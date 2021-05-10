Це час облітає із білого світу

slovo

Олександр КОСЕНКО,
 м. Кропивницький

Сумно. Вітер ловлю невловимий. Цей прАвітер-час.
Роки, пси мої гончі, позаду. Відстали давно.
Загубилися в пам‘яті ніби в просторах пампас.
Не гітара гукає гуляти тепер. Доміно…

Задощило. Мольфари покрали в Сахари дощі.
Світ незмінно міняється, крається. Тут, під дощем
Ми – релікти. Дрімучі архейські хвощі
Древніх душ невтамовний, оголений щем.

Ми релікти між цих гомінких перелітних світів.
Примітивних, як зрада. Чужих, нетутешніх, як смерть.
Я цей вітер ловлю, в хаотичній гонитві життів.
“Піпл дохаває” хаос. А думка нехай на десерт.

Сумно. Вітер ловлю. Та шукаю себе між епох.
Це простецьке життя… А таке незбагненне, як Бог.

Це час облітає із білого світу
Як парша, як іній, як спогади. Вечір.
Околиця неба аж мре рожевіти.
І никає сутінь, кваплива, як втеча.

Це дні наче хвоя забав новорічних
Летять, осипаються . Бо не буває
На білому світі безсмертних та вічних.
А свято триває. А свято триває…

А свято гарує, жере, коноводить
До лютих синців, до похмільної чарки.
Та Лета невпинно несе свої води.
І ліплять матерію вічних три кварки

Не має застілля такої рибини,
Щоб з’їв, і буття усвідомив глибини

Зустрілися в сутінках небо і степ.
І скаче стежина до них навздогінці.
Аж мрії з коханням течуть через вінця.
Могутній Лерад через всесвіт росте.

Правічного дерева дев’ять світів
Дитинно дрімають між степом і небом.
Над перепелиною долею Феба
Буття стережуть Колоски золоті.

Казки та легенди. Віки та світи
У Степу правічного сплять на долоні.
Тут приспані битви,звитяги, погоні
Зривались колись до якоїсь мети.

Для Степу ж ота метушлива мета
Проста порожнеча. Дурна пустота.

Вже день малішає. Міліє
Кохання погляд. Глибина
Злякалась осені. І мрія
У чарці топиться вина.

В червоній крові винограду,
В хмільному вирі.Без мети.
А роки, ніби конокради
Женуть надії в засвіти.

Женуть! Стежки мої толочать!
Димлять багать чадні гноти.
І нижуть, нижуть ніч – до ночі
На чорну нитку самоти.

І водить в темряві літа
Кохань зітлілих сліпота.

Інші ми! Так! Ми – невимовно інші!
Квіти зимують в горщиках на вікні.
Це не тобі світ фарбував да Вінчі!
Це не тобі марень моїх пісні!

Очі рептилій туплять зіниць щілини
В душу мою крізь генетичний тлін.
І не птахи в Ирій летять, – хвилини!
Щоб віднайти Слово моїх молінь.

Господи! Всесвіте! Ранок, як ода каві.
Вічні три крапки – ніби флешмоб надій.
Та не тобі ці молитви лукаві.
Мрія бринить колами на воді.

Навіть помре. Та, від живих живіше,
В Ирії мрій ми – незбагненно інші.

Осінь. Паморозь висне в повітрі.
Холод котиться поміж людьми.
Розкидає пожитки нехитрі
Листопад, щоб тікать від зими.

Щоб сховатись хоч в мислях від снігу.
Ожеледиць, хурделиць, відлиг,
Де в холодну вмуровані кригу
Поховалися ріки від лих.

Від людей. Чи від інших напастей?
Нудно сніг ніби дні проліта
Та мені як надія на щастя
Листопаду сльота золота.

Тільки хмари – не марні листи
Від старої, як світ самоти.

Тут вербам коси чеше вітер.
Тут осінь Клаусу листа
Писать нових шукає літер.
Та свято вірують міста

В таємні знаки інтернету,
У таїну чужих неправд.
Летить до Ирію планета
І янгол Білого Пера

Уже свого ладнає горна.
Шука мелодії, либонь.
Та хто до серця нас пригорне?
Хто нас помножить на любов?

І ждуть спокути для Землі
Хто совість множить на нулі.

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