Геть московських холуїв з Полтави!

Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ,

м. Полтава

Знову за розпорядженням міського голови Полтави Олександра Мамая знято український державний прапор і прапор визвольної боротьби УПА з так званого пам’ятника слави. Слави Російському переможному імперіалізму, що на два з лишком століття взяв у кривавий полон український народ. Кати України поставили цей пам’ятник, щоб поневолені українці ніколи не забували про свою трагедію і навіки забули про свою, знищену загарбниками, державу. Забудьте, що ви мали колись права і свободи, забудьте, що ви мали свою мову, свою церкву і свою культуру. Ваше призначення відтепер бути лакеями російської імперії – ось що символізує цей пам’ятник нашої ганьби, нашого приниження. І більш нічого. Жодної естетичної цінності він не має, окрім демонстрації брутальної і нещадної сили російського колоніалізму.

Перше підняття на пам’ятнику наших прапорів у 2014 році, у час нової спроби росіян знову поневолити українців, якраз і символізувало нескореність нашого духу, попри все криваве панування російської самодержавної, а потім комуністичної імперії над українцями. Ініціював підняття прапорів голова Товариства політв’язнів та репресованих Анатолій Банний, а я та Ростислав Шевченко допомагали йому у цьому. Здається, був ще хтось четвертий. І ось знову прапори знімають. Тисячі наших воїнів, що стали на захист Вітчизни, отих самих наших прав і свобод, що їх так ненавидять московити, загинули. Зовсім юних, старших, чиїхось синів, чиїхось батьків, чиїхось коханих, а чиїхось дружин і наречених, бо гинули і наші дівчата та жінки, і гинули вони під нашими прапорами і за них! Як посмів Мамай віддавати таке розпорядження?! Кому хоче вгодити? Російським загарбникам? Як сміє принижувати пам’ять героїв – і тих, які полягли в боротьбі з російським імперіалізмом, і тих, що сьогодні на фронті, бо ці прапори на пам’ятнику якраз і символізують нашу перемогу над ним.

Я пропоную депутатам міської ради зібрати позачергову сесію і поставити крапку над “і” – Мамаю висловити недовіру, а прапори навічно залишити на пам’ятнику. Було б добре, якби ту, смердючу російською пихою та жорстокістю “птичку”, взагалі зняти й увінчати колону золотим тризубом. “Птичку” ж доручити президенту Зеленському подарувати Путіну поштою з повідомленням про вручення.

Закликаю наших ветеранів після Великодня провести масове пікетування міської ради з вимогою проведення позачергової сесії депутатів для висловлення недовіри Мамаю. Геть московських холуїв з Полтави!