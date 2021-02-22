Христина КУЙБІДА-КРИШКЕВИЧ: Голубівна

Перше враження від поданих віршів: їх писала нервова рука підлітка, а диктувало зневірене і знову обнадіяне серце тридцятирічної жінки. Це лише мої враження і домисли про незнайомку, яка “В житті хотіла щастя і кохати, А не терновий з болями вінець”, молодою покинула світ, забрана немилосердною хворобою. Опиралася, вірила, сподівалася, – протистояла смерті, як могла. Мала надію на Господнє диво оздоровлення, а потім – на прожитий без болю день. Терпіння і молитва поволі ставали для Христини стихією сили, пізнання себе і, врешті, не замиренням із кінечністю життя чи “неуникної біди” від долі, що не дала сили “вступити у літа”, а глибоким осягненням власного відходу. Жінка-підліток відлетіла не до безмежної “зони самоти”, а в “безкрає”, бо “віра – джерело наснаги”: “Я ЗАЛИШАЮ СВІТ / З ВЕСЕЛКОЮ І ВІТРОМ. / АНАМНЕЗ: ЖИЛА. ПІЗНАВАЛА. БОРОЛАСЯ. / СТАТУС: БАЖАННЯ НЕ ПРОЙШЛИ ДАРМА”.

Отже, нам залишилися тільки вірші. Наважитися писати поезії дівчинці, чия бабуся – легендарна поетеса, націоналістка Катерина Мандрик-Куйбіда, а тато – політик, вчений, поет Василь Куйбіда, було непросто. Не думаю, що Христина свідомо опановувала жанр поезії, мріючи увійти в літературу і скласти сімейний тріумвірат. Ні, її рядки – кардіограми почуттів, душевних станів, розчарування чи бажань. Маленька принцеса з дитинства мала куйбідівський характер і навіть в юності розуміла, “Який це хрест важкий: повірити в брехню, але ніколи не стати нею”.

Христина Куйбіда болем і стражданнями, доланням смертної самоти разом Із Господньою молитвою довела (не бажаючи нікому нічого доводити) свою сутнісну справжність у всій повноті любові і світла. Ось чому її ­вірші з її відходом є такими важливими не лише для її ближніх. Вони дають силу страдникам і тим, хто мужньо несе свій хрест.

Любов ГОЛОТА

Цей світ жорстокий

голубити буду,

ніжити буду,

Щоб став добрішим.

18.11.1998

Впала? Встань. Вперед іди!

Сльози – витри! Біль – стерпи!

А образи – позабудь!

Саме як? А як-небудь!

03.09.1999

Сон

Чудовий день.

Дерева, одягнені в багряно-жовті шати,

похиливши голови, проводжають у путь,

з якої вороття немає.

В темну безодню везуть мене коні,

долаючи власний страх.

Іржання їх чують скуйовджені хмари,

притьма ховаються з жаху.

Переходить дорогу тінь.

Харапудяться коні.

Перевертається карета,

а тінь ненависно дивиться на мене.

Дерева відвертаються

і піднімають пожовклі віти,

шукаючи спокою!

16.12.2000

Сакура цвіте. Світанок.

І бажання поклик потаємний.

Я теж розквітну навесні,

Для того, щоб життя подарувати.

27.04.2001

У просторах синіх

Понад нами

Там кружляла голубівна

Із вітрами.

Ой, кружляла голубівна,

Коло вила,

Та шукала доріженьку,

Що згубила.

Ой кружляла та кружляла

В висях горніх,

А над нею громовиця

Чорним-чорна.

Затулили хмари щільно,

Всі дороги.

Б’ється з ними голубівна,

Що є змоги.

Коли вдарила в пів неба

Блискавиця,

То побачила дорогу

Біла птиця.

Ой, знайшла свою дорогу,

Полетіла.

Білопера голубівна

Легкокрила.

07.07.2002

Щастя моє

Думаю, в світі є

Щастя, яке шукаю.

Тільки воно моє –

Той, кого я кохаю.

Знаю, що й він шука,

Стрічі швидкої прагну.

Це, напевне, його рука –

Серце йому простягну.

15.06.2006

Слова…

Душа окрилена тобою.

Політ її величний.

А поруч твоя.

Назавжди?

Та не важливо на скільки.

Важливо, що вони зійшлися!

А можливе прощання –

Лише мить у дарованому польоті!

25.01.2007

Кому і що розповісти про тебе.?..

Ти – нерозкрита таїна!

Сонце і зорі мовчать про тебе.

Вітер мовчить!

Ти – таїна, що розкрити

Не вдалося

Поки що нікому!

Та я зможу!

29.01.2007

Душа…

Болить,

сміється,

плаче,

тремтить.

Болить – бо жива,

Сміється в радощах,

Плаче від образ,

Тремтить –

коли торкнешся струн її.

