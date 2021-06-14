«Правда і любов на нашій стороні»

Георгій ФІЛІПЧУК, академік

Тригодинна дискусія в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича торкалася Конституції України. На підході до Червоної зали журналісти запитали про головні сенси найвищого національного Акту. Відповідь – “Державність”! Іншим значущим виміром є неформальний конституційний заклик до Нації: “Свою Україну любіть”!

Навколо них і вибудовується орбіта життєтворчості народу, утверджуючи Суверенність, Свободу, Ідентичність, Гідність. Діалог окреслив широкий спектр запитань – від справджених надій, причин гострих суспільних криз, військової агресії Росії і до проблем університетської освіти, молодіжної політики, фундаментальних національних цінностей.

Мені імпонувала широта і гострота мислення молоді щодо перспектив розвит­ку держави: війна з агресором – Росією, безнадійно хворою імперськими припадками; демографічна трагедія (за два десятиліття втрачено понад 10 млн людей, щомісяця країну покидає понад 100 тис.); олігархічна система управління Україною, яка знищила конституційну засаду, що народ є “носієм суверенності і єдиним джерелом влади”; “політика” перетворення українців у найбіднішу європейську націю; зрада владоможців, а також військових і правоохоронних органів у 2014 році в Криму та Донбасі, що “були” гарантами безпеки держави; наявність в органах влади аморальних осіб та приручених патріотів, про яких писав В. Симоненко:

За плату ви закохані в ідею

І зморшки морщите на ситому чолі.

Кому ви служите, приручені Антеї,

Відірвані від матері-землі?;

знецінення людського капіталу; хибна гуманітарна політика з пролонгацією постколоніального стану українства, що продовжує виборювати право жити в національному духовному й інформаційному просторі; українська мова і національно-державна консолідація; нехтування імперативним правом народу, що “Земля, її надра… є об’єктами права власності Українського народу”. (Справді, як можна було віддати в руки олігархату і чужинцям національне багатство України – нафтогазову Прикерченську ділянку з прогнозованими запасами на суму понад 470 млрд дол. США, “сплативши” за ліцензію всього 1 млн 360 тис. дол.?! Минуло 14 років з часу цієї небаченої афери віку, проте окрім рекламної самозакоханості політиків, переслідування тих, хто повернув державі й народу його національне багатство, нічого не відбулося. Справа “спочила” за лаштунками “договорняків” сильних світу сього).

Зустріч усе більше переконувала: не там відшуковуємо правду і силу для подолання рукотворних “рубіконів”. Вони – в нашій молоді. У цьому середовищі варто формувати майбутнє держави і нації. Мав рацію великий Я. А. Коменський, стверджуючи, що найбільшим даром для держави є освічена молодь. А для цього треба докласти неймовірних зусиль державно-громадського і особистісного характеру. “Хто” і “що” зробить молодь освіченою, патріотичною, громадянською? Виховник (викладач, учитель, навчитель) і середовище. А ще – вона сама, її воля, самовіддача, самовдосконалення, одержима і жертовна праця. Університети, як освітні інституції людинотворення, відіграють у цьому особливу роль, оскільки їх головна місія – служити своєму народу і національній культурі.

У всі часи вони залишалися наймогутнішим фактором цивілізаційного, високопатріотичного, глибоко національного суспільного розвитку. Завдяки здобуткам загальнолюдської духовної і матеріальної культури, національним цінностям рідної мови, літератури, історичної правди та духовним творчим злетам школи, університети навертали народ до власного “Я”. Сповідуючи великі Шевченкові заповіти, Ю. Федькович писав: “Він нам велів учитися і других навчати; Він нам казав по-своєму вести своє діло; а у своїй і хаті, і школі добувати свого щастя, і сили, і волі”.

Стає очевидним, що прогрес націй і народів неможливий поза культурою, освітою, наукою. Він твориться в школах, університетах, наукових лабораторіях і творчих майстернях.

