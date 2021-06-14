Таємниці Новоолександрівського кургану

Сергій ПІДДУБНИЙ,

Кіровоградщина

На Ютуб-каналі “Теукр” розміщено 12 відео з циклу “Історичні сенсації від Сергія Піддубного”. Останній присвячений Новоолександрівському кургану, який приховує чимало таємниць наших пращурів.

У селі Новоолександрівка поблизу міста Дніпро в ці дні українські археологи розкопують курган понад 5-тисячолітньої давності. Його вже порівнюють з англійським Стоунхенджем. Під чималим земляним насипом поступово відкривається величезне Коло з вертикально встановлених глиб каміння.

Які ще таємниці приховує Новоолександрівський курган, на це запитання дадуть відповіді подальші розкопки. Але про головну вже можна говорити.

Розташування Новоолександрівського кургану ще раз доводить, що наші предки знали про ці місця щось таке, чого досі не знаємо ми, і надавали їм особливого значення. Цим Колом вони зробили відповідну мітку, а згодом приховали свої таємниці під чималим насипом землі.

Таке саме Коло і також поблизу згину Дніпра було розкопане в 1927 р. під час будівництва Дніпрогесу і, на жаль, знищене.

Схематично це виглядає таким чином. Два Кола на правому березі річки, яка врізається у східні території із північно-західної сторони, потім повертає на південь, а потім знову змінює напрямок на захід, точніше, на південний захід.

Відрізок, коли річка рухається на південь, особливо важливий. І саме тому він позначався цими колами – Новоолександрівським та Запорізьким (до речі, колись Запоріжжя називалося Олександрівськ). Особливо важливий тому, що тут річка проходить через усі дев’ять порогів, які постають на її шляху. Вода, протікаючи через кам’яні перепони, створювала тут особливу енергетику – енергетику боротьби, сили і народження. Подолавши пороги, річка (вода) набувала особливої форми і цінності. І неспроста далі йшов Великий луг – райська земля, де буйно росли трави, водилися різноманітні птахи та звірі, а річка славилася багатством риби, в тому числі безкісткової…

Недарма ця правобережна територія на карті Бористену 1631 р. називається іменем Матері-Землі Деметри. Недарма десь саме тут, за Птоломеєм, було місто Метропіль – материнське місто. Найвірогідніше, як писалося у книжці “Великий код України-Русі”, воно розташовувалося на місці сучасного Запоріжжя, зокрема на правобережній частині обласного центру.

Випробування дев’ятьма порогами увінчується успішним явленням Хортиці – острова, який Птоломей називав Скандієм, “кузнею народів світу”. А перед Хортицею, навпроти запорізького Кола-святилища посеред річки наші праотці поставили три стовпи, на яких тримається світ – кам’яний Триглав, бо, як говорить Велесова Книга, “найперше Триглаву поклонятися маємо”. Цей грандіозний пам’ятник більше відомий як Гераклові Стовпи, про які ми розповідали в одному із попередніх відео.

Докладніше про карти Птоломея, Бористену тощо можна прочитати у “Великому коді України-Русі”, а ми з вами будемо чекати на остаточні результати розкопок у Новоолександрівці. Сподіваємося, що ця пам’ятка не повторить долю Запорізького і Олександропольського курганів, а також Гераклових Стовпів.