах, обмежених постановою уряду. Лідери громадських та політичних об’єднань провели свої заходи в столиці України.

Зокрема очільники Громадського Руху “Українська Патріотична Альтернатива” (в складі: Конгрес українських націоналістів, Українська партія, УНАУНСО, Громадська організація “Народний Рух України”, ОУН(д), Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім. Т. Г. Шевченка, Спілка офіцерів України, МГО “Соловецьке Браство”) провели урочистості з нагоди історичних свят біля стели полковника Євгена Коновальця на вулиці Січових стрільців. Ветерани Народного Руху України, Українського козацтва та учасники легендарного Народного Хору “Гомін” ім. Леопольда Ященка провели зустріч з нагоди свят на Софійській площі. Також обмежені заходи відбувались в різних регіонах України. На річці Збруч активісти з Тернопільської та Хмельницької областей об’єднали на мосту жовту та блакитну смуги у великий символічний прапор Соборності України. А в Дніпрі та Одесі з нагоди свята активісти роздавали містянам копії Акту Злуки українських земель у 1919 році та маленькі державні прапори України…

На особливу увагу заслуговує проведена в умовах пандемії онлайнподія — віртуальний Ланцюг Соборності між Києвом та Сімферополем. Створення віртуального Ланцюга Соборності розпочалося 21 січня і тривало до кінця 22 січня. Він був збудований з аватарок учасників, які одна за одною поставали на карті України від Києва до Сімферополя. Понад 30 тисяч учасників (переважно представників української молоді) приєдналися до заходу, авторизувавшись на сайті “Ланцюг Соборності”. Ланцюг 5 разів символічно перетнув ДніпроСлавуту: на мосту Патона, де традиційно всі попередні роки перед пандемією будували живий ланцюг єдності кияни, а також біля Черкас, Кременчука, у Дніпрі та в Запоріжжі на греблі Дніпрогесу.