Затребуваною є та якість освіти, котра б відповідала соціальним потребам особистості, суспільства і держави. Бо дешеві та виставлені узбіч державної уваги вищі (і не тільки) навчальні заклади, як дешеві пиріжки – проносні, неситні, малокорисні. Сила, слава і гордість народів сконцентровані в їх величних університетах. Тому формування амбітної й суб’єктної Української держави уможливиться лише на основі реальної (не декларативно-популістської!) модернізації освіти, відкинувши згубну й безвідповідальну модель – “поменше держави”. Можновладцям треба, нарешті, розплющити очі й запитати самих себе, а з яких причин відбувається “втікачка мізків” – учених, професорів, студентів, молоді.

Якщо продовжуємо визнавати нашу “самоталановитість”, то чому бюджетне фінансування науки в Україні за останні роки сягнуло історичного мінімуму (0,16–0,2% ВВП), що є найнижчим світовим показником? На тлі цього злидарства ще тривожнішим виглядає стан “університетської науки”. У загальному фінансуванні наукові роботи вишів становлять лише 3%, що в 7–10 разів менше передових країн. Витрати на одного студента в Україні на 2–4 порядки менші, ніж, наприклад, у Фінляндії, США, куди “їздять” за досвідом поважні міністерські команди. Але “Якби ви вчились так, як треба…”. На поверхні завжди з’являється усталений аргумент нестачі коштів, оскільки йде війна. Заради правди, то ситуація була не кращою щодо підтримки науки і напередодні російської агресії. Виникає природне запитання: а чому ж тоді народ продовжує утримувати на шиї цілі клани “кровосісів” – від тупицьких, волкових, медведчуків і до членів наглядових рад (збанкрутілих держпідприємств) з їх багатосоттисячними окладами? Чому народні кошти використовуються не для освіти, а для сотень українофобів “бужанинського” типу? Чому не сплачують мільярдні бюджетні борги “офшорники”? Хіба не сором говорити про те, що згідно з Конституцією України (ст. 3), “Людина, її життя… визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю”, коли платність вищої освіти дійшла своєї абсурдної межі, а якісна і доступна освіта в більшості сільських шкіл (близько 9 тис.) стає недоступною. Знання з базових дисциплін сільських школярів утричі слабші міських. Немає швидкісного Інтернету, укомплектованих літературою бібліотек, належної соціокультурної інфраструктури. На дослідження, наукові та науково-технічні розробки МОН (передусім університетів) з бюджету 2018 р. виділено лише 1,047 млрд грн (половина коштів, витрачених на парламентські партії). Таку ж тенденцію збережено і в 2019–2020 роках. “Убогоздатність” вишів демонструється мізерністю власного фінансування науки (менше 0,5% від загальних витрат, а 2016–2017 рр. – 0,06–0,07%).

Зате, починаючи з 2016 р., державне (народне) утримування політичних партій – 167,6 млн грн; 2017 – 442,4; 2018 – 513,7; 2019 – 565,7; 2020 – 283,5. Усього – майже 2 млрд грн.

Створюючи новий університет під егідою Президента, варто визначитись, а що буде зі “старими” (понад 600 вишів, 1,5 млн студентів). Бо єдиним “університетом сонця” (за Кампанеллою) не змінити ситуацію. Прогрес відбудеться, поставивши інтелект і освіченість нації в основу загальнодержавної політики. Пам’ятаймо слова Aтатюрка, викарбувані на університетській брамі, що стали філософією життя нації: “Істинним дороговказом є знання й наука”.

Ігнорувати визнані світом цінності можуть лише три категорії правлячої “еліти”: деспоти, зайди, лихварі. За період відновленої української незалежності вдалося “пожити” з усіма. І завдання громадянського суспільства – позбавитися владно-олігархічного тромбозу. Вірю, що Українцям це під силу, “бо правда і любов на їхнім боці”.

Георгій ФІЛІПЧУК