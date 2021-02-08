Дмитро ЧЕРЕДНИЧЕНКО. ПЛЯЦ

АВТОБІОГРАФІЮ? НАТЕ!

Я таки народився. Бо цю знаменну подію засвідчили хрещена мати – Ярина Білецька – і хрещений батько – Тихін Печений чи то пак, Силенко. Хоч ні тої, ні того вже немає, але я їх пам’ятаю. Раз хрещена мене пригощала солооодкими черешнями – у біломупребілому кухлі великі, біліпребілі черешні. Таких добрих я більше і не їв, і не бачив. А вусатого хрещеного запам’ятав, як він на якомусь весіллі хвацько мітлою двір замітав…

А ще могли б підтвердити цю подію мої кози, які я пас на межиріцьких горах та на луках над Старою Россю. Могли б… якби вони були живі. Або сомки з Махтейової Ями у Новій Росі… якби ми їх не поїли у ті голодні часи.

Оо! Є свідок! Пам’ятник!.. Тільки не мені, а на честь спуску води, що була вийшла з берегів Росі 1905 року і позаливала надовго села, сінокоси та городи… О, то унікальний пам’ятник! Було, видерешся на ту височенну кам’яну піраміду й дивишся, де яке озеро, де Стара Рось, де Нова, де кози твої пасуться, де буряків можна кілька смикнути й спекти у попелі, щоб утамувати голодну душу…

А ще… ну, нічого одній події надавати стільки уваги. Найкраще могли б засвідчити, що я народився, моя мати Софія Романівна і мій батько Семен Митрофанович… Могли б… Та вже пізно. А вони знали, що я й учився… в Межиріцькій школі, Київському педінституті… що я вчителював, газетував, видавав, журналував. Навіть сам одну газету випускав – “Живу воду”. О ні, цього вже вони не знали. Не могли б вони й засвідчити, що вже багатобагато років веду літературне об’єднання “Радосинь” – перед самісіньким чорнобильським вибриком пішли вони у спокійніший світ… Вічна їм пам’ять. Зрештою, майже всі мої поетичні книжки – то Їхній світлій пам’яті.

А гумор, “Пляц”? І гумор – то відбризки батькової мудрості. Ми й жили на пляцу. Через нашу хату увесь межиріцький базар (з усього світу) перейшов – то погрітися, то попити.

А дядько Йовхим любив під відповідний настрій помугикати:

Гуцуцу, гуцуцу,

Потанцюєм на пляцу…

Отож десь коло того пляцу варт шукати й підтвердження тієї події, що відбулася (ох, прости, Господи, як давно!) аж 30 листопада 1935 року в Межирічі на Канівщині. Над Россю? І не тільки. Над Старою Россю, Новою Россю, Росавою, над Бурченком, над Кривим озером, Круглим, Довгим, Макітеркою, Жидівчиком, Хриштополовим і, найголовніше, над Левадою навпроти Млинів, Городища, Курячої і Лисої гори. На Містечку. Мабуть, на Піщині… То й слава Богу!…

Дмитро ЧЕРЕДНИЧЕНКО (або ще: Дмитро Межиріч, Семен Кардаш, Микола Бук, Дмитро Радченко та ін…)

ТАК ОСЬ

Ша! Я вже прокинувся.

І встав із колін.

Хоч сусідка Феська й каже, що спати навколішки неможливо.

Як це неможливо!

А я ж спав.

І прокинувся.

І коли підводився на рівні, то бачив, що багато хто й досі спить.

Навколішки.

І не моргне.

І вусом не поведе.

Хоч коти гармати.

Але ми не будемо котити. За нас котитимуть сусіди.

За нас і на нас.

Ото вже як запалять ґнота, до гармати притулять, а вона як гахне… То й стіни задвигтять.

Дехто, може, й прокинеться.

Заходиться шукати підштаники, шапку, калоші…

Поки щось ізнайде, поки збереться – калоші на голову, шапку на ногу, підштаники на руки… – то вже й пізно буде вибігати, бо не буде з чого – хата розвалиться.

Сяде хіба що за уцілілою піччю й куватиме:

– Куку, а я тут. Куку, а я тут.

Ша! Я вже прокинувся.

І ТАК

Ось і народний слуга заворушився.

Аякже: коли народ устає, то треба й собі, а то, гляди, не туди встане. Треба ж ним керувати.

Треба зверху бути. А кому ж як не йому, слузі народному!..

Бачу: скарабкується, пробує підвестися.

А його все то в один, то в другий бік хилить. Чого б то? Може, ноша затяжка? Слуга ж… та ще й народний. Може, не знає, який сьогодні козир? Придивляюся – аж то він до чужого корита поривається. Щось там хапне і знов розгинається, мовляв – до діла. Хапне – і до свого… Так і заносить його по різних векторах…

Бо він багатовекторний, каже.

