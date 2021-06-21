Ольга Герасим’юк: «Таких людей, як Опанас Сластіон, більше немає в цілому світі!»

Галина ДАЦЮК

Коли почалася ця всепоглинаюча любов, що захопила своїм світлом, – ніби небо одкрила? Саме любов, бо без цієї “хімії” не вийшло б нічого путнього. Так, є певна офіційна дата – 2009 рік. Але то просто число, яке застовпило маячок часу.

Мабуть, дорога до Сластіонових шкіл почалася все-таки “з абетки” про себе, про землю, на якій народилася, про людей, яких “божественний вітер” кинув на Полтавщину, – хто вони? А хто ти серед них? І вже проступає у спільній історії світлина тата, який, виходить, вчився у Сластіоновій школі. І раптом віднаходиш сполучні лінії – директора школи і свого діда – отамана Гонти та холодноярського героя, а для радянської влади – “бандитів”.

І хочеться випрямити викривлену оптику, через яку багато літ витравлювали правду і пам’ять про справжніх людей, котрі будували і збирали все, що називалося Україною. Серед них Опанас Сластіон – найдостойніший, на її думку, більше таких немає. “Єдина людина, до якої у мене немає жодної претензії”, – каже.

Якби мала достатньо часу, “для себе”, то, напевно, присвятила б його мамі і Сластіону. Дуже вже хочеться викласти пазли його історії у струнку споруду з баштою, з вишивкою “білим по білому” по чотирьох вуглах. Це має бути книжка, до якої по мачинці збирає матеріали про Сластіона, емоційно переживаючи його забуття і воскресіння. А пишучи сторінки з уяви, тим часом “горить” його спадщиною.

Бо не можуть заростати хащами школи Лохвицького земства авторства Сластіона, в стилі українського модерну, шедеври національного, а то й світового значення. Бо на якій ще землі ви побачите подібні шестикутні вікна, які впускають світло з неба? У якій частині знайдете цегляне оздоблення у формі полтавської мережки та вишивки з альбомів Олени Пчілки і вежі зі шпилями, які видно аж з початку планети?

Зібрала в кулак волю (бажання не займати), гукнула мобільну “гарячу” команду і спитала: “Чи справедливо, щоб Полтавщина асоціювалася у світі з галушкою, маючи на своїй землі український модерн Сластіона?”

За цю справедливість вона готова працювати в поті чола, завжди і все життя. Заради Сластіона готова використати своє ім’я, якщо це допоможе: “Добрий день, мене звати Ольга Герасим’юк, хотіла б спитати про Сластіонову школу”. Часом допомагає.

Очолюючи Національну Раду з питань телебачення і радіомовлення України, відома українська журналістка Ольга Гераси­м’юк взяла на себе ще один – громадський обов’язок – кураторство фантастичним проєктом “Школи Лохвицького земства”, поставивши на їх сторожі свою любов.

Про шкільні сходи у хащах, мобільний телефон на цвинтарі, де спочиває Сластіон, зустрічі за океаном з Барб, яка колись “геть здуріла”, почувши бандуру; про висушену миргородську калюжу, столітні записи кобзарів на фонограф, вселюдські толоки, бої з мародерами, найзолотіше Опанасове серце і таємниці його життя Ольга Герасим’юк розповіла “Слову Просвіти”. То була золота година, яку переповідаю вам. Відчуйте між рядками наше серцебиття.

У 2009 році в газеті “День”, яку читала і з якою дружила, вона натрапила на статтю Георгія Шибанова, прецікавого мистецтвознавця і крає­знавця, у якій він писав, що є на Полтавщині повно неземної краси шкіл унікальної архітектури. Георгій жив поруч, у Чорнухах, звідки і Сковорода пішов у світ. Як таке може бути, щоб у тісному полтавському світі, де прожила (до університету) все життя, вона ніколи не чула про Сластіонові школи? Зачепило! А час тоді був “дореволюційний”, не надто розкутий, наша спадщина лежала похована по скринях.

