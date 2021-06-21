«Ми проти прихованих маніпуляцій із законом»

Тарас КРЕМІНЬ,

Уповноважений із захисту державної мови

Напередодні 25-ї річниці Конституції України та 30-річниці Незалежності продовжується цинічна масова атака на українську мову, заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Сьогодні (15.06.2021 р.) до порядку денного сесії Верховної Ради України включені законопроєкти №5554 та №5554-1, які передбачають відтермінування обов’язкового озвучення фільмів українською мовою на невизначений термін. Також сьогодні заплановане чергове засідання парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, на якому окремі народні депутати знову намагатимуться внести до минулорічного законопроєкту про незалежність Національної Ради України з телебачення і радіомовлення (№4107) нові неконституційні поправки та повністю скасувати обов’язковість української мови для фільмів та серіалів із 16 липня цього року.

“У зв’язку з цим я звернувся до Голови Верховної Ради України, голови та членів парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики щодо неприпустимості таких прихованих маніпуляцій із законодавством та внесення будь-яких змін до мовного законодавства”, – зазначив він.

“Зазначені пропозиції та поправки народних депутатів України, які пропонується внести до законопроєкту №4107, не лише можуть поставити під загрозу використання державної мови у сфері телебачення і радіомовлення та призвести до порушення прав громадян на отримання відповідних послуг та інформації державною мовою, але й не відповідають Регламенту Верховної Ради України щодо процедури їх внесення”, – наголошує Уповноважений у листі до спікера парламенту.

За словами Уповноваженого, пропозиціями та поправками до законопроєкту № 4107, серед іншого, пропонується змінити чинну редакцію статей 3 та 10 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, передбачивши, що вимоги до створення або комплектування та/чи пакетування телерадіопрограм і/або передач (фільмів) та їх розповсюдження (поширення та демонстрування) телерадіоорганізаціями (здійснення мовлення) встановлюються виключно законодавством про телебачення і радіомовлення, встановлення додаткових вимог іншими законами не допускається.

Уповноважений нагадав, що на сьогодні вимоги до розповсюдження (поширення, демонстрування) телерадіоорганізаціями передач, фільмів та реклами в частині використання державної мови регулюються не лише Законами України “Про телебачення і радіомовлення”, “Про кінематографію” та “Про рекламу”, але й спеціальним Законом України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Частиною шостою статті 23 зазначеного Закону, зокрема, передбачено, що з 16 липня 2021 р. мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова, а фільми, вироблені суб’єктами кінематографії України, розповсюджуються та демонструються в Україні з мовною частиною звукового ряду, виконаною державною мовою, у тому числі шляхом дублювання або озвучення. Неконституційні поправки фактично нівелюють чинні норми мовного Закону.

Тарас Кремінь підкреслив, що частиною другою статті 10 Конституції України передбачено, що держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, тож забезпечення функціонування державної української мови в усіх сферах суспільного життя є обов’язком держави, а звуження прав громадян не допускається.

“Ми проти таких прихованих маніпуляцій із законодавством, які фактично призведуть до створення для громадян України додаткових обмежень за мовною ознакою, що є неприпустимим. Тому законопроєкти №№ 4107, 5554, 5554-1 не можуть бути підтримані Верховною Радою України, як такі, що суперечать Конституції”, – підсумував Уповноважений.

Світове українство вимагає не чіпати норми мовного закону про обов’язкове демонстрування фільмів та проведення культурно-мистецьких заходів державною мовою.

Світовий Конгрес Українців (СКУ) звернувся до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва, голів депутатських груп і фракцій у Верховній Раді України та до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя щодо неприпустимості відтермінування набрання чинності норм закону про обов’язкове демонстрування фільмів та проведення культурно-мистецьких заходів державною мовою.

“Упродовж усієї своєї історії Світовий Конгрес Українців (СКУ) та об’єднана навколо нього понад 20-мільйонна українська діаспора активно відстоюють позиції української мови в діаспорі та в Україні. Саме тому ми щиро вітаємо позитивні зрушення, що відбуваються останнім часом у питаннях зміцнення статусу української мови як державної та помітного збільшення її присутності в публічних сферах на всій території України”, – йдеться у листі.

В СКУ переконані, що значною мірою цей успіх пов’язаний із прийняттям два роки тому Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, окремі норми якого поступово набувають чинності і на практиці доводять свою ефективність. Останнім яскравим підтвердженням цього стало набуття чинності з 16-го січня цього року норм закону щодо сфери обслуговування.

Разом із цим ми з прикрістю констатуємо, що до цього часу на українському телебаченні переважають фільми, серіали, розважальні шоу, які демонструються мовою країни-агресора та значно гальмують процес подолання наслідків тривалого зросійщення.

“Усвідомлюючи вплив, який має телебачення на формування інформаційного та культурного простору, закликаємо Вас особисто та Верховну Раду України не підтримувати законопроєкти окремих депутатів щодо відтермінування набрання чинності норм закону про обов’язкове демонстрування фільмів та проведення культурно-мистецьких заходів державною мовою.

Сподіваємося, що завдяки послідовній та рішучій позиції Верховної Ради України щодо зміцнення статусу української мови, 30-ту річницю своєї незалежності Україна та українці всього світу будуть святкувати, насолоджуючись культурним продуктом, що транслюється рідною українською мовою”, – наголошує Світовий Конгрес Українців.

“Маю надію, що народні депутати України у питанні захисту державної мови стануть на бік українців та держави, а не обслуговуватимуть інтереси окремих кіновиробників та медіа-холдингів”, – наголосив Тарас Кремінь.

“Щиро вдячний СКУ за постійну підтримку України, розвиток української мови, культури, шкільництва за кордоном та потужну співпрацю”, – додав він.