Тількино береться мною керувати – а його на чужий козир тягне.

То він і хилиться кудись.

До великого чужого корита.

А тоді кланяється, кланяється.

Туди кланяється, аж ген туди кланяється.

На всі боки… Тут тільки його сідницю видно.

Аякже… За всі козирі треба вдячним бути.

А я рівно стою. Й нікуди не хилюся.

Нікому не кланяюсь.

Бо козир у мене – совість моя.

ЧІТ ЧИ ЛИШКА?

Ідуть собі вони та й ідуть: бабуся ледвеледве й онучок лельомполельом. Бабуся трохи пройде та й стане відпочити. Онучкові ж не терпиться:

– А ми прямо зараз підемо й купимо ведмедика або машинку.

– Ой ні, синку, зараз не купимо, бо купило притупило.

– А як це – купило притупило?

– А так, синку, тупило, тупило та й притупило. Немає за що, от!

– А вам же добавлять пенсію.

– От як добавлять, тоді й купимо.

– Тоді ми щодня будемо купувати – то ведмедика, то машинку, то ведмедика, то машинку, ге ж?

– Щодня, мабуть, не вийде…

– Через день…

– Ось побачимо…

Ідуть вони та й ідуть.

– Бабусю, а чого ви так поволі йдете?

– Бо ніжки не слухаються.

– А чого вони не слухаються?

– Болять вони, синку.

– А як це вони болять?

– Та краще б ти, синку, не знав, як вони болять.

Ідуть вони та й ідуть: бабуся ледвеледве й онучок лельомполельом. Ось і до пенсійного фонду доходять.

– О, так це ж дитячий садочок, бабусю. Мама розказувала, що мій старший братик сюди ходив.

– Був дитячий садочок, а тепер тут пенсійний фонд.

– Тепер тут пенсію дають?

– Ні, добавляють пенсію…

– О, як добавлять, то ми з вами зараз же підемо й купимо ведмедика.

– Ні, спершу підемо й отримаємо пенсію…

– А що, не тут?

– Ні… в ощадкасі. Отримаєм і заплатимо за квартиру.

– А, може, спершу ведмедика купимо, а тоді за квартиру.

– Е ні, синку, бо як не заплатимо за квартиру, то не буде тоді де жити ні нам, ні ведмедикові…

– Ооо, бабусю, а чого так багато людей у дитсадочок хоче? – спитав онучок, як вони вийшли зза рогу будинку.

– Оййойой… – сказала бабуся. – Ану збігай, синку, спитай, по що така черга велика.

Хлопчик збігав та й скоро вертається:

– Вони, бабусю, стоять по талончики на прийом.

– Оце таку чергу стояти, щоб тільки отримати талончик на другу чергу?

– Мабуть, бабусю…

– То я такої черги не вистою.

– Може, я за вас у черзі стоятиму?

– А я на снігу сидітиму? Чи як?…

– Не знаю, бабусю, як.

– Ходімо звідси… Отримаєм яка вже буде… та хоч за квартиру заплатимо…

– А що зостанеться, то на ведмедика…

– Добре, синку, добре…

Ідуть вони тепер та й ідуть у зворотньому напрямку. Бабуся ледвеледве, а хлопчик лельомполельом. Дійшли вони якось до ощадкаси. Зайшли всередину.

– Я стану до цього віконця, а ти, синку, займи чергу до того, де платити.

Вистояли одну чергу. Бабуся отримала пенсію.

Вистояли другу чергу. Бабуся заплатила за квартиру. Бабусі дали папірець і білу монетку.

– Тепер підемо й купимо ведмедика, ге ж, бабусю?

Бабуся стояла й роздивлялася папірець, що їй дали.

– Це не гроші?

– Ні, синку, це квитанція.

– Пхі, я думав, що гроші.

– Ось гроші, на, – і бабуся дала внучкові ту білу монетку.

– О, я за ці гроші ведмедика собі куплю, – зрадів хлопчик.

– Ой ні, синку, за ці гроші нічого не купиш, ні ведмедика, ні машинки. Хіба що гратимешся…

– А як?

– Отак: підкинеш – чіт чи лишка? – і вловиш. Як лицем відкриється на долоні, то чіт, як другим боком, то лишка.

Хлопчик узяв ту білу монетку й став підкидати: чіт, лишка, чіт…

– Ходімходім, синку, бо мене вже ніжки не слухаються. Ляжу та хоч трохи відпочину. Находилася вже…

– А я буду гратися, ге ж, бабусю?