Вона – народна депутатка Верховної Ради України 6-го скликання. Її помічницею була Віра Іванівна Отрошко, яка “дісталася” від пані Ярослави Стецько, – чудова вчителька математики, котра безкорисливо навчала дітей і ніколи навіть цукерки не взяла в подарунок.

Разом із пані Вірою вони написали десятки листів і відправили по різних селах Полтавщини, де могли б бути, як писалося в статті, унікальні Сластіонові школи. “Це правда?”, – питали в листах. Відповіли по-різному: хтось не знав, хтось не чув, хтось відписався.

Зробили наступний крок – обрали шість славетних архітекторок і архітекторів України, серед них пані Скорик, і написали їм листи з єдиним запитанням: “Чи правда, що споруди унікальні і становлять собою культурну цінність?”. Серед неконкретних і розмитих відповідей раптом зблиснула надія. Писала архітекторка професорка Зоя Василівна Мойсеєнко, дружина архітектора Віктора Чепелика: “Дівчатонька, дорогі, це унікальне явище, займіться, будь ласка, зробіть щось!”

Цей лист сильно надихнув. І знову почалася робота. Пані Ольга написала прем’єр-міністрові! Звідти лист спустили на Міністерство культури, Мінкульт – на область, в області сказали, що досліджувати це явище нема можливості – ні грошей, ні охочих! Тим більше, що тоді вони працювали над фотоальбомом для президента Януковича. І, власне кажучи, крапка.

Ольга відклала папку з листуванням до кращих часів. І лежала вона в шухляді аж до Революції Гідності. Але і тоді, і тепер Сластіо­нові школи не дають ні спати, ні їсти. Не може спокійно думати про них, коли іде дощ чи падає сніг. Бо плечима відчуває, як щуляться від негоди будівлі українського модерну, з яких люди познімали дахи. Не витримують, бідаки, падають… “Мені хотілося б повідомити про наш проєкт більш оптимістично, але совість не дозволяє”.

На сьогодні за проєктом “Школи Лохвицького земства” знайдено 53 будівлі, а вони все відкриваються. Якось Максим Іванов був у Куріньці, на Полтавщині, звідки прислав фото: “Подивися, яка прекрасна споруда!” І вона впі­знає Сластіонову школу. Зібралися на вихідні, сіли в авто і поїхали на Полтавщину. Вони об’їздили тоді за рік села і поля, облазили кущі і хащі, продираючи для світу Сластіонову красу. Територію Лохвицького земства – це Полтавщина, трошки Чернігівщини та Сумщини, – вона освоювала з друзями “по-пластунськи”. У Полтаві зустріла цікавого дослідника Віталія Ханка, який сердечно поділився зібраним про школи матеріалом. Навгад об’їжджали усе, знаючи, що шкіл нібито набудовано від 70 до 100. Споруди збереглися в різному стані – якась жива, якась у руїнах. Шукаючи, зверталися до людей з постійним запитанням: “Не знаєте, десь тут мала бути столітня школа?”. “Осьо, їдьмо, я вам покажу!”

“У Шмиглях школи ми не побачили, лише фундамент у лісі стоїть. Над цим видовищем просто ридаєш”.

Відтоді багато копирсалася в книжках і архівах, щось познаходила. Максим Іванов опановував музеї, записував, відшукував. Трапляються столітньої давності публікації, бо на початку ХІХ століття преса Російської імперії писала про Сластіонові школи. Як не як, а це частина земської реформи – державна справа. Але в цій справі найбільше захоплюють дивовижні люди. Леся Українка, Олена Пчілка, Опанас Сластіон, Дмитро Яворницький, Микола Лисенко – ця плеяда, чудові друзі, – вхопилися за реформу, проштовхуючи під неї українство. Саме ця “компанія” наполягла на Сластіонових проєктах, “продавивши”, як тепер кажуть, через земство український модерн.

