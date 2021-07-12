Днями у Музеї шістдесятництва відбулося велелюдне зібрання людей – старшого покоління, учасників руху за свободу України та їхніх нащадків, інтелектуальної молоді, зокрема, студентів-філологів, істориків, журналістів, філософів, митців. Зібрала цю світлу громаду нова, невелика за об’ємом, але потужна за змістом книжка “Етюди зі “світлого” минулого” авторства журналістки-шістдесятниці Маргарити Довгань. Вела презентацію директорка Музею Олена Лодзинська.

Естетичні, гранично лаконічні та емоційні етюди з потужними заключними акордами викликали захват у всіх, хто встиг розгорнути книгу, що вийшла нещодавно. Зала почула слово про книгу колишніх політв’язнів, борців за волю України Василя Овсієнка і Олеся Шевченка. Виступила на презентації сестра поета Василя Стуса Марія. Змістовними, аналітичними були виступи промовців-студентів – філолога Антона Іщука та журналіста Данила Гайдамахи.

Читачі звернули увагу на виразну, символічну обкладинку книги, на якій зображено скульп­турну композицію Бориса Довганя “Поет і кат”, а також неймовірно виразні епіграфи до книги – рядки з поезій Василя Стуса, Ліни Костенко і Тараса Шевченка.

Під час презентації авторка не піднімала голови – ставила автографи на придбаних читачами книжках.

Уривки з книги Маргарити Довгань “Етюди зі “світлого” минулого” читайте в наступних числах “СП”.

Власн. інф.

Фото із соціальних мереж