«Просвіти» Липоводолинщини в 1917-1922 роках

В’ячеслав АРТЮХ,

член товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка, член Національної спілки крає­знавців України

Часи Української революції (1917–1921) супроводжувалися ще й процесами національно-культурного відродження українського етносу. Важливу роль у цих доленосних подіях відіграла діяльність культурно-освітнього товариства “Просвіта”. Як тепер стає зрозуміло, наполеглива праця просвітянських осередків сприяла не лише піднесенню культурного рівня народу, а була ще й важливим чинником українського державотворення.

У цій розвідці йдеться про особливості функціонування “Просвіт” серед сільських співтовариств на невеликій території Липоводолинського району Сумської області в добу Української революції та перші роки совєтської влади (тоді ця територія обіймала північ Гадяцького повіту Полтавської губернії). Діяльність “Просвіт” у цій місцевості поки що не досліджувалася.

Після постання в Києві Української Центральної Ради 3–4 березня по всій території, населеній українським етносом, починають виникати національно-культурницькі організації “Просвіти”. Не буде великим перебільшенням сказати, що фактично вони були представниками Центральної Ради по містах, селах та хуторах. Революція 1917 р. підняла на новий рівень процеси українського національного самоусвідомлення, і осередки “Просвіт” стали головними “українізаторами” малоросійського народного середовища через систему освіти, бібліотек, театральної і хорової діяльності, курсів українознавства, читання лекцій тощо.

На півночі Гадяччини осередки “Просвіт” закладаються, починаючи з квітня 1917 р. Так в с. Подільки осередок “Просвіти” був утворений 18 квітня 1917 року і нараховував на час свого заснування 117 членів. Тоді ж виникає й Капустинська “Просвіта”. На першому повітовому зібранні “Просвіт” 18 червня 1917 р., де також було створено й Спілку “Просвіт” Гадяцького повіту, були присутні представники цього товариства з шести сіл, які входять до складу теперішньої Липоводолинщини: Липової Долини, Русанівки, Беєвого, Лучок, Капустинець та х. Хоменки. Крім того, осередки “Просвіт” у другій половині 1917 р. виникають також у Синівці (організоване 15 листопада) та Підставках. Усі вони входили в повітову Спілку як автономні члени, але частину прибутків від своєї діяльності передавали на її потреби.

Регулював порядок діяльності “Просвіт” статут, у відповідності з яким “Просвіта” засновувалась і діяла. Тому, наприклад, Семенівський сільський комітет Берестівської волості звертається в червні 1917 р. до Полтавської “Просвіти” з проханням: “Вислати Статут для керівництва організації Просвіта в селі Семенівці”. У відповідності зі статутом для реалізації своїх культурницьких настанов новостворені “Просвіти” організовували кілька відділів/секцій. Найчастіше це були освітня, музично-драматична, бібліотечна та лекційна. Ініціатором заснування осередків товариства також найчастіше виступала сільська інтелігенція. Так, вчителі заснували або брали активну участь у заснуванні “Просвіт” у Русанівці, Подільках, Берестівці, Беєвому, Панасівці, священники – у Капустинцях та Синівці. У Липовій Долині осередок заснували “гурток інтелігенції та свідоме селянство”. Своїх приміщень спочатку “Просвіти” не мали й існували, як правило, при школах.

20 вересня 1917 року для вирішення нагальних проблем просвітянського руху в Києві з ініціативи позашкільного відділу освіти Генерального секретарства народної освіти Центральної Ради був скликаний Перший Всеукраїнський з’їзд “Просвіт”. На ньому був присутній і уповноважений представник від Капустинської “Просвіти” Демид Товстий.

У часи Української Держави Гетьмана Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) розвиток просвітянського руху зіштовхнувся з великими труднощами. З одного боку, на місцях багато повітових старост були управлінцями зі старим імперським мисленням і російським шовіністичним світоглядом, звідсіля їхнє негативне ставлення до українських “Просвіт”. Та, з іншого боку, не потрібно забувати, що хоч осередки “Просвіт” і виникали на хвилі великого національного піднесення, але вся їхня подальша діяльність трималася на “голому” ентузіазмі просвітянського активу. Велика кількість селян-просвітян, які напочатку масово включалися в активну роботу товариства, хотіли негайних успіхів і тому, зіштовхнувшись з проблемами, часто розчаровувались у розпочатій справі. Тож було ініціативне керівництво з великим запасом енергії й бажанням працювати – осередок “Просвіти” існував; не було – він поступово занепадав. Не дивно, що в газеті Гадяцького земства “Рідний край” у жовтні 1918 р. вийшла стаття за підписом “Галь-Галь”, в якій критикується бездіяльність “Просвіти” в с. Беєве, а її причиною називаються якраз такі розчаровані селяни. У 1918 р. припинила свою роботу й Капустинська “Просвіта”, хоча драматичний гурток, який був у її складі, й надалі працював.

