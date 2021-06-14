Мемуари ректора-галичанина

Степан Костишин. Мелодія старої фісгармонії: Життя на зрізі століть. – Чернівці: Видавничий дім “Букрек”, 2021, 336 с., іл.

Тетяна ДІГАЙ,

м. Тернопіль

Давно відомо, що людські долі пишуться на Небесах, однак за деталі земного сценарію відповідає сама людина. Щиро зізнаюсь: прочитала мемуари колишнього ректора славетного вишу з великою цікавістю. Мені було розказано складну суперечливу історію формування українського інтелектуала, науковця, патріота, роль якого у створенні й збереженні наукової, культурної, національної спадщини важко переоцінити.

Літературний контекст книги

Книга, про яку йдеться, належить до жанру автобіографічних нотаток, заснована на суб’єктивно-ретроспективних спогадах автора, при цьому осмислення певних подій життєвого шляху, вчинків і рішень теж суто авторське і відбувається із залученням великої кількості документальних світлин.

Кілька слів про автора

Степан Степанович Костишин з 1987 по 2001 рік займав посаду ректора Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. Він – наш земляк, родом із села Звиняча Чортківського району Тернопільської області (“я був і завжди залишатимуся представником унікальної родини – “звиняцької конгломерації” …Звиняцький гарт – це те, що додавало мені сили і допомагало долати труднощі у будь-яких ситуаціях”). Ось як представляє почесні регалії нашого відомого краянина журналіст і крає­знавець Михайло Ониськів у своїй книзі “Житіє в абетці И-Я”: академік вищої школи та Екологічної академії України, заслужений діяч науки і техніки України, почесний доктор Саскачеванського (Канада) та Сучавського (Румунія) університетів, почесний член Міжнародної організації університетів “Phi Beta Delta” (США), почесний громадянин міст Чернівців і Лок-Хейвена (США), визнаний “Людиною року 2000–2001” Міжнародним біографічним центром міста Кем­бридж, Велика Британія.

Упродовж тривалого часу Галичина була під владою кількох держав: Австро-Угорської імперії (до 1918 року), до 1939 року тут панувала Річ Посполита, а згодом по черзі її окуповували радянська та німецька влада.

Автор народився 7 лютого 1932 року, за часів Польщі, а восени 1939 року в село прийшла радянська влада. “Замість “Рідної школи” я пішов у перший клас радянської школи, у якій я провчився два навчальні роки. Влітку 41-го року в село зайшли німці, отже, я став учнем третього класу “Прилюдної народної школи з українською мовою навчання”. Після відступу німців у 1944 році – подальше навчання у середній школі сусіднього містечка Буданова. “Треба було і зимою, і літом іти через ліс, дві гори і невеличку річку Перейму… коли приходила осінь, зима, дощі, сніги, то часто мокрий приходив до школи. Біля пічки всі ставали довкруги спинами і підсушували одяг”. Відтак – студент Чернівецького державного університету: “У 1950 році з дерев’яним чемоданом на плечах… я приїхав сюди, щоб здобути вищу освіту…Тоді я ще не знав, що доля пов’яже мене з цим містом і з цим університетом на все життя і що мені доведеться бути ректором цього славетного вузу”.

Фісгармонія та легенди старожилів

Перший розділ книги – “Шкільні уроки та незабутні бурхливі роки” – це окремі кадри стрічки пам’яті, огорнуті ідилічним флером, тому автор справедливо називає їх “сходженням Божої благодаті”, адже мова про яскраві спогади раннього дитинства: ще зовсім молоді, файні й усміхнені тато і мама, благословення отця на навчання в першому класі. “Усі були в білому святковому одязі, мовби зібрання янголів… Я ніколи не забуду моменту, коли вперше почув звук фісгармонії… під час якоїсь дефіляди я раптом почув, що з костьолу лунають звуки незвичайної музики… я потім дізнався, що це фісгармонія. І завжди старався підійти ближче до костьолу, щоб послухати цю глибоку і складну музику, від якої я німів, а моє серце наповнювалося то тугою, то невимовною радістю… минули роки, а я не можу забути того потужного, насиченого та майже медіативного звучання звиняцької фісгармонії. Ніде і ніколи більше не чув і не бачив цього унікального інструмента. Тому фісгармонія, перш за все, асоціюється у мене з рідним селом і роками мого дитинства. Чи жива вона ще? Чи хтось на ній грає?”

