Марія Павлюк,

голова Об’єднання Галицького району Львова ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка

Покликання свідомого митця в складний для нашої держави час – нагадувати українцям про величні постаті, подаровані Творцем Україні (Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Соломія Крушельницька та багато інших), щоб всім нам усвідомити, яким шляхом іти до гідного життя на рідній землі.

22 квітня – знаковий день у житті велета духа всього українства Тараса Шевченка. У 1838 році цього дня в Петербурзі його, талановитого молодого художника, було викуплено з кріпацтва.

Просвітянка, бандуристка, заслужена артистка України, володарка ордену княгині Ольги Марія Сорока в Кобзарській світлиці у Львові провела мистецький захід, присвячений цій даті. У виконанні її вихованок, учениць школи мистецтв № 5 м. Львова, звучала поезія Кобзаря в супроводі бандури: “Тополя”, “Муза”, “Доля”. Тріо юних бандуристок виконали улюблені пісні на слова Тараса Шевченка.

“Сьогоднішній виступ напередодні Великодніх свят – це своєрідна сповідь перед Всевишнім. Бо покликання бандуриста – будити в людських душах енергію нації, через пісню нести правду життя до людей”, – звернулася до своїх учениць М. Сорока.

І хоча захід відбувся при невеликій аудиторії батьків через карантин, дітей переповнювали радісні емоції. “Це найщасливіший день у моєму житті”, – сказала семилітня, наймолодша, учасницябандуристка.