Слава Україні! Героям Слава!

У Львові відзначили 80-річчя проголошення Акта відновлення Української держави 30 червня 1941 року

30 червня 1941 року з ініціативи Організації українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошено Акт відновлення Української держави. Цей історичний документ був прийнятий Українськими національними зборами, що відбулися в будинку Товариства “Просвіта”, на яких були присутні понад 100 делегатів з усієї України, а також представник УГКЦ Йосип Сліпий. Ярослав Стецько виголосив Акт відновлення Української держави з балкону будинку “Просвіти”.

“Це був початок нового етапу боротьби за Українську соборну суверенну державу, виклик українського народу поневолювачам – сталінському тоталітаризму та фашистській Німеччині, що розпочали цю бойню заради перерозподілу світу. Акт відновлення Української держави привітав у своєму пастирському посланні митрополит Андрей Шептицький.

За відмову відкликати Акт Степана Бандеру та Ярослава Стецька заарештували та ув’язнили у концтаборі Заксенгаузен. Нацисти почали масові арешти та розстріли членів ОУН. Звістку про відновлення Української Держави понесли на Східну Україну понад 6000 оунівців, розділених на три похідні групи, які повсюди утворювали українську адміністрацію та осередки ОУН.

У розпал світової бойні, коли більшість європейських народів стогнали під німецьким чоботом в неволі, українська нація змогла піднятися з колін і проголосити Українську Державу. Маємо бути свідомими того, що творці проголошення Акту відновлення Української держави, героїчна боротьба ОУНУПА привели нас до Української незалежності, і сьогодні їхній подвиг надихає героїв, що збройно боронять Українську державу”, – наголосив голова Львівського обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка Ярослав Пітко.

З нагоди свята на площі Ринок, 10, відбулось віче, організоване Львівським обласним об’єднанням ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, у якому взяли участь патріотичні громадські організації, політичні партії, представники влади.

Пресслужба

ЛОО ВУТ “Просвіта”

ім. Т. Шевченка

Витяг

Акт відновлення

Української держави 30 червня 1941 року

Волею українського народу Організація Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення Української Держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України.

Організація Українських Націоналістів, яка під проводом її Творця й Вождя Євгена Коновальця вела в останніх десятиліттях кривавого московськобольшевицького поневолення завзяту боротьбу за свободу, взиває весь український нарід не скласти зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде створена Українська Суверенна Держава.

Суверенна Українська Влада запевнить українському народові лад та порядок, всесторонній розвиток усіх його сил та заспокоєння всіх його потреб. На західних землях України твориться Українська Влада, яка підпорядкується Українському Національному Урядові, що створиться у столиці України – Києві з волі українського народу.

Хай живе Суверенна Соборна Українська Держава!

Слава Україні! Героям Слава!У Львові відзначили 80річчя проголошення Акта

відновлення Української держави 30 червня 1941 року