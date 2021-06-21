Притча про Предтечу

(Іванові Миколайчуку на 80-річчя)

Жасмин і сіно в пояси,

І косу дятел клепле,

І манна Божа із роси

Паде крізь літо тепле.

Ловіть у пригорщі цей дар –

Цукерки із горошку,

І гляньте в храмі на вівтар –

Там є Іван потрошку.

Он його очі, он брова,

Он чуб, як в отамана –

Так гідно стята голова

У нашого Івана.

Бо він – Предтеча, златослов,

Він не змовкає й досі.

Під лепет свіч і хоругов

“Прийдіть на прощу!” – просить.

Прийдіть до себе у двори,

За хрещені престоли.

Я хочу бачити згори,

Які ви, з ким ви, хто ви.

І хто ваш цар, і хто ваш бог,

Хто милує, хто судить.

Хто яничар, хто скоморох,

Хто Україну любить.

А хто розпродує її

Кавалками й цілою.

Хто хазяї, хто холуї,

Прилиплі за халвою.

Прийдіть, у вікна зазирніть,

У дзеркала причільні –

І крила вгору підніміть –

Ви вільні чи не вільні?

І як летітимете ввись,

Як лебеді, як круки,

Свій час відмірявши колись,

На грудях склавши руки.

А тут – лиш проща угорі,

Один хлібець і свічка,

І мавзолеї, і царі,

Із лободи копичка.

Так люто стята голова

І незагойна рана,

Та стежка куриться жива

На прощу до Івана.

Віра КИТАЙГОРОДСЬКА