Замість біографії

Віктор ГРИЦЕНКО,

м. Кривий Ріг

Із вирію не всі вернулись птиці,

Не всі і ми на батьківський поріг:

У когось шлях на чужину проліг,

Хтось став назавше жителем столиці.



Коли судьба у Божеській десниці,

Життя простелить вам пів ста доріг:

Комусь – терни, комусь – лише моріг,

Комусь – палаци, а комусь – в’язниці!..



Нелегко вибрати в грядуще путь,

Щоб жити нам не так, як всі живуть,

Тому не раз студив холодну воду,



Бо рік минув – я ж наче і не жив,

Хоч перевірив у труді спромогу жил

(що це даремно, взнати мав нагоду!).

Хоча в очах чужих я відчайдух,

Багацько вже не встигну… Дещо зможу,

Бо часом відчуваю руку Божу –

Натхнення не було б, якби не Дух!..



Для мене творчість – Слова вічний рух,

Якщо Господь не виставить сторожу.

Але Його даремно не тривожу –

Пасе мільйон поетів цей Пастух!..



Я не творив кумирів, а шукав,

Та не святих хапаю за рукав,

Щоб сокровенне, як вони творити.



Пишу в шухляду вже багацько літ,

А вже пора складати заповіт:

Як не було, а з долею ми квити!..

Що найважливіше в житті поета?

Архів і, мабуть, молода вдова:

Красива – добре. Краще – ділова,

Бо знайде гроші для твого портрета!..



Подбай зарані про життя аскета:

Де буть могилі, ще росте трава,

І ще в рядки шикуються слова,

І не чатує недруга вендета…



Найвища нагорода для митця,

Коли заслужить з терену вінця,

Який кладуть в нас зрідка на могилу



Посланням до Всевишнього Творця…

Але, щоб сталася подія ця,

Від серця маєш відірвати жилу!..

Кумиру, мов зорі, віки світити,

Та яскравіше я-таки згорю:

Метеорит затьмарює зорю,

Хоч різні в них, звичайно, габарити…

Він жив собі, як сноби-сибарити –

Чи не тому я з ним стаю на прю?

А мо’, даремно я затіяв гру –

Дощенту-бо горять метеорити!..



Знімає сповідь камені з душі,

Коли на мить забудеш слово лжі,

А саме так вести розмову мушу!..



Відвертий все ж до певної межі:

Не всі слова очистив від іржі,

Аби змогли комусь очистить душу!..

Я веслував, немов галерний раб,

Хоч дехто скаже, що мені щастило,

Бо не питав, в чиїх руках кормило

І був байдужим до життєвих зваб…



І от тепер, коли в борні заслаб,

Де вітер той, що дме в моє вітрило?

Як руки тут не опустить безсило,

Не стати здобиччю тупих нахаб?..



Я б жив майбутнім, та в грядущім – тьма,

В кінці тунелю вогника нема!..

А може, є, та заважають сльози:



Сурмить за вухом ангельська сурма,

А інший ангел меч свій підійма –

У потойбіччі ждуть метаморфози!..

Про себе все сказав у віршах я,

Сказати більше, мабуть, неспромога!

Не раз була почута засторога:

“Кому потрібна розповідь твоя?..”

А я ж не граю ролі мудрія!..

Коли вже буду на шляху до Бога,

Ви не шукайте слів для некролога –

Візьміть лиш книжку, де моє ім’я.



Весь вік учивсь, як в світі жити слід:

Радію радості малій, журюсь від бід,

І вже з долонь зійшли тверді мозолі,



Бо я тепер почесний домосід,

А що поет – не знає і сусід,

Бо з’їв з сусідами лиш пучку солі!..

Вуста німі, хоч слухають ще вуха:

Господь на мову відібрав права!..

В юрбі моя поникла голова,

Бо людський бунт – це перш за все розруха!



У натовпі людина слабодуха

Не визнає пророцтва Божества…

Застерегти б, та де візьму слова?

І, врешті-решт, хто в нас поета слуха?..



Як Бог не дав цих слів, ніхто не дасть:

За владу глотки рвуть імущі власть,

А люд трудящий жде від них зарплати…



Та зозла все ж підняв цілинний пласт –

Нащадкам свій пишу “Екклезіаст”,

Не мавши, хоч поет, над словом влади…

Січень 2021 року