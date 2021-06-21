Про українську національну ідею

Олександр Птащенко,

доктор фіз.-мат. наук, професор, член НСПУ

Виповнюється 30 років незалежної Української держави. І ми замислюємося про свої успіхи та невдачі, що зроблено, а що – ні. Куди рухатися далі? І постає питання: у чому полягає сучасна українська національна ідея, яка повинна об’єднувати наш народ і давати напрямок розвитку нашого суспільства?

У 2004 році, в результаті співпраці Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка (я був головою Одеського обласного об’єднання “Просвіти”) з державними установами, в Одесі було проведено ІІ Міжнародну науковопрактичну конференцію “Українська національна ідея: минуле, сучасне, майбутнє”.

Під час підготовки доповіді до конференції я “придумав” формулювання сучасної української національної ідеї: розбудова Самостійної Суверенної Соборної Української держави, яка повинна бути матір’ю для своїх громадян. Сьогодні я би сказав: “для всіх своїх громадян”. У це означення входять і мова, і Збройні сили, і правосуддя, і наука, і культура… Важливо – рівноправність людей, які розмовляють різними рідними мовами при одній державній мові; відсутність злочинного протиставлення українсько і російськомовних українців.

Для розбудови Української держави необхідно реалізувати правосуддя – справедливу, не корумповану судову систему. Ще Аврелій Августин (Августин Блаженний), один із батьків християнської церкви, у IV столітті нашої ери написав: “Де немає справедливості (правосуддя), немає й держави” (Ubi iustitia non est, non esse respublicam).

Українська національна ідея включає і кардинальне поліпшення життя наших громадян. Злиденні умови виганяють на заробітки за кордон близько 10 мільйонів громадян України, тобто понад третину працездатного населення. Найбільш освічена й активна українська молодь знаходить роботу в інших країнах.

Поняття про Українську державу як матір для своїх громадян має глибоке історичне коріння. Воно співзвучне з висловом “Українаненька”, який використовувався козаками – захисниками народу – і побутував серед україномовної інтелігенції, розсіяної по всіх світах. На першому місці для матері стоїть піклування про своїх дітей, захист їхніх інтересів, формування доброзичливих і справедливих стосунків між дітьми (у тому числі покарання неслухняних дітей). А святий обов’язок дітей – захист своєї матері, піклування про неї.

У Совєцькому Союзі держава була ворожа до своїх громадян, що має певні наслідки у свідомості людей і сьогодні.

Олігархія, корумповане численне чиновництво, тіньова економіка – взаємно пов’язані чинники, що перешкоджають реалізації української національної ідеї.