Про події австрійського періоду в рідному селі, що перетворилися на легенди, автор дізнався з розповідей старожилів. Наприклад, про історію дороги, що веде до села, яку облаштували дідичі і назвали Цісарською: “З обох сторін обабіч дороги росло багато різних черешень: з чорними, рожевими та жовтими плодами…черешні дозволено було рвати скільки хочеш, але заборонялося ламати гілля… рясно обсипані сніжно-білими квітами, черешневі дерева стояли, мов наречені, убрані у вишукані весільні сукні”.

Вельми привабливі замальовки, що більше схожі на дослідження звиняцького ґрунту, на якому виросло гіллясте родинне дерево з показним та імпозантним його пагоном. Автор згадує діда Штефана – поляка, бабцю Настю – українку. У змішаній польсько-українській родині було багато дітей, і за традицією жіноча половина була хрещена по матері й сповідувала греко-католицьку віру, а чоловіча – римо-католицьку. І хоча жили десятеро в одній хаті, були дружньою і роботящою родиною, що дотримувалася християнських традицій. “Якусь неповторну духовну ауру, її домашній затишок у хаті створювали речі, прикрашені вишивкою… вервечка квітів, ланцюжок виноградних грон, складний геометричний орнамент… дивуєшься, скільки фантазії та витонченого смаку мали бабця, мама, усі мої цьотки та сестра Зоська”. З теплом згадує автор, як на Різдво робили павука, якого підвішували до сволока, що був центром уваги та шани, вважався родинним оберегом. Гасова лампа – неодмінний артефакт тих часів – забезпечувала світло, і для автора назавжди залишилася символом світла знань. Ще один незабутній запах дитинства – коли мама заготовляла сушеню, в хаті стояв сильний солодкувато-димчастий аромат! Самогонка і вишняк – традиційна “валюта” у сільському побуті; мак, як кулінарна смакота і коноплі, що слугували ткачам для виготовлення полотна; сільська толока – для виконання складних об’ємних робіт… “У 1941 році настали німецькі порядки. Очікували чогось ліпшого. Але вже с перших днів дуже швидко люди зрозуміли, що це не спаситель прийшов, а другий окупант”.

1944 рік – друге пришестя радянської влади. Церкви закрили, у колгоспну власність забрали поля, весь інвентар, значну частину худоби, почалося так зване колективне життя, так зване розкуркулення й примусове виселення родин до Сибіру. Автор згадує численних місцевих умільців: ковалів, столярів, кравців, шевців, мулярів, мельників, м’ясників, пасічників, цирульників, музикантів, віршувальників. “Часом я думаю: якби село не мало власних майстрів, як би воно могло вижити?”.

Титанічна робота і збереження сакральної спадщини

У другому розділі – “Наукова мрія і реалії життя” Степан Степанович згадує роки студентства: як мріяв про геологію, а доля, замість мрії, скерувала на біолога, з гумором описує курйози студентської практики, резюмує над тим, що займався стадіонами, парками та замість науки “пахав” цілину в казахстанських степах…

“Успішні кроки спільними зусиллями” – третій розділ життєпису й найважливіший, адже тут йдеться про роботу, а згодом і керування університетом у найскладніший період становлення і здобуття державної незалежності. У 1965 році успішно захистив кандидатську дисертацію, а у 1985-му здобув ступінь доктора біологічних наук. П’ятнадцять років був проректором, у вересні 1987-го вперше обраний колективом на альтернативній основі ректором ЧДУ, який з 1989 року носить ім’я видатного письменника Буковини Юрія Федьковича. З 2001-го – почесний професор рідної Альма-матер. Треба віддати належне панові Степану: у нотатках цього розділу читач не знайде плачів і скиглень про те, як було непросто керувати вишом у цей період, скільки пішло здоров’я та нервів на вирішення загальних проблем та діяльність, спрямовану на подальший розвиток і процвітання вишу! Дозволю собі процитувати рядки з давнього інтерв’ю Степана Костишина (часопис “Тернопіль”, № 33/1991): “А ось про те, як залегко мені тут живеться, ви запитали недаремно… Я дуже заздрю моїм попередникам, яким вдавалося так довго працювати на цій посаді”.

Робота була зроблена титанічна! Тут немає змоги назвати усі напрямки ректорової діяльності, але бодай декотрі позначу: збереження сакральної спадщини, в результаті якої архітектурний ансамбль ЧДУ включений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; відродження юридичного та економічного, поновлення філософсько-теологічного факультетів; створення першої в класичних університетах кафедри музики. А ще хвилюючі миті листопада 1990 року, коли на головній будівлі ЧДУ було встановлено Національний прапор України!