Шанобливе ставлення до жіноцтва в Україні

Марія ГУЦОЛ,

голова ІФМО ВУТ “Просвіта”

ім. Т. Шевченка, лавреатка премії

ім. Марійки Підгірянки

З давніх-давен українців відзначало особливе ставлення до жінок, і це в часі сягає не століть, а тисячоліть. Так стверджує історія та археологія – наші праматері були берегинями родини, роду, племені й усього народу.

Виважене і шанобливе ставлення українців до жіноцтва було поширене серед усіх соціальних станів і за Київської Русі, і після її Хрещення.

Права жіноцтва були вписані до “Руської Правди” – зведення тогочасних законів Київської Русі, виконаного Ярославом Мудрим на початку XІ століття.

Закономірно, що обожнюваний дохристиянський образ жінки-берегині з часом поширився і на культовий образ християнської Богоматері. І в суворих воїнів, січових лицарів-козаків найсвятішим образом-захисницею була саме Божа Матір. Майже усі їхні храми йменувалися: Покрова Богоматері, її образ був не тільки на іконах, а й на хоругвах і бойових прапорах. Не розлучалися вони з нею, беручи ці образи з собою в бойові походи, морські чи суходольні. Не залишали вони Богоматері й за лихої години. Як у поемі Тараса Шевченка “Іржавець”:

Як мандрували день і ніч,

Як покидали запорожці

Великий Луг і Матір Січ,

Взяли з собою Матір Божу,

А більш нічого не взяли.

…Збереглись і портретні образи, окрім храмових образів, так звані “парсуни”, гідних поваги й пам’яті жінок. З них на нас дивляться благородні й мудрі жінки, майже всі – з книжками в руках (ознака їхньої освіченості). Серед них не лише шляхетні, а й козачки, міщанки й селянки. Це успадкована здавна традиція увічнення благородних жінок за їхню доброчинність.

Образ Жінки-“Просвіти” з’явився в організації ще на початку її становлення в Україні, 152 роки тому, і став емблемою Товариства. Пережила “Просвіта” арешти та загибель найкращих синів і дочок, заборони, репресії та гоніння, адже мала захист крилатої жінки-Берегині. Цей образ, про авторство якого достеменно мені не відомо, небесний і земний водночас. Крила за спиною – символ високої духовності народу, талановитості його людей і святості національної ідеї. Жінка в одній руці несе смолоскип, як символ світла, а в в другій тримає відкриту книжку – символ освіти. Адже просвітяни вчили читати і писати, відкривали бібліотеки, організовували драматичні гуртки та просвітянські хори. Жінка впевнено стоїть ногами на рідній землі, що є свідченням її непохитної віри в соборність та незалежність держави. Символ-фігура крилатої жінки-Берегині була в символіці “Просвіти” завжди і відроджувалася в часи “відлиг” та піднесень.