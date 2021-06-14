Відлуння втрати в світі

Переживаємо в далекій Австралії
З великим смутком висловлюємо наше глибоке співчуття дружині Світлані Короненко, синам, доні та всій родині, Лізі українських меценатів, друзям і близьким у цей тяжкий і болючий час втрати Вашого дорогого незабутнього чоловіка і батька, великого українця і друга, світлої пам’яті Михайла Слабошпицького. Заслуженого письменника, літературознавця і мовознавця, великого майстра пера, громадського діяча, борця за самостійну Україну, за збереження і утвердження української мови, підтримку та виховання молодого українського покоління.
Цю передчасну болючу втрату прекрасної благородної української людини тяжко переживаємо й ми в далекій Австралії. Не можемо усвідомити, що Михайла Слабошпицького вже немає… Схиляємо наші голови з глибокою пошаною і вдячністю! Вічна пам’ять!
З глибоким співчуттям –
Союз Українок Австралії,
Люба Квасниця-Кей –
голова КУ СУА,
Одарка Брецко –
голова Стейтової Управи НПВ,
Валентина Домазар –
культурно-освітній референт КУ СУА
Донька Петра Яцика та українсько-канадська громада
Дорогі друзі!
Освітня фундація Петра Яцика щиро засмучена звісткою про смерть Михайла Слабошпицького.
Він був видатним українським літературним критиком, публіцистом, прозаїком, дитячим письменником і громадським діячем.
Освітня фундація Петра Яцика та українсько-канадська громада ніколи не забудуть його книжки про Петра Яцика “Українець, який відмовився бути бідним”, його організаційні здібності та відданість Міжнародному конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
Михайло Слабошпицький був надзвичайно активним та неймовірним чоловіком, який назавжди залишиться в пам’яті завдяки своїм численним заслугам.
Висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям та колегам Михайла Федотовича.
Президентка Освітньої
фундації Петра Яцика
Надія Яцик