9 лютого на Партнерському форумі «Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями» Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь та Василь Шуляр, директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, який діяв від імені Ради закладів післядипломної педагогічної освіти, підписали Меморандум про співпрацю.

Метою Меморандуму є консолідація зусиль щодо захисту та створення умов для подальшого утвердження та розвитку української мови як державної.

Відповідно до Меморандуму, співпраця відбуватиметься за такими напрямами:

забезпечення та захист права педагогічних працівників на отримання інформації державною мовою;

поліпшення якості освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників державною мовою;

організація та проведення спільних заходів, реалізація спільних проєктів та/або програм, спрямованих на ефективну реалізацію державної мовної політики та захист української мови як державної;

проведення спільних нарад, семінарів, конференцій, форумів, семінарів, засідань за круглим столом, експертних обговорень та інших заходів з метою поширення знань про українську мову та її роль у розвитку української та європейської культур тощо.

У своєму виступі Уповноважений зазначив, що підписання такого Меморандуму про співпрацю з усіма 26-ома закладами післядипломної педагогічної освіти, які всіляко сприяють незворотності освітніх реформ, всебічному розвиткові сучасного педагогічного працівника в контексті освіти дорослих, освіти осіб з особливими освітніми потребами, свідчить про створення нових механізмів утвердження і захисту державної мови в державі патріотичних, інтелектуальних, інноваційних громадян.

Раніше з метою подальшого утвердження, розвитку української мови як державної та консолідації українського суспільства Уповноважений підписав Меморандуми про співпрацю з Національною академією наук України, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини.

Поділись і насолодись:

















