Центральне правління “Просвіти” повідомляє

11 червня 2021 р. відбулося чергове засідання Центрального правління ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, яке, згідно зі статутними вимогами, розглянуло низку актуальних проблем культурнопросвітницької діяльності Товариства.

На порядку денному, серед інших, були розглянуті питання:

Про проведення чергового – ХІ з’їзду Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка. Про проведення звітновиборчих зборів та конференцій у просвітянських об’єднаннях України. Про ситуацію, що склалася довкола Всеукраїнського культурологічного тижневика “Слово Просвіти”. Про кооптування до складу Центрального правління Товариства нових членів замість вибулих. Різне.

З глибоким аналітичнокритичним аналізом діяльності просвітянського товариства в нинішніх складних умовах виступив очільник “Просвіти”, народний депутат України І–VІ скликань Павло Мовчан.

Особлива увага приділялася мовній ситуації в Україні у зв’язку з провокативною поведінкою депутатів Верховної Ради України від партії “Слуга народу”, інформаційній складовій національної безпеки держави.

В обговоренні доповіді голови Товариства та поставлених ним завдань взяли участь члени Правління: Г. Г. Філіпчук, М. Т. Нестерчук, Л. П. Мужук, В. Й. Клічак, Ю. М. Гандзюк, В. Ф. Семистяга, завідувачка оргвідділу Секретаріату С. В. Фещенко та ін.

Ухвала Центрального правління ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка затверджена одностайно, а саме: Упродовж червня – жовтня 2021 р. провести звітновиборчі збори та конференцій у просвітянських об’єднаннях України. Про хід і підсумки звітів та виборів новосформованим керівним органам просвітянських об’єднань прозвітувати Центральному правлінню та проінформувати громадськість через тижневик “Слово Просвіти”. З урахуванням обставин пандемії, рекомендувати сесії Головної ради ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка призначити проведення ХІ з’їзду на листопад 2021 р. Секретаріату ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка надати свої пропозиції щодо підготовки і проведення ХІ з’їзду та затвердити їх на сесії Головної ради в липні 2021 р. Закликати голів обласних об’єднань організувати передплату тижневика “Слово Просвіти” на ІІ півріччя 2021 р. та регулярно інформувати Центральне правління і редакційну колегію про хід передплати. Кооптувати до складу Центрального правління Товариства знаних просвітянських активістів: Щекуна Андрія Степановича, головного редактора газети “Кримська світлиця”; Васьківа Миколу Степановича, відомого українського літературознавця, із подальшим затвердженням рішенням сесії Головної ради.

15 червня 2021 р. просвітяни вшанували пам’ять легендарного кіноактора, кінорежисера, сценариста Івана Миколайчука. З нагоди 80річчя від дня його народження Всеукраїнським товариством “Просвіта” імені Тараса Шевченка організовано і проведено круглий стіл “Білий птах української духовності”. Своїми враженнями та спогадами про митця поділились голова “Просвіти”, відомий український політик, поет, перекладач, сценарист, народний депутат України І—VІ скликань Павло Мовчан; заступник голови Товариства “Просвіта”, академік Академії педнаук України Георгій Філіпчук; відомий кінодраматург, кінорежисер Леонід Мужук, український скрипаль, композитор, культуролог, голова Київського міського об’єднання “Просвіти” Кирило Стеценко, головний редактор газети “Слово Просвіти”, відома українська письменниця Любов Голота; історик, голова Луганського обласного об’єднання “Просвіти” Володимир Семистяга та інші.

23 червня 2021 р. Всеукраїнське товариство “Просвіта” імені Тараса Шевченка спільно із заслуженим народним ансамблем пісні і танцю України “Дарничанка” до Дня Конституції України проводять святковий концерт “Знову разом” в концертній залі ЦХТТ “Печерськ” (вул. Московська, 3). Початок о 19.00. Вхід вільний.