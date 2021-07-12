“Український клуб” і “Просвіта” в Кам’янці-Подільському

Анатолія Михайловича Трембіцького я сподівалася зустріти на урочистій конференції, присвяченій 160-річчю від дня народження Костя Солухи, яка нещодавно проходила в бібліотеці, названій його ім’ям. Адже він, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач Хмельницького міського відділу Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України Національної академії наук України, член Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові, написав близько 700 наукових дослідницьких праць! Серед них – одна з найважливіших, так би мовити, суто для мене як голови “Українського клубу” – про “Діяльність “Українського клубу” в Кам’янціПодільському (1919–1920 рр.)”.
– Анатолію Михайловичу, на конференції, приуроченій ще й 115й річниці з часу створення “Просвіти” в Кам’янці, я жодного слова не почула про “Український клуб” (тоді вимовляли “клюб”), який відіграв вагому роль у становленні молодої української держави. Чому історики й досі так старанно замовчують цю сторінку в літописі Кам’янця?
– У вітчизняній історичній науці більш пріоритетного значення набуває звернення до ролі особового чи родинного аспекту в творенні історії й культури України, оскільки саме людський вимір є головним критерієм, який визначає духовність і віковий потяг українців або цілих родин до історичної правди.
Подільські науковці визнають, що історія України є персоніфікованою, адже всі об’єктивні процеси суспільнополітичного розвитку проходять через індивідуальний досвід особистості. Визнаючи значні заслуги Костя Солухи як головного стрижня родини СолухиПриходькаГерасименкаФіля у державносуспільному житті українського народу, все ж залишають поза увагою системне вивчення цієї родової української еліти. Аналіз наукових здобутків істориків і краєзнавців свідчить, що переважним напрямом їхніх досліджень є українська історія “взагалі”, а не вивчення історії життя й діяльності конкретних особистостей, або ж цілих родин як надважливого складника відтворення процесу формування багатовікової історії та культури України, в історії якої, як і в “історії кожної держави, кожного народу, є свої світла й тіні, а постаті ясні й темні, є лицарі й нікчеми…”.
Відповідаючи на запитання, чому історики й досі не висвітлили діяльність “Українського клубу”, який відіграв важливу роль в історії Кам’янця у роки Української революції 1917–1921 рр., варто зауважити, що хоча погляди науковців зосереджені на висвітленні багатоаспектної діяльності Подільської “Просвіти”, проте поки що не створено ґрунтовної історії “Просвіти”, не написана монографія про лікаря, науковця і просвітянина Костя Солуху. Напевне, ще не прийшов час розкрити історію “Українського клубу” та систематизувати персоналії цих громадськопросвітницьких товариств, оскільки в їх діяльності брали участь цілі родини (Ватичі, Вікули, Герасименки, Приходьки, СіцінськіСічинські, Солухи, Туркало, Чехівські та багато інших).
– А як Ви натрапили на ці архівні документи? Багато дослідників навіть нічого не чули про “Український клуб”.
– Намагаючись розв’язати наукову проблему – створення колективного (просопографічного, соціального) портрету відомої української родини СіцінськихЧехівськихСічинськихШандорів, знакової в державному, суспільнопросвітницькому, науковокультурному, педагогічному і релігійнобогословському житті України та української діаспори Німеччини, Словаччини, США, Франції, Чехії, з метою реконструювати багатогранні життєві шляхи і багатоаспектну діяльність конкретних представників родини, об’єднаних спільними чинниками, при яких кожний член родини розглядався в часовопросторовому вимірі як особистість та індивідуальність, мені довелося опрацювати майже всі часописи (газети, журнали, вісники тощо), які виходили у роки Української революції 1917–1921 рр.
У газетах “Народна воля”, “Наш шлях”, “Новини”, “Подольский край”, “Робітнича газета”, “Слово”, “Трудова громада”, “Україна”, “Шлях” та інших були виявлені матеріали про створення і діяльність “Українського клубу”, про який мені, як досліднику життя і діяльності відомого громадськопросвітницького діяча Євфимія Сіцінського, не було нічого відомо. Мене це зацікавило і, у співпраці з сином Андрієм, ми зібрали по можливості усі наявні матеріали, опублікували статтю “Діяльність “Українського клубу” в Кам’янціПодільському (1919–1920 рр.)” у збірнику наукових праць “Освіта, наука і культура на Поділлі” (2009) та виступили з доповіддю ““Український клуб” у Кам’янціПодільському – осередок суспільнопросвітницької та культурноосвітньої роботи (січень 1919 – грудень 1920 рр.)” на Всеукраїнській науковій конференції “Кам’янецьПодільський – остання столиця Української Народної Республіки” (2009).