“На мою думку, школи – одне з найцікавіших у внеску Сластіона в українство, хоча важко перечислити усі його справи. Принаймні, школи так чи сяк не загинули фізично, як це сталося з його іншими геніальними зібраннями, архівами, художніми роботами”.

Він навчався у славетних кобзарів, яких вже тоді нищили. З Лесею Українкою їздили по Україні, записуючи бандуристів на фонограф. Коли влада заборонила, вони привозили кобзарів до себе, в Миргород, і там їх записували. Опанас і сам створив у Миргороді кобзарську школу! У його листах проступають жалі, що гине українська спадщина. Він ще тоді це розумів і з усіх сил намагався її вхопити і затримати, зібравши величезну колекцію українських старожитностей.

“Натрапила на зворушливі рядки у листах, у яких він обіцяє зробити друзям що завгодно, нічого за це не потребуючи, “лише пришли мені шапку старовинну, яку бачив у тебе”.

Він безмежно любив Шевченка. Був одним із перших його ілюстраторів. Його ілюстрації до “Гайдамак” унікальні.

“Нещодавно в Одесі на аукціоні я купила дуже давні листівки зі Сластіоновими ілюстраціями, на одній навіть є напис українською мовою: “Щирого брата по неньці Україні вітаю з Новим роком!” Це в ті часи!”

Листівка – безперечно, експонат для Музею, бо пані Ольга у себе такі артефакти не затримує.

Вона дуже хоче зробити Музей. Колись, об’їжджаючи села, кинула клич: “Хто хотів би прихистити у школі Сластіона Музей його імені?” Усі хотіли, кажучи наввипередки: “У нас краще, у нас краще!”

Між тим, Сластіон колись сам подбав про музей. Тривалий час навчаючись у Петербурзі, був другом і соратником передвижників, входив у найвище коло тодішньої творчої еліти, далі, заробляючи на життя, працював у воєнному товаристві в Петербурзі. Був улюбленцем і товаришем Рєпіна. Возив у Петербург кобзарів, де вони, напевно ж, співали про “ляха й москаля”. Скористався роботою в товаристві, щоби вивчити козацькі військові строї. Коли завершив роботу і приїхав до Миргорода, на Полтавщину, то все у нього було готове для музею українства. І він створив його, віддавши все, що назбирав.

Але трагічна доля – його і спадщини. У страшному часі майже все воно загинуло. Колекцію вишивок повінь залила. Картини перевозив – щось подібне сталося.

Коли років п’ять тому вони приїхали до миргородського краєзнавчого музею, пані Ольга ще з порога спитала: “А що у вас є Сластіонове?” Подивилися на гостей без особливої довіри, але відповіли чемно і обнадійливо: “Здається, щось є”. Завели в комірчину з усілякою всячиною.

“Дивлюся, крісло стоїть, питаю: “А що це за крісло?”. “Так це ж Сластіонове”, – кажуть. “Як?” “У скрині теж, мабуть, щось його лежить, бо після смерті приносили”. Відчинили – а там тканні речі з його хати”.

Максим Іванов знайшов на полиці шкіряний портфель. “Це теж Сластіона!” – кажуть. “А що там всередині?” – “Ми не знаємо!” На сторінці у Фейсбуці вони виставили фотографії всього, що тоді знайшли, хоча Опанасових речей збереглося обмаль.

Нещодавно Миргородському музеєві присвоєно ім’я Сластіона. Звитяжні люди, які тут працюють, створили кімнату Сластіона. Усі подаровані і збережені речі зібрали в постійно діючу експозицію.

