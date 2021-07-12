У Фастові відбувся Фестиваль кримськотатарської культури «Qırımğa hoş keldiniz! Ласкаво просимо до Криму!»

Анжела ЯРМОЛЮК

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Ми жили цією ідеєю дуже давно, і нарешті все вдалося! Разом із Ахтемом Сеітаблаєвим, мером міста Фастів Михайлом Нетяжуком, командами Фастівської міської ради, Кримського дому, Krymska rodyna. Qırım ailesi самовіддано працювали останні тижні. І ось це сталося в День Конституції.

Зворушувало все! І духовий оркестр Збройних сил України з виконанням Гімну України та кримських татар, і урочисті заходи з підняттям прапорів, і вшанування пам’яті загиблих учасників бойових дій на сході. Також була проведена панельна дискусія на тему “Різнобарвна Україна: Сьогодення та перспективи. Досвід Криму”, емоційний перегляд фільму “Чужа молитва” та не менш зворушливе спілкування з режисером стрічки Ахтемом Сеітаблаєвим після показу.

Різні цікаві майстер-класи та ярмарки доповнювали колорит заходу. І, звичайно, чудовий концерт на площі міста за участі українських та кримськотатарських артистів, який закінчився пізно увечері спільним виконанням пісні “Батьківщина”.

Хочемо подякувати всім учасникам і гостям цього прекрасного дня: голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову, народному депутату Олегові Дунді, постійному представникові президента України в АР Крим Антонові Кориневичу, голові Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті Олені Богдан, надзвичайному послу Туреччини в Україні Yağmur Ahmet Güldere, заступнику міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Snaver Seitkhalil та іншим. Вдячні за чудові виступи Усейну Бекирову, Ельзарі Баталовій, Фемію Мустафаєву, Анжелі Ярмолюк, ансамблю “Мусафир”, дитячому ансамблю Qirim ailesi, усім прекрасним українським вокалістам та ансамблям.

Колеги з Фастівської міської ради: Наталія Савченко, Ірина Безкровна, Юлія Кабанова-Шпакович та багато інших заповзято працювали разом із членами команди ініціаторів: Бекиром Аблаєвим, Вікторією Граб, Джемілем Комурджи, Ефтаде Бодуровою та десятками інших безкорисливих і творчих людей.