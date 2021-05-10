Замість біографії

Віктор ГРИЦЕНКО,
м. Кривий Ріг
Із вирію не всі вернулись птиці,
Не всі і ми на батьківський поріг:
У когось шлях на чужину проліг,
Хтось став назавше жителем столиці.
Коли судьба у Божеській десниці,
Життя простелить вам пів ста доріг:
Комусь – терни, комусь – лише моріг,
Комусь – палаци, а комусь – в’язниці!..
Нелегко вибрати в грядуще путь,
Щоб жити нам не так, як всі живуть,
Тому не раз студив холодну воду,
Бо рік минув – я ж наче і не жив,
Хоч перевірив у труді спромогу жил
(що це даремно, взнати мав нагоду!).
Хоча в очах чужих я відчайдух,
Багацько вже не встигну… Дещо зможу,
Бо часом відчуваю руку Божу –
Натхнення не було б, якби не Дух!..
Для мене творчість – Слова вічний рух,
Якщо Господь не виставить сторожу.
Але Його даремно не тривожу –
Пасе мільйон поетів цей Пастух!..
Я не творив кумирів, а шукав,
Та не святих хапаю за рукав,
Щоб сокровенне, як вони творити.
Пишу в шухляду вже багацько літ,
А вже пора складати заповіт:
Як не було, а з долею ми квити!..
Що найважливіше в житті поета?
Архів і, мабуть, молода вдова:
Красива – добре. Краще – ділова,
Бо знайде гроші для твого портрета!..
Подбай зарані про життя аскета:
Де буть могилі, ще росте трава,
І ще в рядки шикуються слова,
І не чатує недруга вендета…
Найвища нагорода для митця,
Коли заслужить з терену вінця,
Який кладуть в нас зрідка на могилу
Посланням до Всевишнього Творця…
Але, щоб сталася подія ця,
Від серця маєш відірвати жилу!..
Кумиру, мов зорі, віки світити,
Та яскравіше я-таки згорю:
Метеорит затьмарює зорю,
Хоч різні в них, звичайно, габарити…
Він жив собі, як сноби-сибарити –
Чи не тому я з ним стаю на прю?
А мо’, даремно я затіяв гру –
Дощенту-бо горять метеорити!..
Знімає сповідь камені з душі,
Коли на мить забудеш слово лжі,
А саме так вести розмову мушу!..
Відвертий все ж до певної межі:
Не всі слова очистив від іржі,
Аби змогли комусь очистить душу!..
Я веслував, немов галерний раб,
Хоч дехто скаже, що мені щастило,
Бо не питав, в чиїх руках кормило
І був байдужим до життєвих зваб…
І от тепер, коли в борні заслаб,
Де вітер той, що дме в моє вітрило?
Як руки тут не опустить безсило,
Не стати здобиччю тупих нахаб?..
Я б жив майбутнім, та в грядущім – тьма,
В кінці тунелю вогника нема!..
А може, є, та заважають сльози:
Сурмить за вухом ангельська сурма,
А інший ангел меч свій підійма –
У потойбіччі ждуть метаморфози!..
Про себе все сказав у віршах я,
Сказати більше, мабуть, неспромога!
Не раз була почута засторога:
“Кому потрібна розповідь твоя?..”
А я ж не граю ролі мудрія!..
Коли вже буду на шляху до Бога,
Ви не шукайте слів для некролога –
Візьміть лиш книжку, де моє ім’я.
Весь вік учивсь, як в світі жити слід:
Радію радості малій, журюсь від бід,
І вже з долонь зійшли тверді мозолі,
Бо я тепер почесний домосід,
А що поет – не знає і сусід,
Бо з’їв з сусідами лиш пучку солі!..
Вуста німі, хоч слухають ще вуха:
Господь на мову відібрав права!..
В юрбі моя поникла голова,
Бо людський бунт – це перш за все розруха!
У натовпі людина слабодуха
Не визнає пророцтва Божества…
Застерегти б, та де візьму слова?
І, врешті-решт, хто в нас поета слуха?..
Як Бог не дав цих слів, ніхто не дасть:
За владу глотки рвуть імущі власть,
А люд трудящий жде від них зарплати…
Та зозла все ж підняв цілинний пласт –
Нащадкам свій пишу “Екклезіаст”,
Не мавши, хоч поет, над словом влади…
Січень 2021 року