Але мало інформації про нього і багато таємниць. Відомо, що останні роки Сластіон прожив у миргородській квартирі разом із доктором Зубковським. Швидше за все, більшовики їх “ущільнили”, коли вирішувалося “квартирне питання”. Зубковський – це той доктор, що відкрив миргородські мінеральні джерела, обґрунтувавши, що миргородська вода за якістю – не згірш знаменитих європейських, якими панство лікується. Був він тоді знаним у вищих верствах – і скористався цим, щоби “пробити” проєкт курорту, а перед тим разом із Сластіоном осушили за спеціальною технологією знамениту миргородську калюжу.

У страшному 33-му Опанас Сластіон помер, де поділися його діти та хвора дружина – невідомо.

У перший приїзд до Миргорода вони відшукали могилу Сластіо­на. Про неї, звісно знали, але вони звернули увагу. Блукаючи по кладовищу і розпитуючи людей, раптом побачили на дереві телефон: “Коли щось треба, дзвоніть!”

“На дзвінок відгукнувся чоловік, як виявилося, директор кладовища. “Вже їду!” Примчався до нас на велосипеді, провів на місце, де Сластіон спочиває, в одній могилі з Зубковським”. Сказав: “От я тепер знатиму, хто ці люди – і тепер тут завжди буде якнайкращий порядок!”

А чи хтось є на світі зі Сластіонової родини? Кинулася на пошуки хоч би якогось сліду. Анатолій Ізотов, який зараз Одесу реставрує, в одній з мандрівок інтернетом натрапив на адресу американську пошти, нібито пов’язаної з ім’ям Сластіона. “Отут промайнуло”! Стала писати, не знаючи імен. І раптом відгукується людина: “Ви питали про Сластіона?” “Так, питала”. “А чого вам треба?”, – цікавиться обережно. Мабуть, звикли, що часом українці, коли віднайдуть когось за кордоном, то одразу – “дайте не минайте”. Вона написала їй лист з єдиним проханням зустрітися, бо зрозуміла, що натрапила на слід родини. “Нічогісінько мені від вас не треба. Навпаки, я вам щось привезу, покажу і щось розповім”.

У Денвері пані Ольга зупинилася у подруги Наталки Федущак, що їй дуже допомогло зустрітися з невісткою Сластіонового сина Юрка – Барб Завадович. “Української крові у Барб ні краплини, англомовна людина, але, здається, справжнішої українки, ніж вона, я не зустрічала”.

Ця жінка не просто прийняла українство, вона себе в ньому відчула. Колись почувши, як грає бандура, просто “зійшла з розуму”, бо сама музикантка, скрипалька, ще й математикиня, до речі. Почула бандуру, знайшла її і сама навчилася грати. Вона співала пані Ользі своїм потрясаючим голосом чудові українські пісні, причому київські. Цей запис пізніше звучав у музеї в Миргороді на одному зі спеціальних “сластіонівських зібрань”. Співала Барб прекрасною українською мовою, але жодного слова не розуміла, про що виводила. Старанно завчила слова! (Тоді ж у музеї місцева співачка заспівала пісню, яку написав син Сластіона Юрко – це вперше ці слова зазвучали на батьківщині, вони й написані були як послання на випадок, якщо його хтось знайде…).

На зустріч Барб привела свого сина Марка – праонука Опанаса Сластіона, якого кличуть по-українськи – МаркО, з наголосом на останній склад. Праонуку звати Наталка. Вони говорять прекрасною українською. Це діти прийомного сина Юрка Сластіона, виховані в українстві. У Денвері, в штаті Колорадо.

На наступну зустріч, в Ольжиної подруги, Барб привезла показати свитку і віночок своєї свекрухи, привезла все, що зберегла українського. Сказала: “Боже мій, мені тепер 72, і я знаю, що мені треба почати жити наново і жити дуже довго, бо я ніколи не думала, що я, як українка, десь знадоблюся”. Вона навіть намагалася кілька слів сказати по-українськи. Барб Завадович (прізвище першої дружини пана Юрка) – це окрема історія. Ми знайшли і Юрка Сластіона, але на цвинтарі…

Тим часом, в Україні вона продовжує віднаходити і реєструвати, як “народжених дітей”, школи Сластіона. Деякі вже внесли у реєстри, деякі потрібно назвати як “щойно віднайдені культурні об’єкти”.

