Відлуння втрати в світі

Переживаємо в далекій Австралії

З великим смутком висловлюємо наше глибоке співчуття дружині Світлані Короненко, синам, доні та всій родині, Лізі українських меценатів, друзям і близьким у цей тяжкий і болючий час втрати Вашого дорогого незабутнього чоловіка і батька, великого українця і друга, світлої пам’яті Михайла Слабошпицького. Заслуженого письменника, літературознавця і мовознавця, великого майстра пера, громадського діяча, борця за самостійну Україну, за збереження і утвердження української мови, підтримку та виховання молодого українського покоління.

Цю передчасну болючу втрату прекрасної благородної української людини тяжко переживаємо й ми в далекій Австралії. Не можемо усвідомити, що Михайла Слабошпицького вже немає… Схиляємо наші голови з глибокою пошаною і вдячністю! Вічна пам’ять!

З глибоким співчуттям –

Союз Українок Австралії,

Люба Квасниця-Кей –

голова КУ СУА,

Одарка Брецко –

голова Стейтової Управи НПВ,

Валентина Домазар –

культурно-освітній ­референт КУ СУА

Донька Петра Яцика та українсько-канадська громада

Дорогі друзі!

Освітня фундація Петра Яцика щиро засмучена звісткою про смерть Михайла Слабошпицького.

Він був видатним українським літературним критиком, публіцистом, прозаїком, дитячим письменником і громадським діячем.

Освітня фундація Петра Яцика та українсько-канадська громада ніколи не забудуть його книжки про Петра Яцика “Українець, який відмовився бути бідним”, його організаційні здібності та відданість Міжнародному конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Михайло Слабошпицький був надзвичайно активним та неймовірним чоловіком, який назавжди залишиться в пам’яті завдяки своїм численним заслугам.

Висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям та колегам Михайла Федотовича.

Президентка Освітньої

фундації Петра Яцика

Надія Яцик