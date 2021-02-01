Оcнoва Укpaїнcькoї дepжaви

“Дepжaвнicть yкpaїнcькoї мoви

є ocнoвoю Укpaїнcькoї держави,

a xтo пpoти цьoгo –

є дepжaвним злoчuнцeм!”

Ігор Юхновський

З 16 січня вступив у силу Закон України про обов’язкове використання державної мови в усіх державних, громадських та приватних установах і закладах, що обслуговують українських громадян.

Закон про функціонування державної мови сприятиме у майбутньому, щоб не було більше “мовного разколу”, громадських та політичних протистоянь і маніпуляцій п’ятої колони Кремля та його “русского міра” “на мовній карті” під час майбутніх парламентських та президентських виборів. Нинішній закон про мову, незважаючи на його недоліки, буде саме тим процесом, який врешті призведе до виховання справді національного суспільства.

До відома громадян:

— Всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів українською.

—Так у супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав’ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці обслуговування має бути українською. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою.

— Українською має подаватися інформація на цінниках, в інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

— Водночас інформація державною мовою про товари та послуги може дублюватися іншими мовами.

— За повторне порушення протягом року заклад отримає штраф у 5100 – 6800 грн.

— У разі виявлення порушень звертатися до Уповноваженого із захисту державної мови на поштову адресу: 01 001, м. Київ, провулок Музейний, 12; e-mail: kremin@kmu.gov.ua.

Стаття 30 мовного закону щойно набула чинності, а проросійські канали кума Путіна Медведчука вже видали інструкції, як його не виконувати.

Спростовуємо недоаргументи:

“Закон антиконституційний!”

Це неправда. Допоки закон не буде визнано антиконституційним, його зобов’язані виконувати. А зробити це можна лише через розгляд у Конституційному суді, якого, звісно, не було. “В магазинах заборонено знімати!”

Відповідно до Закону “Про інформацію” зйомка в громадських місцях дозволена. Якщо ж тебе попросили не знімати когось конкретного, ти маєш право це робити в момент фіксації правопорушення, адже це збір інформації про порушення. У нашому випадку — невиконання закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. “Викликайте поліцію на “злісних українізаторів!”

Так, якщо потрапиш в ситуацію, коли тобі відмовляють в обслуговуванні українською, варто поговорити з порушниками, викликати адміністратора чи власника. Робити це треба спокійно. Справді, за порушення громадського порядку чи бійку викликати поліцію чи скласти скаргу можуть вже на тебе. Але навіть це в жодному разі не звільняє порушників від їхньої відповідальності за порушення Закону про мову. “Вимагайте персонального обслуговування російською!”

Чергова маніпуляція. У законі справді йдеться, що клієнт може попросити обслуговування мовою, прийнятною для ОБОХ сторін. Але надавач послуг не зобов’язаний знати іншу мову в цьому випадку. Крім того, ніхто не повинен вимагати обслуговування російською! Українська тепер — мова за замовчуванням. “Скарги не працюватимуть. “Доноси” розпалюють ворожнечу”.

Дієвий метод змусити сферу обслуговування працювати чи, з часом, отримувати штрафи за невиконання мовного закону — скарги Уповноваженому із захисту державної мови, які можна буде оформити в паперовому чи електронному вигляді. У випадку, коли порушили ваше право на обслуговування українською, треба скласти скаргу та домогтися її розгляду та виконання мовним омбудсменом.

Відсьогодні державна мова офіційно в пріоритеті. У магазинах, транспорті, школах та університетах має лунати УКРАЇНСЬКА. Багатьом доведеться вчитися. Але ми ж в Україні, тому це закономірний процес.

Підготував

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

За матеріалами з мережі Інтернет