“Я з друзями стикнулася з тяжкою рутиною при реєстрації, з хаосом і таким виснаженням, що думати про це без обурення не можу”.

Коли їм вдалося внести в реєстр одразу 35 шкіл як об’єктів культурної спадщини місцевого значення, це окрилило і надихнуло. То було якесь диво, бо на той момент у реєстр ніякі пам’ятки не вносилися, він просто “лежав”. І тут з 35-ма об’єктами вони відкрили реєстр такою красивою історією! А далі й дотепер реєстрація знову забуксувала.

“Наші дві школи застрягли були в реєстрі, як у багні. І нарешті, дякуючи міністру Олександру Ткаченку, документи підписані. Але ж, крім наших 3-ох шкіл, – ще 5 тисяч об’єктів культурної спадщини України чекають на реєстрацію!”

Тим часом, пам’ятки лишаються приреченими на погибель. Їх демонтують, нищать, як і раніше, йде забудова, ремонтувати цінні будівлі дорого, легше – знести.

Їй подумалося, що після Революції Гідності, чому й папку з документами витягла, – настала чудова пора дізнатися, хто ми такі і що за нами стоїть.

“Я реально відчула, що Сластіон ніби з’явився провідником до самих себе, ніби двері для нас прочинив”.

Велике піднесення відчувала, коли їздила по місцях Сластіонових шкіл. Бачила, як охоче люди збиралися на толоки. Як зворушливо приносили старі родинні фотографії з минулого і позаминулого. Історія почала спливати у їхніх головах. Вони перестали ставитися до них, як до закинутих халуп, як до якоїсь вбогої руїни. У Бондарях, наприклад, де жив знаменитий кобзар, у якого Сластіон вчився, почали з’їжджатися колишні жителі села, з усієї країни і з-поза неї, які давним-давно повиїжджали. І стали влаштовувати у Сластіоновій школі день села.

“Я відчула, як щось потужне відчинило браму до свого світу. Я його так відчуваю, і мені, чесно, здається, що Сластіон це бачить”.

З проєктом “Школи Лохвицького земства” пані Ольга намагається потрапити у державний проєкт “Велика реставрація”, про який багато говорять, але не знати, скільки на це коштів виділено і чим усе закінчиться. Вони у другій черзі, бо у першу чергу внесли ряд об’єктів, кажуть, важливіших. Вона не вимірює, який значиміший, щаслива за кожен, наприклад, за палац Закревських у Березовій Рудці, за який теж ходила-просила, щоб хтось взяв під крило. Їй пообіцяли, що зі Сластіоновими школами вони потраплять у “Велику реставрацію”, сподівається, що так і буде.

“Я лише боюся, поки ми туди потрапимо, то не буде чого реставрувати”.

У Хитцях на школі нещодавно розібрали дах, звісно, для того, щоб усе впало. А між тим, на будівлі висить табличка, яку вони виготовили і почепили за свій кошт, бо у місцевої влади не знайшлося, – “Охороняється державою”. Аби кожен, хто проходитиме повз, бачив, що це пам’ятка українського модерну: “Не чіпайте!”. А сьогодні лежить табличка під ногами, і стіни скоро лежатимуть. Зараз архітектор Анатолій Ізотов збирається з парою своїх студентів поїхати у Хитці, а місцевий лохвицький депутат викликався допомогти.

Усе треба зафіксувати, поки не впало зовсім. Зафіксоване збережеться, у якому б стані не було. Коли у Туреччині туристів водять по тисячолітньому камінню, то кажуть, “оце камінець, по якому ступала нога такого-то…”, і пишаються. То чому б нам не затримати якийсь шматок візерунка, віконце, двері, які б могли споглядати люди, пишаючись не менше, ніж турки.

