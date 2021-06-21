У Полтаві відзначили 130-річчя від дня народження Євгена Коновальця

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Патріотична громадськість Полтавщини за участю депутатів Полтавської міської ради Юліана Матвійчука та Ігоря Скляра та співробітників Українського інституту національної пам’яті (УІНП) вшанувала одного із найвидатніших борців за незалежність України у XX столітті, полковника Євгена Коновальця. Просвітницькомеморіальне дійство присвятили 130ій річниці від дня народження Євгена Коновальця. Ця пам’ятна дата згідно з Постановою Верховної Ради цьогоріч відзначається на державному рівні. Захід відбувся біля інформаційної (анотаційної) пам’ятної дошки Євгену Коновальцю, яку торік відкрили з нагоди сторіччя створення Української військової організації на фасаді будівлі полтавської ЗОШ № 34 Полтавської міської ради, яка розташована за адресою: бульвар Євгена Коновальця, 8 (мікрорайон Сади2).

Почесну варту біля дошки несли активісти Всеукраїнської громадської організації “Сокіл”, одягнені у форму Армії УНР.
“Євген Коновалець – людинаепоха, людиналегенда, лицар XX століття, який пожертвував усім заради незалежності України! Після стількох років російської інформаційної окупації ми потроху прокидаємось. Лише за останні 5 років в Полтаві маємо пам’ятник Івану Мазепі, декомунізацію парків та вулиць, пам’ятні дошки Коновальцю, Петлюрі, Міхновському, тимчасовий пам’ятник жертавам Голодоморів ХХ ст., який стане меморіалом. Червоночорний прапор боротьби на офіційному рівні підіймається біля міської ради на свята. Планується спорудження пам’ятника Симону Петлюрі.
У 2019–2020 роках за програмою націоналпатріотичного виховання міська рада вивішувала борди, присвячені Коновальцю, ГорлісГорському та іншим героям. І це лише початок – українізацію вже не зупинити!” – звернувся до присутніх депутат Полтавської міської ради, ветеран російськоукраїнської війни Юліан Матвійчук. Він нагадав, що у Полтаві в рамках декомунізації у 2016 році бульвар комуністичного військового злочинця маршала Конєва перейменовано на честь Євгена Коновальця.
Регіональний представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар акцентував на важливих моментах державної політики національної пам’яті: “Згідно із Законом “Про правовий статус та вшанування борців за незалежність України у XX ст.” УВО, ОУН і УПА визнано організаціями, які боролись за незалежність у XX ст. Верховна Рада прийняла Постанову “Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році”, згідно з якою цьогоріч 130річчя від дня народження Євгена Коновальця відзначається на державному рівні”.
Олег Пустовгар наголосив: “Постать Євгена Коновальця стала своєрідним “містком” між двома поколіннями борців за незалежність України. Маємо знати, пам’ятати і шанувати внесок військового і політичного діяча, полковника Армії УНР Євгена Коновальця у визвольну боротьбу. Саме він керував одним із найбоєздатніших підрозділів армії УНР – корпусом Українських Січових стрільців. Саме він у 1920 році очолив УВО, саме він став першим головою Організації українських націоналістів”.
Також промовляли протоієрей СвятоПокровського храму ПЦУ о. В’ячеслав Рукас, голова обласного осередку ГО “Сокіл” Георгій Сьомін, провідник обласної організації ОУН Ірина Баб’як, голова історичнокраєзнавчого клубу ім. Федора Борківського при Полтавській міській центральній бібліотеці Ніна Кирпотіна та ін.
Завершилися урочистості покладанням квітів до пам’ятної дошки та виконанням Державного гімну України.

Північно-східний відділ УІНП
Світлина ГО “Сокіл”

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