Яку мелодію добудеш з неї?

24.02.2007

Хтось думав, що дивна.

Хтось думав, що сумна.

Пробі!!! Я – наче ця весна,

Замріялась!

Сонцем душа живе,

Коханням зігріта.

Він приніс відчуття нове

Із букетом весняних квітів.

04.04.2007

Життя дороги,

Перехрестя…

і я посередині.

Молю Бога,

Щоб уберіг усіх

від чвар і втрат.

Любов – усім розрада,

І душ до сонця порух…

Затемнення надходить –

Мить

І серце заболить,

Хоч стій, хоч падай!

26.07.2009

В житті все складно,

Легко в небутті.

Але навіщо переходити до нього,

Якщо не пізнав життя,

не зрозумів свою суть

і не з’ясував,

з якою метою

тебе приведено на цей світ,

Що повинен зробити?

В небутті – пропливеш хмаринкою в небі,

Дощем розсієшся, усміхнешся сонцем.

Це так мило!

А в житті?

Грозу стрічаю,

Шквал не минаю,

Громовицю викликаю,

Щоб з’ясувати свою сутність.

03.08.2009

Вітре мій, не загуби мене!

Душа – перехрестя всіх доріг

17.03.2010

Ти запитав: “Цей вірш про мене?”

Я відповіла: “Життя для тебе!”

11.09.2010

Мій добрий ангел прилетів,

Мій охоронець:

Слово!

17.12.2010

Сніг у травні

Падає сніг сріблистий

На обережне листя,

На руки мої та вії.

Я його розумію…

Розумію листки зелені:

Притулились вони до мене.

Пригортаю дерева ніжно,

Зігріваючи їх поспішно…

І слова твої – сніговиця,

Та душа моя оновиться.

Підійметься зігріта в небо.

Падає сніг.

Так треба.

1.05.2011

Осики завмирають зелен-віти,

А я стою у розпачі терпка.

Не вмію я із вітром говорити.

Біда така.

Але мене природа не обдурить,

Бо я її маленьке дитинча.

Вона для мене – прихисток від бурі

В твоїх очах!

7.09.2011

Бажаю кинутися в тан –

Вечірню осінь,

З вітрами втнути, щоб аркан.

І все. І досить.

03.11.2011 р.

Казала:

Вірю,

Знаю,

Сподіваюсь…

Казав:

Вірю,

Знаю,

Не припускаю.

Тепер

Абстиненція

Від життя.

Хоч ріж,

Хоч край –

Не бачиш край!

15.12.2012

Не претендую на почесті,

Бо душа не тим жива.

Хай думають всі,

Що їм хочеться, –

Для мене це – трин-трава.

Про дивачку Христину котиться

Чи то слава, чи поговір,

А мені просто жити хочеться,

І рости в небеса, до зір!

11.07.2011

Прощай, моє кохання.

Ти був для мене всім!

Тепер – довкола пустка.

Ти серце взяв моє,

побавився й забув,

приваблений красою іншої.

Коли захоплення минуло,

згадав, прийшов і я,

вслухаючись у лагідні твої слова і клятви,

не прощаю і прощаю.

Бо кохаю.

Який це хрест важкий:

повірити в брехню,

але самою не стати нею.

25.05.2013

Не чекаю прощення,

Але:

Вірю і надіюсь.

Що зійде сонце –

Нас не омине.

І хто ж то знає,

Кому який тоді Господь

Готує шлях.

Хто з нас прощав і милував –

Не знаю.

В житті, як в казці,

Мабуть, буде так:

“Хто не любив,

той прощення не має”.

25.08.2013

Чуєш, кричу,

Чуєш, кличу,

Через темінь,

Через біль.

Не у тебе прошу:

“Прости!”

Прошу: “Прости”

У кохання,

В якому воєдино

зливаються душі,

Бо єднання це

ми порушили.

08.09.2013

Ми розійшлися, ось і все!

Мине, забудеться з роками,

А біль вітрами рознесе,

Лиш на душі залишить шрами.

Тебе судити не берусь:

Добро ми нарівно ділили,

А зло віддай – я розберусь:

На це у мене є ще сили.

12.11.2013

Кара!

Страждає не тіло,

а душа

від неї.

Пам’ятає слова,

Мовлені наостанок:

“Я і Ти”, а не

“Ми”.

А я несміло:

“Бути” чи

“Не бути”?!

5.11.2013

Я – лише келих вина.

Пригублений, недопитий.

Я – тріснута самотина,

Яку не розбити.

Я – усмішка на вустах,

Яку зірвав ти.

Я – вільний у небі птах!

Та це – півправди.

11.2013

Водо Йорданська, промий нам очі.

Ти, Слово Боже, прилинь із ночі,

Ввійди, як помста, в серця гарячі.

