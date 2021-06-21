У Полтаві відзначили 130-річчя від дня народження Євгена Коновальця

Патріотична громадськість Полтавщини за участю депутатів Полтавської міської ради Юліана Матвійчука та Ігоря Скляра та співробітників Українського інституту національної пам’яті (УІНП) вшанувала одного із найвидатніших борців за незалежність України у XX столітті, полковника Євгена Коновальця. Просвітницькомеморіальне дійство присвятили 130ій річниці від дня народження Євгена Коновальця. Ця пам’ятна дата згідно з Постановою Верховної Ради цьогоріч відзначається на державному рівні. Захід відбувся біля інформаційної (анотаційної) пам’ятної дошки Євгену Коновальцю, яку торік відкрили з нагоди сторіччя створення Української військової організації на фасаді будівлі полтавської ЗОШ № 34 Полтавської міської ради, яка розташована за адресою: бульвар Євгена Коновальця, 8 (мікрорайон Сади2).

Почесну варту біля дошки несли активісти Всеукраїнської громадської організації “Сокіл”, одягнені у форму Армії УНР.

“Євген Коновалець – людинаепоха, людиналегенда, лицар XX століття, який пожертвував усім заради незалежності України! Після стількох років російської інформаційної окупації ми потроху прокидаємось. Лише за останні 5 років в Полтаві маємо пам’ятник Івану Мазепі, декомунізацію парків та вулиць, пам’ятні дошки Коновальцю, Петлюрі, Міхновському, тимчасовий пам’ятник жертавам Голодоморів ХХ ст., який стане меморіалом. Червоночорний прапор боротьби на офіційному рівні підіймається біля міської ради на свята. Планується спорудження пам’ятника Симону Петлюрі.

У 2019–2020 роках за програмою націоналпатріотичного виховання міська рада вивішувала борди, присвячені Коновальцю, ГорлісГорському та іншим героям. І це лише початок – українізацію вже не зупинити!” – звернувся до присутніх депутат Полтавської міської ради, ветеран російськоукраїнської війни Юліан Матвійчук. Він нагадав, що у Полтаві в рамках декомунізації у 2016 році бульвар комуністичного військового злочинця маршала Конєва перейменовано на честь Євгена Коновальця.

Регіональний представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар акцентував на важливих моментах державної політики національної пам’яті: “Згідно із Законом “Про правовий статус та вшанування борців за незалежність України у XX ст.” УВО, ОУН і УПА визнано організаціями, які боролись за незалежність у XX ст. Верховна Рада прийняла Постанову “Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році”, згідно з якою цьогоріч 130річчя від дня народження Євгена Коновальця відзначається на державному рівні”.

Олег Пустовгар наголосив: “Постать Євгена Коновальця стала своєрідним “містком” між двома поколіннями борців за незалежність України. Маємо знати, пам’ятати і шанувати внесок військового і політичного діяча, полковника Армії УНР Євгена Коновальця у визвольну боротьбу. Саме він керував одним із найбоєздатніших підрозділів армії УНР – корпусом Українських Січових стрільців. Саме він у 1920 році очолив УВО, саме він став першим головою Організації українських націоналістів”.

Також промовляли протоієрей СвятоПокровського храму ПЦУ о. В’ячеслав Рукас, голова обласного осередку ГО “Сокіл” Георгій Сьомін, провідник обласної організації ОУН Ірина Баб’як, голова історичнокраєзнавчого клубу ім. Федора Борківського при Полтавській міській центральній бібліотеці Ніна Кирпотіна та ін.

Завершилися урочистості покладанням квітів до пам’ятної дошки та виконанням Державного гімну України.

Північно-східний відділ УІНП

Світлина ГО “Сокіл”