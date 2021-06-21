Притча про Предтечу

(Іванові Миколайчуку на 80-річчя)
Жасмин і сіно в пояси,
І косу дятел клепле,
І манна Божа із роси
Паде крізь літо тепле.
Ловіть у пригорщі цей дар –
Цукерки із горошку,
І гляньте в храмі на вівтар –
Там є Іван потрошку.
Он його очі, он брова,
Он чуб, як в отамана –
Так гідно стята голова
У нашого Івана.
Бо він – Предтеча, златослов,
Він не змовкає й досі.
Під лепет свіч і хоругов
“Прийдіть на прощу!” – просить.
Прийдіть до себе у двори,
За хрещені престоли.
Я хочу бачити згори,
Які ви, з ким ви, хто ви.
І хто ваш цар, і хто ваш бог,
Хто милує, хто судить.
Хто яничар, хто скоморох,
Хто Україну любить.
А хто розпродує її
Кавалками й цілою.
Хто хазяї, хто холуї,
Прилиплі за халвою.
Прийдіть, у вікна зазирніть,
У дзеркала причільні –
І крила вгору підніміть –
Ви вільні чи не вільні?
І як летітимете ввись,
Як лебеді, як круки,
Свій час відмірявши колись,
На грудях склавши руки.
А тут – лиш проща угорі,
Один хлібець і свічка,
І мавзолеї, і царі,
Із лободи копичка.
Так люто стята голова
І незагойна рана,
Та стежка куриться жива
На прощу до Івана.
Віра КИТАЙГОРОДСЬКА