– Будеш, синку, будеш…

ЕКСКЛЮЗИВ

– Товариші!… Чи то пак, громадяни!… Пани!.. Чи то пак, панове… Ми зібралися тут на засідання екстреної експертноювілейної комісії от з якого приводу… Насувається тринадцята річниця (а це знаєте яке підступне число), отож маємо гідно зустріти неадекватну дату… Дата особлива, отож і наші подарунки мають бути також особливі… Що?.. Хто там заважає?.. Припиніть. Обійдемось без коментарів…

Ми раді ексклюзивно доповісти, що один неперевершений подарунок цій даті вже є. Ми, скажу вам, придумали й зробили найбільший у світі самовар. Із цього самовару тепер можна буде напоїти великий сучасний колгосп. Хоч колгоспів уже й немає, але найбільший у світі самовар, скажу вам по секрету, річ путня. На святковому ж майдані можна буде тепер напоїти цейлонським чи хутірмозамбікським чаєм цілу маніфестацію жебраків, ханиг чи бомжів… Це, зрозумійте, несусвітнє досягнення нашої передової цивілізації… Отож ми й оформляємо вже документи на подання до Книги рекордів Гіннеса.

Але це ще не все…

Тепер у нас розробляється дивовижний проєкт найбільшої в світі піали не індивідуального, а колективного користування. Ви тільки на хвилинку уявіть: користування такою піалою може об’єднувати кілька побутових процесів. А це матиме не тільки технічний, але й економічний ефект. Адже місткість такої найбільшої в світі піали дозволить не тільки чай з неї пити, але й із не меншим задоволенням після того скупатися в ній… Он то до чого додумався наш розум! Що? Голосніше! Ви питаєте, чи податок платити за самий чай, а чи й за купання? Йдеться про такі серйозні речі, а ви розпорошуєтесь на дрібницях… Податок розподілятиметься відповідно між усіма, хто користуватиметься цією розкішною річчю… А може й між тими, що не користуватимуться… То вже не наш клопіт…

Але й це ще не все, дорогі мої!

За словами наших ясновельможних у нас намічається стабілізація. Оце вже достосвітле явище. І цього не можемо оминути своєю пильною увагою. Отож наші завзяті конструктори в нестримному пошуку. Вони мріють найближчим часом створити найбільший у світі нічний горщик, щоб і в цій делікатній галузі доскочити високої честі Книги рекордів Гіннеса.

Що?.. Що ви так несміливо питаєте? Озвучте своє тихе запитання… Ааа, де знайти найбільшу в світі сідницю на ту посудину?.. Я певний, що в цей знаменний час невпинної стабілізації знайдуться такі, як ви кажете, е… е… За цим затримки не буде.. Он скільки кримінальних справ у суперзначних розмірах порушено (це не для преси, пробачте).

А ще, як повідомляють експерти, наші одержимці розробляють тепер проєкт найбільшої в світі сулії. Це ще несподіваніший здобуток наших винахідників. Адже в цієї сулії буде така шийка, з якої одночасно хлебтатиме двадцять сім помираючих від спраги чоловіків… Он то яких вершин сягає розкріпачений розум!.. О!…

І, нарешті, це вже вам достеменний ексклюзив, очікуємо з’яву простотаки несподіваного винаходу. Отот на наші очі постане найбільший у світі налигач! Це вже сенсація планетарного характеру. Навіщо він, питаєте? Та збагніть же ви нарешті, на такому налигачі цілу країну можна буде за собою потягти!.. Еее… це вам не хихоньки… Це добре продумана, цілеспрямована робота до славного ювілею… От що… Тільки ж нікому нічичирк… Наш ексклюзив цілком таємний…

На цьому засідання екстреної експертноювілейної комісії вважаю закритим. Тепер залишимося на якусь часинку для інтимної роботи за зачиненими дверима.

А ВИ КАЖЕТЕ…

Право на інформацію? Є, єе… Із самого ранку я в цьому переконуюсь. Атож! По радіо мені сказали, яка сьогодні температура повітря надворі, застерегли, що десь буде дощ, а десь буде сонце… Факт? Факт! Атмосферний тиск? І це я можу сьогодні вільно взнати. Одягаю спортивний костюм і біжу до нормального газетного кіоска, який на третьому кварталі від мене. Чого я кажу нормального? Бо навколо всяких кіосків до гибелі, але всі вони не для мене, бо торгують чужими газетами, а моєї мови бояться вони як чорт ладану. Отож я біжу до нормального кіоска, де не гидують мною і моєю прадавньою, моєю найріднішою мовою (а я ж маю право на інформацію рідною мовою! Так я кажу?). Біжу, а це таки розминка м’язів, це, зрештою, на користь моєму здоров’ю.