Просніться, люде, Вкраїна плаче!

25.01.2014

Живи, як дерево.

Воно відображає мудрість життя.

Весною – повниться

життєдайними соками та розквітає.

Влітку – буяє зеленню.

Восени – барвистими чарами спокушає.

Взимку – завмирає, чекаючи весни.

І ніякої депресії.

Тільки жага – жити!

26.02.2014

Лякали колись, лякають і нині:

“Прийде вам кінець і Україні”.

Свобода нам снилась, сниться і досі,

Бо наші звитяжці колупаються в носі.

27.08.2014

Якщо твій друг в бою упав –

Не кричи від болю,

На звільнене місце стань!..

5.09.2014

Були століття боротьби.

Вони крізь мене перейшли…

Я чую серцем подих смерті

І клич звитяги.

Тому лаштуюся до бою!

29.09.2014

Не плач,

Сльоза не втішить.

І не розрадить.

Живи любов’ю,

Любов – не зрадить,

Це не кохання:

Жага відсутня,

Але покаже,

Що є посутнє!

19.10.2014

Коли помирає кохання –

Серце кричить від болю,

Коли зникає кохання –

Серце тужить в самоті.

Коли освятиться мить

І зросить кохання душу,

Серце тоді тремтить, –

Сподівається.

03.12.2014

Я пам’ятаю сказане тобою

На перехресті пройдених доріг.

Тоді я поріднилася з журбою.

А ти не зміг.

Тільки погляд впійманий в змиг ока

Розтривожив душу, не слова!

Притулюсь до нього ненароком:

Таки жива!

15.08.2015

Слову “кохання” –

Не вірю,

Не умліваю від нього.

Слову “розлука” –

Не зраджую.

Яке слово буде останнім –

Не знаю.

17.12.2015

Світе, світоньку широкий.

З твоєї милості

живу.

Від жорстокості-

мужнію,

А від щирості –

добрішаю.

Хай тобі грець!

Де на все це

Взяти сили!

6.02.2016

У житті над прірвою

Завше тримала

В очах горизонт –

лінію буття.

Від неї – можна вгору –

до майбуття.

Можна і вниз –

До небуття…

Що вабить більше?

Буття!!!

16.07.2017

Ми близькі і далекі водночас:

Нас об’єднали почуття,

але роз’єднали тисячі днів

Не прожитих спільно.

Ти не захотів сплести з них вінок,

Щоб повісити його під образами!

12.02.2018

Стражданням молись.

Без них ти – ніщо!

Світ ні добрий і ні злий.

Це – люди.

15.10.2018

Любов’ю таки живу!

З неї черпаю сили,

Наснагу, жагу нову,

Схожу на тебе, милий.

Я завше у ній жила

І зберігала пильно.

У мене є два крила:

Ти і любов всесильна!

07.01.2019

Наснився бусьок

У польоті,

Наснився легінь

У гризоті.

Всміхнулась тихо,

Сльоза пече,

Але від лиха –

Не утечеш.

09.11.2019

Мріє день світанком.

Бажання з сутінок виходять

І промінь осяває душу.

Помолюся,

Щоб мати силу.

5.07.2020

Ще крок до відчаю, безтями!

До головної у світі ями…

А як же серця палкий вогонь?

Я знову в герці!

Не осторонь!!

7.08.2020

Я не стану променем отим,

Що навік життя твоє зігріє.

Бо лечу у завтрашні світи

Пошукати викинуті мрії…

Довелося каменем лягти

На усі не ходжені дороги.

Ти його не зможе обійти –

Зраниш, знай, об мене босі ноги.

30.09.2020

Я втомлена собою…

24.11.2018

Скажи, де Бог кінці сховав

Усього сущого на світі?

Чи буду я серед отав?

Повернусь в літо?..

15.10.2020

Чи повернуся до Львова – не знаю.

А тут мені приснилось літо,

Яке до болю я чекаю,

Щоб далі жити!

25.10.2020

Всесильний Боже, Отче всемогутній,

не полишай самотньою в біді.

Даруй мені без болю день майбутній,

Всели надію в груди молоді.

Я жила, Боже. А тому грішила.

Як птаха в небі вільною була.

Хворобу, що політ мій підкосила,

З тобою подолати б я змогла.

Раділа світу, хоч не все сприймала,

Боролася, втрачала і т.д.

Хоча тоді, довірлива, не знала

Яким то терням доля поведе.

Пробач мені, мій Боже, я благаю!

Дай сили гідно згладити вину.

Покару справедливу відбуваю,

Потрапивши, як ти, в самотину.

В житті хотіла щастя і кохати,

А не терновий з болями вінець.

Даси мені хворобу подолати?

Який твій, Боже, буде рішенець?

25.11.2020