Організація театральної справи була одним з головних завдань просвітянських осередків повіту. Робота театральних секцій і драматичних гуртків – це основ­ний вид діяльності “Просвіт”, саме через постановку спектаклів серед сільського населення поширювалися освітні ідеї, пробуджувалися національні почуття, формувалися естетичні смаки, тобто вони були важливим чинником піднесення їх загального духовного рівня. Треба сказати, що основним джерелом грошових надходжень “Просвіт” Гадяччини (крім членських внесків, звичайно) були якраз кошти, виручені від продажу квитків на такі вистави. Прибутки від театральних заходів часто йшли на благодійні цілі: на Український національний фонд, створений Центральною Радою, дітям із бідних родин, сиротам, інвалідам, армії. Щодо цих добровільних відрахувань (а за совєтської влади вони вже стали й обов’язковими), то можна згадати, що Подільківська “Просвіта” вже 6 червня 1917 р. перерахувала близько половини прибутку від вистави в Український національний фонд, Синівське товариство 7 січня 1920 р. від своїх прибутків перерахувало на Красну Армію 1351 карбованець, Капустинське товариство в 1921 році передало кошти в Гадяч, у фонд на будівництво пам’ятника Тарасу Шевченку, а в 1922 р. воно весь чистий прибуток від вистав перерахувало на користь голодуючим.

Потрібно сказати, що через брак коштів та невисокий інтелектуальний рівень неписьменного селянства “Просвіти” не могли дозволити собі постановку “складних” вистав. Найчастіше все обмежувалося простими за змістом та невеликими за обсягом п’єсами-жартами і водевілями. Тому в цей час в репертуарі просвітянських драматичних гуртків найпопулярнішими були такі п’єси, як “Сватання на Гончарівці”, “Пропечатали”, “Кум-мірошник”, “На Вкраїні”, “Товариш Пролітайло”. Інколи, йдучи назустріч невибагливим смакам глядачів, організатори вистав вводили до їх змісту співи й танці, яких у самих творах не було. До того ж серед консервативно налаштованого старшого покоління селян, священників часто спостерігалася ситуація нерозуміння й неприйняття театральних ініціатив просвітян. Та спостерігалася й інша тенденція: багатьом селянам були образливими й швидко набридали п’єси про “придуркуватого хохла” й вони вимагали чогось серйознішого. В гадяцькій газеті “Рідний край” наводяться слова одного старого селянина про те, що: “І без того тяжке життя, а піди на теє “представлення”, то не побачиш, щоб з панів сміялись, а все з нашого брата-мужика глузують, забавляючи нас, як малих дітей”.

Постановка п’єс – справа дороговартісна й вимагає багато зусиль з боку учасників драматичних гуртків. Багато коштів іде на виготовлення декорацій та інші підготовчі роботи. Крім того, потрібний ще й театральний реквізит: костюми, грим, перуки, фарби тощо. А часто аматорам-гуртківцям бракувало ще й театральних приміщень. Тому Панасівська “Просвіта” показувала свої вистави у клуні, Липоводолинська “Просвіта” користувалася сценою, позиченою у селян, а в Подільках сцена ставилася в школі на шкільних партах.

Театрального майна “Просвіти” мали небагато. Так, на початок 1920 р., приміром, аматори театрального гуртка Русанівської “Просвіти” мали у своєму розпорядженні сцену, макет хати, завісу та суфлерську будку, актори Подільківської “Просвіти” мали лише чотирнадцять рам для макету хати та суфлерську будку, “Просвіта” с. Підставки володіла лише макетом хати та завісою, Липоводолинська “Просвіта” із майна тримала у своєму розпорядженні лише макет хати та декорацію для садка, сцену ж завішували полотнами. А ще просвітянам Синівки на початку січня 1920 р. прийшлося заплатити за перуки для вистави “Степовий гість” місцевому перукарю Делерзону аж 500 карбованців.