Отож я в нормальному кіоску вільно купую “Вечірній кур’єр” і там вичитую, який сьогодні атмосферний тиск. І вже знаю: тиснуть чи не тиснуть. От вам і ще одне підтвердження, що право на інформацію в нас є. Від факту нікуди не дінешся.

Що я знаю про радіаційну ситуацію в місті? І це не проблема. Можу мати повну інформацію. Від нормального кіоска біжу я в тому самому спортивному костюмі на сьомий квартал до кіоска, який так і називається “Все про радіацію”. Купую там “Радіаційний кур’єр” і знаходжу в куточку повідомлення найдрібнішими буквами. Надіваю окуляри й вільно собі вичитую рівень забруднення… коли самого повітря, а коли – й землі. От вам і ще один факт на підтвердження.

А як дізнаюся про магнітні бурі? Дуже просто. Тепер я біжу в зворотньому напрямку на дев’ятий квартал до газетного кіоску під назвою “Буря і ти”, купую “Буряний кур’єр” і в останній колонці петитом вичитую найдостовірніше передбачення, чи мені сьогодні чекати магнітну бурю, чи обійдеться і без неї.

Після цього, маючи вже майже повний комплект інформацій, біжу (чи як там уже зможу) додому. Вибираюся сходами на свій сьомий поверх і, радий своїм комплексним ранковим пробігом, упевнено стукаю до своєї квартири. Дружина відчиняє двері й каже:

– Бігай, голубе, до радіо. Про єдиного неділимого кандидата у вожді вже розказали…

– … так про нього ж і вчора, й позавчора розказували…

– … і завтра, й післязавтра розказуватимуть. Хіба ти не знаєш – він вічний… бігай, там саме передають гороскоп на сьогодні. Може, свій знак іще вхопиш…

От воно як!.. І повний набір того, що ви питаєте. А ви кажете…

ЛЬОХА

Уже й сонечко…

Садиба звеселіла і город. Усе цвіте, буяє.

Щебечуть ластівки.

– Не так у вашому городі, – озвалася свиня зза тину.

– Що не так?

– Усе не так!

– Наприклад?

– Буряки ростуть у вас догори гичкою.

– А як треба?

– Догори хвостом.

– Ха!.. А ще?

– Картопля кублиться в землі.

– А треба?

– Щоб зверху вся була. Заскочив – і хапай, жери, смакуй.

– Ага… А ще?

– Та всі харчі у вас накриті ковпаком…

– Яким?

– Ну, хатою…

– І що? Її треба підрити й перекинути.

– Й тоді?

– Тоді все ясно: бери що хочеш, їж що хочеш, наївся – тут же можеш і накласти… Одно слово – розкошуй! Ото воля… Ото демократія…

– А хата?

– Нащо тобі хата? Це вже буде моя територія… Я вже тут хазяйнуватиму, поки все пожеру, столочу, витопчу…

– І що?

– Ось я зараз покажу…

І стала свиня тин підривати, щоб на мій город залізти.

– Еее, Льохо, постривай. На чужий город рота не роззявляй!

Дав по рилі, а вона й розкричалася:

– Сваволя! Затискують демократію!

Ага! Тринди, тринди!.. Як свиняче маєш рило, то в людський город не лізь.

А зза мого плеча – блудливий голосок сусідки:

– Льоооха моя… Льоооха…

Воістину!

КОКАМОКА БЕНЬ

Зателефонував колега й повідомив, що за кілька хвилин у прямому ефірі буде знакомита постать – оригінальний письменник зі столиці. КокаМока Бень. Про нього вже загомоніла публіка: оригінальний, непричесаний і неповторний. Він не піддається впливові літературщини, сміливий, нестандартний і винятковий, одне слово – знаменитий.

– Осьось він своєю персоною буде в прямісінькому ефірі й зможеш переконатися сам . Вмикай свою улюблену хвилю й чекай. Чекай…

Коли це у двері дзвонять. Хто там? Сусідка. Що? Електрики не стало? А в нас… Вмикаю – не світить.

– Давайте подзвонимо.

Поки дзвонили, справлялися, уже й знакомитий у прямому ефірі заходився розказувати про свої досягнення, творчі здобутки.

Прислухаюся…

Розмову із ним веде відома журналістка мого радіо.

– Які ваші улюблені письменники, які їхні книжки?

– Я не читаю, – каже знаменитість, – я сам пишу.

– Які фільми вам подобаються?.

– Я фільмів не дивлюся. Я сам їх роблю.

– Які постаті вплинули на ваше формування, на вашу творчість.

– Не знаю я таких людей, – сказав КокаМока Бень. – Їх немає.

– А з якими письменниками ви дружите?

– Не знаю я ніяких письменників. Я письменник. КокаМока Бень. Пам’ятайте кожен день. От що!

В динаміку затріщало і… стихло.

Знов задзвонила у двері сусідка.