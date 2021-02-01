Могила крутянців Володимира Шульгина і Володимира Наумовича знаходиться на Лукянівському цвинтарі.

Неймовірна історія цих героїв і їхньої могили.

У складі Помічного студентського куреня Січових Стрільців В. Шульгин і В. Наумович добровольцями вирушили під станцію Крути, де брали участь у бою з бандами Муравйова. Чота з понад трьох десятків хлопців потрапила у полон. Цілу ніч більшовики катували полонених українців, а надранок розстріляли. Стрілець Григорій Пипський заспівав “Ще не вмерла Україна…”, а всі хлопці підхопили пісню. В останній момент друзі Володимир Наумович та Володимир Шульгин, прощаючись, обійнялися, і тут їх прошили кулі.

Через сорок днів рідні приїхали на станцію Крути, щоб забрати загиблих. Тіла були поневічені до невпізнанності. Героїв поховали у родинному склепі на Аскольдовій могилі. Після встановлення в Україні радянської влади, коли стало зрозумілим, що більшовики рано чи пізно знищать могилу, бабуся Наумовича таємно перевезла труну на Лукянівське кладовище. На могилі не вказували імен загиблих, щоб не піддавати репресіям родичів.

І тільки у 1996 році на могилі героїв була відправлена перша заупокійна Служба Божа, відновлена історична правда про двох молодих хлопців, які віддали життя за Україну.

29 січня (п’ятниця ) 2021 р. о 12-00 на Лук’янівському цвинтарі (вул. Дорогожицька, 7) відбудеться вшанування пам’яті Володимира Наумовича та Володимира Шульгина.

Приходьте!

Богдан ЧЕРВАК