Серед шкіл, які живуть повнокровно і щасливо, пані Ольга називає унікальну, Бодаквянську, де працюють великі ентузіастки, місцеві вчительки, що створили тут музей. Школа, як лялечка, яку трепетно бережуть. Тепер її охороняє ще й пам’ятна таблиця.

“Які глибини нам відкрились, коли їздили по Сластіонових школах!”.

Це ж не лише унікальна архітектура, яка існувала дуже коротко, бо “надто українська”. У непевні радянські роки шкільні Сластіонові башти збивали, щоб вони не лізли в очі. Крамольним для радянської влади був сам український модерний стиль, який першим ретельно дослідив незабутній Віктор Чепелик і чию книжку давно пора перевидати, бо її вже не знайти. Він помер, не знаючи майбутньої долі Сластіонових споруд. Донька Чепелика, відома художниця Оксана Чепелик, пристала до поїздок, бувала в експедиціях, бо пані Зоя Мойсеєнко-Чепелик, яка надихнула на самому початку цей проєкт, вже нездужала. Її не стало нещодавно, а вона так мріяла поїздити! Бо дуже тішилася кожній звістці про ці роботи. Тепер вони з Вік­тором Чепеликом спілкуються в українському небі, і вона розповідає чоловікові, що справа, за яку він бився, рухається, тож недаремно починав.

“Ми ніби повернули Сластіона на землю, і він зазвучав”.

Він, наче й був у мозаїці культури: то там “засвітить”, то там “зблисне”. Але прикро, що його ім’я відоме одиницям. І Лесю Українку знали, в радянські часи перетворивши у постать із гіпсу. І Шевченка “осовєтілі”, і Сковороду вклали нам у голови (“досить з вас стовпів не отесаних”). Багатьох причесали на совєтський лад, адаптували під радянський час, поробили з них селян убогих. А Сластіон десь був зник серед великих.

“І от тепер, коли я натикаюся на “школи Лохвицького земства”, “знаменитого Сластіона”, маршрути “українського модерну”, якими хтось їде, описує, захоплюється, – то я розумію, Опанас повернувся разом зі своїми шедеврами”.

Її маленька команда освоює цілину забуття і витягує з хащів на світ божий архітектурне диво, палаци, “сільські академії”. Тут все продумане для учня і вчителя. Класи спроєктовані так, що для освітлення не треба ні лампи, ні свічки. Ергономіка! У відремонтованій Бодаквянській школі спеціально залишили відкритим шматок первинної стіни, щоб було видно, що всередині. Виявилося, що школа утеплена овечою вовною. Архітектурно, коли розсовувалися двері, утворювалась велика зала, де діти мали свої забави, вечірки. Школа була не просто будівля, навколо неї обов’язково ріс і плодоносив сад. Біля неї – погріб полтавський, до якого входиш під землю, де зберігали яблука і груші для дітей. При школі було приміщення, де жив учитель, і які то були вчителі!

В одній школі директором був Володимир Гресь, воїн армії УНР, пізніше – отаман Гресь, який створив загін повстанців. Згодом його оголосили злочинцем проти радянської влади та відправили на десять років на каторгу.

“У нас на Полтавщині пам’ять про опір столітньої давнини Російській імперії вичистили зовсім”.

Але там діяли партизанські загони, в одному з яких був і Ольжин дід, якого за радянщини теж називали бандитом. І який насправді загинув у Холодному Яру як герой. Директор після таборів залишився живий, кажуть, повертався в часи Другої світової на рідні землі, але далі сліди його губляться. Дослідники Шкіл лохвицького земства знайшли лише шматочки його щоденника, у якому чоловік розповідає, як садив шкільний сад, як ходив до панства і вибирав найкращі саджанці. Це можна прочитати на сторінці проєкту в Фейсбуку – за принципом проєкту – все, що віднаходиться, має бути в вільному доступі!

