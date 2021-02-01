Всеукраїнський круглий стіл

До Дня Соборності України Всеукраїнським товариством “Просвіта” імені Тараса Шевченка було організовано і проведено “круглий стіл”.

Учасників онлайн-конференції вітали Голова Товариства Павло Мовчан, заступник голови Георгій Філіпчук, голова Луганського обласного об’єднання Володимир Семистяга.

До участі долучилися просвітяни з усіх регіонів України. Виступили: голова Івано-Франківського обласного об’єднання “Просвіти” Степан Волковецький, голова Львівського обласного об’єднання Ярослав Пітко, голова Хмельницького обласного об’єднання Віталій Міхалевський, голова Херсонського обласного об’єднання Олег Олексюк, голова Ніжинського районного об’єднання Микола Шкурко та інші.

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