Заслуговує на увагу й діяльність членів “Просвіт” з ліквідації неписьменності в повіті. В умовах, коли більше 80% сільського населення було неписьменним, на перше місце в діяльності “Просвіт” виходить організація шкільної справи. Тому Подільківська “Просвіта” у 1918 р. організувала школу для дорослих, яку відвідувало переважно жіноцтво від 15 років. У ній вчителі місцевої школи навчали їх грамоти протягом двох місяців. Загальноосвітні курси для дорослих організувала в 1920 р. і Синівська “Просвіта”.

Одним із завдань роботи товариства було формування нової, української, історичної свідомості. У Саївській “Просвіті” на 8 березня 1920 р. також “було улаштовано читання з Історії України “Козаччина” з Грушевського, з Кобзаря Шевченка “Катерина”, з тв[ору] Тесленка “Син”, а “15 березня були улаштовані читання з Історії України – опов[ідання] Кащенко “Над козацьким порогом” і “Зруйнована Січ”. Систематичні читання з історії України проводила в 1920 р. й Синівська “Просвіта”. А з п’яти лекцій, які були прочитані в Русанівській “Просвіті” в грудні 1921 р., дві були з історії України. Результатом такої історико-просвітницької діяльності просвітянських осередків ставало формування у свідомості сільського населення образу єдиної, існуючої неперервно в часі української спільноти, заглибленої в далеке минуле. У свою чергу, “розбуджуючи” національні почуття, історичні знання були важливою складовою нової української національної ідентичності.

Багато зусиль доклали просвітяни й до формування образу Тараса Шевченка як “батька” української нації. Конструювання із образу Тараса Шевченка знакової постаті і навіть його сакралізація були важливою складовою пропаганди українства як у добу Української революції, так і пізніше – в роки існування совєтської України. Часто заповіти Кобзаря сприймалися населенням як своєрідна настанова націо­нально-політичних перетворень в Україні. І тут важливу роль відігравали свята, які влаштовувалися “Просвітами” до днів народження (10–11 березня) та перепоховання в Україні (21 травня) великого Кобзаря. У проведенні таких свят брали участь всі “Просвіти” повіту. Так, 25 лютого (за старим стилем) 1920 р. у Синівці навіть більшовицький ревком запрошував селян на свято, яке організовувала місцева “Просвіта” з нагоди дня народження Тараса Шевченка, із застереженням, що всяка “праця в цей день рішуче заборонена”. А у своєму звіті Гадяцькому повітовому відділу народної освіти Синівська “Просвіта” вказувала, що “10-11 березня було улаштовано Свято Т. Г. Шевченка. а) 10 березня був улаштованний дитячий ранок (деклямація, співи і дітяча п’єска “Чумацькі діти”, а в вечері вистава “Наталка Полтавка” під акомпонімент роялі, муз. Лисенка і співи: бандура, муз. Давидовського і инші. б) 11 березня був літературний вечір (реферат о Шевченкові, відповідна дню деклямація) і співи”. Програма Тарасового свята у цьому ж році, організована Берестівською “Просвітою” була схожою. У перший день (9 березня) зранку влаштовувався для учнів місцевих шкіл дитячий літературний ранок, а о 8 годині вечора у помешканні першої школи безплатний літературний вечір для дорослих з декламацією творів та читанням біографії Т. Шевченка, а також з музикою та співами. На другий день (10 березня) вранці, о 10 годині, в церкві служилася панахида за Т. Шевченком, а ввечері, о 8 годині, в приміщенні школи драматичним гуртком улаштовувалися платні вистави “На перші гулі” та “Панська хворість”.

Після зречення гетьмана П. Скоропадського влада Директорії проіснувала на території Гадяцького повіту недовго, з середи­ни грудня 1918 р. до початку січня 1919 р., тому чогось певного про діяльність “Просвіт” у цей проміжок часу сказати не можна. А ось коли у січні 1919 р. до влади на цій території прийшли більшовики, то роботі тих “Просвіт”, які ще залишилися, вони перешкод не чинили, хоча і вважали їх контрреволюційними організаціями. Пізніше, за часів Денікінщини (серпень – грудень 1919 р.), “Просвіти”, як виразно українські національні організації, припиняють свою діяльність, а їх члени навіть зазнають репресій. Взагалі, це були складні часи. Як повідомлялося у звіті Русанівського осередку “Просвіти” Гадяцькій повітовій політосвіті від 1 червня 1922 р.: “Завдяки ріжним умовинам почасти місцевого характеру, а здебільшого частим змінам влади Т-во занепало. А коли стали помічати утиски організації, як от з боку Гетьманщини і Деникинщини, настала повна руїна – більшість членів розбіглось, документи часто знищені, часто розгублені, із 512 книжок не залишилося майже ні однієї. Тому ніяких відомостів за ці часи занепаду Т-ва не мається, бо ніяких документів в архиві ніде не залишилось. Відомо тілько, що існувала драмсекція, якою досить часто улаштовувались вистави, але ж це не була секція при Т-ві, а група аматорів, що не мала нічого спільного з Т-вом “Просвіта”, відомо також, що Т-во багато разів відновлялось, деякий час животіло і знову умірало”. Денікінцями був убитий і скарбник Русанівської “Просвіти”, й вони заволоділи коштами осередку.

