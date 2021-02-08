ПРОТИАНГЛІЗМ від Ірини ФАРІОН Протианглізм 20. ТИЗЕР і БАЙОПІК

Канал НВ подав інформацію, від якої заніміла б, мабуть, сама Леся Українка: “Прем’єра: перший тизер байопіка про Лесю Українку”. Поряд два новоанглізми тизер і байопік. Невже українська мова не здатна передати своїми слова оце ЩОСЬ про Лесю Українку, яка, знаючи з десяток чужих мов, геніяльною стала своєю українськомовною творчістю?

Про своє знання европейських мов без “жадних” дипломів Леся Українка писала в листі до М. Павлика 27 березня 1903 року, коли йшлося про її бажану можливість переїхати до Львова і жити саме з викладів чужих мов у галицьких гімназіях:

“Французьку і німецьку мови я знаю далеко порядніше, ніж звичайно знають “перші учениці” різних гімназій та інститутів в Росії, знаю і теоретично, і практично остільки, що можу статті в тих мовах писати, а листи і поготів (навіть вірші німецьким білим віршем перекладала), говорити мені по-французьки, що по-російськи сливе все одно. Італьянську мову знаю тепер, у всякім разі, ліпше, ніж скільки треба, наприклад, в консерваторії співу, розмовляю тепер плавко і досить, щоб провадити ділову кореспонденцію. Англійську знаю теоретично (все-таки можу і вголос читати, не тільки очима) і можу без словника перекладати з неї. Якби мала учеників поляків, то знаю по-польськи стільки, скільки треба, щоб пояснити при лекціях. Російську мову знаю не менше, ніж кожний українець, що перейшов російські школи (хоч я їх не переходила), але вимову маю в російській мові гіршу, ніж у французькій, характерну для українки, і менше всього була б охоча, власне, сю мову викладати” (т. 12, с. 57–58).

Знання десятка мов змушує її вивести на найширші світові дороги рідну мову – українську. Пишучи публіцистичні, наукові статті, листи, рецензії різними мовами, у час заборони українського слова вона всі свої художні шедеври створить українською мовою – і саме це зробить її класиком української і світової літератури. Щодо змішування мов, Леся також залишила нам свої судження, які, правда, стосуються чистоти наукового стилю. Леся не сприймала переповнену чужими лексичними одиницями, як вона казала, “галицько-українську мову” в науковій царині:

“За тісність і бідність мови я приймаю вину цілком на себе… се у мене мова вийшла така через реакцію против новітньої галицько-української мови наукової, так пересипаної неологізмами і чужими словами та зворотами.” (З листа до М. П. Драгоманова 29 вересня 1894 р., т. 12, с. 284).

Прикметно, що мова самої Лесі Українки, зокрема в її листах – це калейдоскоп мовних кодів і феєрверк мовного багатства: поряд співіснують українські фраземи й дотепи, в оригіналі латинські, французькі, німецькі, польські та інші. афоризми. Усе це творить чар співіснування різних світів на матриці власної мови як культури. Проте ця мішанина ніби розвіюється чистотою української мови її літературної творчости.

Що ж означає в англійській мові слово teaser?

teaser [ˈtiːzə, амер. -(ə)r] n

що дратує; дратівни́к; задира́ка, задері́й; подразливе рекламування; дражнилка; розм. непросте завдання, за́моро́чка, головокрутка, крутиголовка; коротка завіса на сцені (Загальний народний англійсько-український словник 2010, ЗНАУС)

Сьогодні цей англізм називає рекламу-дражнилку, рекламне повідомлення, зроблене як загадку, що містить частину інформації про продукт, але ніяк не називає рекламований товар. Дражнилки зазвичай виникають на ранньому етапі рекламування товару і мають на меті створити інтригу навколо нього.

Вважають, що перші дражнилки започатковано з рекламування бренду MJB Coffee. 1906 року вздовж доріг Сан-Франциско постали інтрижні оголошення з питанням “Чому?”, що потребували подальшої відповіді (https://uk.wikipedia.org/wiki).

Ще екзотичніше звучить у нашій мові англізм байопік (англ. baiopic ˂ biographical picture) – біографічний фільм, створений для показу в кінотеатрах або по ТБ, з метою ознайомити глядачів з особливо драматичними моментами життя реальної видатної особистости, часом не без художнього домислу. В нашу мову на хвилях моди це слово потрапило через московське посередництво. В кінематографії його почали вживати на початку 50-х років ХХ століття, хоч перший фільм-біографію “Жанна Дарк” зняв французький режисер Жорж Мельєс ще 1899 року. Натомість перший український біографічний фільм – це “Тарас Шевченко”, створений Петром Чардиніним 1926 року з Амвросієм Бучмою в головній ролі (https://nv.ua/ukr/art/pershiy-istorichniy-boyovik-peplum-i-bayopik-yak-u-1920-h-rokah-narodzhuvalosya-ukrajinske-zhanrove-kino-50056060.html).

В англійській мові слово biopic [ˈbaɪəʊpɪk, амер. -oʊ-] n – це біографічний фільм, фільм-біографія, байопік (ЗНАУС, 2010).

Утворено воно способом абревіяції через усічення початкових складів двох слів: bio ˂biography + pic ˂picture “картина”, отже, біографічна картина чи фільм. За логікою “просунутих” – це наче коротше і модніше… (http://warface.top/biopic.html Сайт нових і добре забутих слів warface.top).

До перекладного переліку біографічний фільм, фільм-біографія можемо долучити ще синонім фільм-життєпис.

Отже, зрозумілою мовою речення мало б звучати так:

“Прем’єра: реклама фільму-життєпису про Лесю Українку” або ж замість прем’єра – першопоказ.

Що ж казала Леся Українка про англійську мову на межі ХIХ – поч. ХХ століття? Саме зі знанням цієї мови було найбільше проблем: “Найгірш діло стоїть в нас з англійськими авторами, бо сю мову дуже мало хто знає, хоч деякі і збираються зайнятись нею” (т. 10, с. 45). У листі до своєї бабусі (1893 р.) Леся зазначає, що “англійська мова дуже трудна, але я все-таки вивчуся, моя учительниця каже, що у мене єсть способность і що я, певне, скоро виучусь” – і вивчилася, але не змішувала своєї мови з чужою! (т. 10, с. 181).

У вірші “На роковини Шевченка” Леся написала:

Щоб між нами не вгасло

Проміння величне,

Ти поставив “на сторожі”

Слово твоє вічне.

Ми, як ти, минати будем

Чужії пороги,

Орать будем свої ниви,

Рідні перелоги.