Сластіонові школи були зорієнтовані на сільських дітей, і вся краса була зорієнтована на них. Коли хочеш знайти сьогодні таку школу, шукай найкрасивіше місце, на висоті. В одному з сіл, де школу давно зруйнували вщент, залишилися лише сходи.

“І я собі малюю подумки, як дитина підіймалася до Бога тими сходами”.

Коли стати на шкільному порозі, перед тобою відкриється неймовірний обрій. Дитина, навчаючись у такому просторі, бачачи перед собою могутню українську красу, мала би вирости вільною, людиною свободи, частиною незалежної нації! Саме тому режиму ці школи необхідно було нищити…

“Я мрію врятувати цю пам’ять і красу”.

Під час локдауну давно не розчищали хащі, але тепер знову планують експедицію. І завше відгукнуться прекрасні люди, готові їхати на Полтавщину.

Частиною Ольжиної команди, найктивнішою, стала сім’я Саші Герасимової – вона, чоловік Сергій та троє їхніх дітей. Вони пере­їхали з міста в село Бубни, на Чорнухинщину, де поряд усі найкращі школи, серед них одна з Ольжиних улюблених – у Харсіках.

“Про те, що це школа Сластіо­на, я дізналася раніше. Але те, що в ній навчався мій батько, мені було невідомо”.

Нещодавно вона знайшла старе батькове фото, яке досі було недоступне, і впізнала батька. Він з другом сидить на порозі цієї розкішної школи, а за спиною – дивовижні двері!

Слава Богу, вони врятували школу від пограбувань, бо місцевий мародер хотів перетворити її на гараж.

“Ми прибігли і вигнали мародерів”.

Зібрали гроші, накупили будівельних матеріалів і взялися з сім’єю Герасимових до ремонту. Приїхав реставратор Ізотов із Одеси зі своїми учнями, полтавські ентузіасти. Щось встигли зробити разом, решту сім’я сама допрацювала. Коли ми зібрали людей із села, вирубали хащі, повиносили сміття, перед нами небачена краса відкрилася. Зафіксували школу, закрили від дощу, щоб не впала. І як тільки знайдемо когось, хто “здуріє” і дасть нам гроші, щоб її врятувати, то це буде чудо!

Якби вона могла зараз зустрітися з Опанасом Георгійовичем, то розпитала б про усі загадки, над якими мучиться. Щойно майне якесь слово про Сластіона, то одразу думає: отут якась відгадка є. На жаль, нерозгаданого багато.

У нього була трагічна сімейна історія. Дружина тяжко захворіла, ментально. Вона багато подорожувала по монастирях і брала з собою сина Юрка. У них ще донька була, не знати, де вона. Підозрює, що десь в Італії похована, бо вийшла заміж за іноземного інженера і ви­їхала. Словом, це ще належить знайти. Але не перестає дивувати, як людина, маючи тяжку особисту долю, весь час переживаючи за сина, хвору дружину і не полишивши її, – увесь час була розчинена в українських справах, у безкорисній помочі комусь важливому. Мартинович 20 років з кімнати не виходив. А Сластіон, розуміючи, який це талант, яка це важлива особистість для громади, готовий був все віддавати, аби підтримати.

“Такої безкорисливої любові до українства і України, як у Сластіо­на, я ні в кого не зустрічала”. Не зустрічала, щоб хтось його сварив, чи критикував, чи комусь він чогось не зробив. Це людина, до якої не маю жодної претензії. Лише захоплення.

Це якась зоря просто! Ці люди ніколи не дбають, щоб про себе сказати, написати – така вселенська скромність. Хто з них думав про те, аби їх через 100 років згадали? Але насправді такі люди незникомі, вони повертаються. Рано чи пізно з-під землі вийде це Світло”.

Переповіла

Галина ДАЦЮК