Після вигнання більшовиками денікінської Добровольчої Армії на початку грудня 1919 р. та встановлення совєтської влади більшість осередків “Просвіт” потроху починають відновлювати діяльність. У більшовиків вже було розуміння того, що “Просвіти” є традиційною (а часто й єдиною) формою культурно-освітньої роботи на селі — і тут вони до їхнього, третього, приходу в Україну вже проробили велику культурницьку роботу й пустили глибоке коріння. Крім того, широка розгалуженість мережі просвітянських осередків, концентрація майже всіх інтелектуальних і культурних сил села (місцевої інтелігенції) саме в “Просвітах” змусила правлячу більшовицьку партію піти на співробітництво з ними. А в червні-липні 1920 р. керівництвом КП(б)У було прийнято ряд рішень, які свідчили про їхнє бажання прямо підпорядкувати собі ці організації, перетворивши їх на “свої” структурні елементи, що вели культурницьку роботу на селі. У липні Народним комісаріатом освіти УСРР був розроблений новий зразковий статут, у якому був чітко зафіксований класовий принцип щодо членства в “Просвітах” та пряма залежність цих організацій від повітових відділів народної освіти. Керівництво місцевих “Просвіт” бралося на повне державне утримання. Крім того, Радою народних комісарів УСРР для керівництва всією культурно-освітньою сферою республіки 14 грудня 1920 р. був створений Головний комітет політосвіти. Повітове відділення політосвіти було приписане до Гадяцького відділу народної освіти, і фактично вся робота осередків “Просвіт” повіту з 1921 року проводилася під його безпосереднім контролем. На Гадяччині перереєстрація вже існуючих осередків товариства за новим совєтським статутом проводилася в 1921 р.

Осередки “Просвіт” спочатку всіляко опиралися повному підпорядкуванню своєї діяльності більшовицькій владі. Так, на з’їзді “Просвіт” Гадяцького повіту 8 травня 1920 року представник Саївської “Просвіти” Юрко Сай наголошував, що “Просвіта” безпосередньо організовується самим сільським населенням і працює для цього населення. “Ніхто, ні влада, ні правління не може нав’язати роботу в “Просвітах”, бо це не буде мати ніякої користі. Само населення є організатор цих “Просвіт” і йому треба давати те, чого воно бажає”. На це завіду­вач Гадяцького повітового відділу народної освіти Семен Клочко-Жовнір відповів, що “… Відділ Освіти тільки допомагає в даннім разі, тим більше тим “Просвітам”, де в осередку панує сельська буржуазія”. Остаточно ж підкорити своєму впливу “Просвіти” Гадяччини більшовикам вдалося вже в 1921 році, на наступному повітовому з’їзді, який відбувся 24 квітня.

Завдяки зусиллям підвідділу позашкільної освіти Гадяцького повітового відділу народної освіти та Гадяцької повітової політосвіти у 1921 році кількість “Просвіт” помітно зростає. В цей час осередки товариства засновували (або відновлювали) навіть інструктори Гадяцької повітової політосвіти. Так, у вересні 1921 р. інструктор Іван Гук відновив “Просвіти” в Капустинцях та Беєвому. Як результат, наприклад, лише в Русанівській волості на початок 1922 р. осередки “Просвіт”, крім самої Русанівки, функціонували ще й по таких селах та хуторах, як Байрак І і Байрак ІІ, Побиванка, Михайлівка, Лучка, Графчина (Грабщина), Кулябкин, Ющенківка. Як не дивно, але найвищий кількісний злет “Просвіт” у повіті припадає якраз на початок 1922 р. і забезпечений він був більшовицькою політосвітою. На території сучасної Липоводолинщини тоді функціонувало 22 осередки товариства “Просвіта” (Липоводолинський, Русанівський, Берестівський, Кімличанський, Лучанський, Яснопільщанський, Панасівський, Беївський, Саївський, Капустинський, Синівський, Подільківський, Підставський, Хоменківський, Мельниківський, Побиванський, Байракські І-ий й ІІ-ий, Михайлівський, Кулябкинський, Грабщинський, Ющенківський). Але ті ж більшовики “Просвіти” трохи пізніше й зліквідували.

