Олександр КОСЕНКО,

м. Кропивницький

Сумно. Вітер ловлю невловимий. Цей прАвітер-час.

Роки, пси мої гончі, позаду. Відстали давно.

Загубилися в пам‘яті ніби в просторах пампас.

Не гітара гукає гуляти тепер. Доміно…

Задощило. Мольфари покрали в Сахари дощі.

Світ незмінно міняється, крається. Тут, під дощем

Ми – релікти. Дрімучі архейські хвощі

Древніх душ невтамовний, оголений щем.

Ми релікти між цих гомінких перелітних світів.

Примітивних, як зрада. Чужих, нетутешніх, як смерть.

Я цей вітер ловлю, в хаотичній гонитві життів.

“Піпл дохаває” хаос. А думка нехай на десерт.

Сумно. Вітер ловлю. Та шукаю себе між епох.

Це простецьке життя… А таке незбагненне, як Бог.

Це час облітає із білого світу

Як парша, як іній, як спогади. Вечір.

Околиця неба аж мре рожевіти.

І никає сутінь, кваплива, як втеча.

Це дні наче хвоя забав новорічних

Летять, осипаються . Бо не буває

На білому світі безсмертних та вічних.

А свято триває. А свято триває…

А свято гарує, жере, коноводить

До лютих синців, до похмільної чарки.

Та Лета невпинно несе свої води.

І ліплять матерію вічних три кварки

Не має застілля такої рибини,

Щоб з’їв, і буття усвідомив глибини

Зустрілися в сутінках небо і степ.

І скаче стежина до них навздогінці.

Аж мрії з коханням течуть через вінця.

Могутній Лерад через всесвіт росте.

Правічного дерева дев’ять світів

Дитинно дрімають між степом і небом.

Над перепелиною долею Феба

Буття стережуть Колоски золоті.

Казки та легенди. Віки та світи

У Степу правічного сплять на долоні.

Тут приспані битви,звитяги, погоні

Зривались колись до якоїсь мети.

Для Степу ж ота метушлива мета

Проста порожнеча. Дурна пустота.

Вже день малішає. Міліє

Кохання погляд. Глибина

Злякалась осені. І мрія

У чарці топиться вина.

В червоній крові винограду,

В хмільному вирі.Без мети.

А роки, ніби конокради

Женуть надії в засвіти.

Женуть! Стежки мої толочать!

Димлять багать чадні гноти.

І нижуть, нижуть ніч – до ночі

На чорну нитку самоти.

І водить в темряві літа

Кохань зітлілих сліпота.

Інші ми! Так! Ми – невимовно інші!

Квіти зимують в горщиках на вікні.

Це не тобі світ фарбував да Вінчі!

Це не тобі марень моїх пісні!

Очі рептилій туплять зіниць щілини

В душу мою крізь генетичний тлін.

І не птахи в Ирій летять, – хвилини!

Щоб віднайти Слово моїх молінь.

Господи! Всесвіте! Ранок, як ода каві.

Вічні три крапки – ніби флешмоб надій.

Та не тобі ці молитви лукаві.

Мрія бринить колами на воді.

Навіть помре. Та, від живих живіше,

В Ирії мрій ми – незбагненно інші.

Осінь. Паморозь висне в повітрі.

Холод котиться поміж людьми.

Розкидає пожитки нехитрі

Листопад, щоб тікать від зими.

Щоб сховатись хоч в мислях від снігу.

Ожеледиць, хурделиць, відлиг,

Де в холодну вмуровані кригу

Поховалися ріки від лих.

Від людей. Чи від інших напастей?

Нудно сніг ніби дні проліта

Та мені як надія на щастя

Листопаду сльота золота.

Тільки хмари – не марні листи

Від старої, як світ самоти.

Тут вербам коси чеше вітер.

Тут осінь Клаусу листа

Писать нових шукає літер.

Та свято вірують міста

В таємні знаки інтернету,

У таїну чужих неправд.

Летить до Ирію планета

І янгол Білого Пера

Уже свого ладнає горна.

Шука мелодії, либонь.

Та хто до серця нас пригорне?

Хто нас помножить на любов?

І ждуть спокути для Землі

Хто совість множить на нулі.