У цей, совєтський, період постановка спектаклів залишалася основним видом діяльності “Просвіт” повіту. Для прикладу, Підставською “Просвітою” в 1919 році були поставлені такі спектаклі, як “Невольник”, “Дай серцю волю, заведе в неволю”, “Ніч на Івана Купала”, “Назар Стодоля”. А драматичним гуртком Капустинської “Просвіти” в період з 15 вересня 1921 р. по 15 вересня 1922 р. були зіграні такі вистави, як “Чудо под Красным флагом”, “Кум-мірошник”, “Розумний і дурень”, “Наталка Полтавка”, 19 лютого 1922 р. – дитяча вистава “Батькова казка”, “Шахтарі”, “Бувальщина”.

Деякі “Просвіти” займалися ще й хоровою діяльністю. Так, у 1919 р. існували хори при Підставській, Липоводолинській та Панасівській “Просвітах”. У 1920 році до них додалися ще й хори при Синівському та Русанівському товариствах. Крім того, при Капустинській “Просвіті” існував струнний оркестр.

“Просвіти” були бідні й тому часто прохали допомоги у Гадяцького відділу народної освіти. Синівська “Просвіта” 15 березня 1920 р. просила нотний папір для потреб хору, багато осередків прохали грошей на дрова й гас, а Побиванське товариство просило “не менш як 25 (двадцять п’ять тисяч) карбованців; 20 (двадцять) тисяч яких піде на купівлю 40 аршин полотна, а остальні 5 (п’ять) тисяч необхідні, як то, купування гвіздків для будівлі сцени, потім заказати печатку”.

Розвиток бібліотечної сфери був ще одним із пріоритетних завдань сільських “Просвіт”. Точні уявлення про кількість книг у книгозбірнях та їх мову дають відповіді місцевих осередків “Просвіт” на анкети Гадяцького повітового відділу освіти. У книгозбірні Синівської “Просвіти” на кінець 1921 року було 1240 книг, у Русанівської на початок 1920 року було 127 книг українською мовою і 97 – “московською”, у Підставській “Просвіті” також на початок 1920 року було 300 книг українською і 20 книг “московською” мовами, у книгозбірні Липоводолинського осередку – 70 книг українською мовою і 50 – “московською”, у Панасівській “Просвіті” – 213 українською і 21 “московською”, у Подільківській — 322 книги українською мовою і 188 – “московською”. Капустинська “Просвіта” на час своєї ліквідації у вересні 1922 р. нараховувала у своїй книгозбірні 381 книжку. Як видно, в книгозбірнях спостерігається нестача україномовної книги та велика кількість книг російською мовою як спадок від русифікаторської політики часів імперії. Між іншим, у зв’язку з нестачею україномовної літератури, правління Синівської “Просвіти” 12 лютого 1920 р. просило Гадяцький повітовий підвідділ позашкільної освіти, “щоб він вжив всіх заходів снабдить Синівське Т-во “Просвіта” українською книгозбірнею, яка б відповідала сучасному менту, бо на великий жаль і досі немає українських книжок”.

З часом накази чиновників політосвіти ставали все імперативнішими. Так, Гадяцька політосвіта довела до всіх працівників “Просвіт” повіту план роботи на березень-квітень 1922 р., де вони повинні були з’ясовувати розміри голоду і домагатись, аби віруючі віддавали церковні цінності на користь голодуючих; робить їм відрахунки від своєї заробітної плати; боротися з темрявою, відкриваючи школи для неписьменних; у зв’язку з посівною кампанією читати лекції з сільського господарства (тематика: колективне господарство, сівба чистим зерном, повний засів весняного клина, сухостійкі рослини, меліорація); вести антирелігійну пропаганду; вести підготовчу працю до святкування робітничого дня 1 травня тощо. Фактично, національна сутність осередків “Просвіт” в результаті такого керівництва більшовиками була вихолощена і самі вони були перетворені в бездіяльні додатки до збюрократизованої повітової політосвіти.

Та незважаючи на всі спроби “розчинити” “Просвіти” у своїх ідеологічно-пропагандистських структурах, у свідомості представників більшовицької влади ці організації продовжували залишатися конкуруючим вогнищем української культури й освіти, кузнею виховання національно-патріотичних кадрів. Вже формально совєтизовані “Просвіти” й надалі продовжували сприйматися як пристанище “петлюрівської інтелігенції” та “контрреволюції”, як провідники “самовільної українізації”, завоювати які більшовикам так остаточно і не вдалося. Більшовики чітко собі засвоїли, що центральною в ідеології просвітянського руху є “так называемая “украинская идея”, мелко-буржуазное национальное государство – центральная ось этой идеологии. Нетерпимость ко всему неукраинскому (и прежде всего русскому), как к чужому, – характерная психологическая черта просвитянина. Неизгладимая печать сельской зажиточной демократии лежит на всем этом движении. Первые годы революции подняли эту среду и крепко спаянную цепь организаций на положение государственного политико-просветительского аппарата Центральной Рады и Петлюровщины”. Ось так характеризував у 1922 р. природу просвітянського руху тодішній нарком освіти УСРР Григорій Гринько.

Тому компартією в 1922 р. був взятий курс на ліквідацію цих організацій і заміною їх на селі тими культурницькими установами, за якими не тягнувся оцей смисловий шлейф самостійницького українства. В результаті восени 1922 р. всі “Просвіти” на території сучасної Липоводолинщини припиняють свою діяльність і перетворюються на хати-читальні та селянські будинки як дієвіші установи з комуністичного виховання селянства, хоча б тому, що ці громадські організації повністю контролювалися комнезамами і в них не було місця “петлюрівщині”. Наприклад, у Капустинцях “Просвіта” припинила своє існування 15 вересня 1922 р., а вже 7 листопада на її місці була організована хата-читальня з тими самими формами роботи: постановка спектаклів, “видача книжок на дом” з книгозбірні, читання лекцій та обговорення газетних статей. А у Русанівці звіт Гадяцькій політосвіті про виконану в жовтні 1922 р. роботу замість “Просвіти” подає вже волосний культ­просвіт тому, “що у Русанивськой волости більше ніде не істнує т-ва “Просвіта”.

Таким чином, протягом своєї короткої шестирічної історії (1917–1922 рр.), існуючи в переломні для історії всієї української нації роки, товариства “Просвіти” на Липоводолинщині забезпечували те культурне піднесення, яке супроводжувало національно-визвольні змагання, а просвітянський рух став основною організаційною формою залучення широких верств населення до активної участі у цих процесах. Одним із головних завдань, які об’єктивно виконували “Просвіти” (незалежно від того, усвідомлювали їх активісти-просвітяни чи ні), була кристалізація українських протонаціональних почуттів у стійкий компонент у свідомості широких народних мас шляхом реактуалізації народного способу життя, поданого в мистецьких та літературних образах (зрозуміло, із додаванням до цих образів уже смислів “українськості”). Саме завдяки діяльності “Просвіт” національні театр, література, хоровий спів, ритуали поклоніння національному “пророку” стали тими “сильними” формами впливу на народні маси, через які утверджувалася українська національна самосвідомість у сільській місцевості.

Використана література:

Галь-Галь. Небіжчиця – “Просвіта” // Газета Гадяцького земства “Рідний край”. – 1918. – № 60. – С. 2. Гринько Г. Очерк истории и системы политпросвета // Путь просвещения. – 1922. – № 2. – С. 1–57. Державний архів Київської області (долі – ДАКО), ф. 1447, оп. 1, спр. 9, 64 арк. ДАКО, ф. 1447, оп. 1, спр. 13, 62 арк. Державний архів Полтавської області (далі – ДАПО), ф. Р-3283, оп. 1, спр. 25, 200 арк. Дух К. Я. Без Просвіт // Рідний край. – 1918. – № 63. – С. 2. Спілка “Просвіт” у Гадяцькому повіті // Газета Гадяцького земства. – 1917. – № 67. – С. 3. Справоздання Подільськоі Просвіти // Газета Гадяцкаго земства. – 1917. – № 63. – С. 3. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 1009, оп. 1, спр. 19, 107 арк. ЦДАВО України, ф. 2581, оп. 1, спр. 161, 235 арк.