– Спочатку була “Просвіта”, а потім “Український клуб”? І вони працювали паралельно?
– У 1868 р. розпочала свою працю наймасовіша громадська організація “Всеукраїнське товариство “Просвіта” імені Тараса Шевченка”, яке й досі переконливим словом несе в народ знання української мови, історії, традицій та звичаїв рідного народу, знання про віру, культуру, свою націю.
У грудні 1905 р. у Кам’янціПодільському було організоване, а у квітнітравні 1906 р. зареєстровано Подільське товариство “Просвіта”, яке вже 115 років проводить свою просвітянську справу. Його засновниками та першими членами були відомі особистості: поети Олександр ОлесьКандиба і Микола Вороний, Євген Чикаленко, Симон Петлюра (під псевдо Полтавець), Володимир Чехівський та інші.
У роки Української революції 1917–1921 рр., а саме в 1919 р. на Поділлі відбувалися помітні перетворення в культурноосвітній сфері. Вже у січні національно свідома інтелігенція, зокрема й члени Подільської “Просвіти”, з метою поширення освіти серед населення краю та координації діяльності усіх громадськопросвітницьких, культурноосвітніх і професійних товариств, заснувала “Український клуб” у Кам’янціПодільському та обрала Раду старшин клубу. Члени Ради, керуючись Статутом новоствореної інституції, проводили запис у члени Клубу, але лише за рекомендацією старшин і при сплаті вступних членських “вкладок при записі – 50 гривень”. При цьому урядовці центральних і місцевих установ, старшини Української армії, члени політичних і громадських інституцій мали право купувати одноразові квитки на вхід до Клубу, як гості, який коштував 6 гривень. Крім того, члени й гості Клубу “діставати обід по зниженій ціні”.
– А хто ж входив до Ради старшин клубу?
– Організацію діяльності “Українського клубу” забезпечувала Рада старшин клубу, до якої були обрані Кость Солуха, Віктор і Євген Приходьки, Євфимій Сіцінський, Володимир Чехівський та інші.
– Яку роботу проводив саме “Український клуб”?
– У діяльності “Українського клубу” в Кам’янці можна виділити такі дуже необхідні для тогочасної спільноти основні напрями діяльності: організаційна, культурномасова, лекційнопросвітницька, освітня, благодійницька.
– І серед них які найважливіші заходи?
– Значну увагу Рада старшин клубу приділяла проведенню таких важливих для тогочасної спільноти заходів, якот:
— регулярне проведення засідань із розгляду планів роботи Клубу і нагальних питань його діяльності; організація секційної роботи (бібліотечна, драматична, лекційнолітературна, музичновокальна); робота комісій (організації вечірок і розваг, фінансовогосподарська); сприяння громадськопросвітницьким і культурнопрофесійним інституціям (Кам’янецька філія Всеукраїнської спілки лікарів, Селянська соціалістична спілка, Союз українок, Союз українських жінок, Українське технічне товариство, тощо);
— організація і проведення спільно з науковоосвітньою та культурною громадськістю міста вечорів об’єднання громадянства; улаштування концертів (Українського національного хору, щедрівок і колядок на свято Водохреща), вечорів камерної музики під орудою Гаєвського і Камінека, новорічних свят і святкових жіночих вечірок; організація виступів приїжджих і місцевих артистів (кобзар В. Ємець, скрипачвіртуоз Р. Придаткевич), театральноартистичних труп (Київський молодий театр); проведення урочистих засідань із нагоди різних свят, ювілейних подій та дат, регулярне проведення інших розважальних заходів із танцями;
— організація і регулярне відчитання із просвітянами, професорськовикладацьким складом університету безплатних науковопопулярних лекцій на різні актуальні теми (7 вересня 1919 р. В. Чехівський прочитав лекцію “Робота партій старого порядку в часи революції”, а 13 листопада 1920 р. В. Січинський – “Відношення західноєвропейського громадянства до українського руху в зв’язку з подорожжю Української республіканської капелі”); поширення науковопопулярних знань серед населення міста, учителів середніх і народних шкіл, урядовців, церковнослужителів, вояків української армії (3 і 7 вересня 1919 р. з лекціями виступив В. Чехівський);
— заснування і підтримка науковопопулярного закладу – українського народного університету (перший голова Ради лекторів університету В. Чехівський);
— сприяння організації і проведенню різних благодійних акцій спрямованих на збір коштів для незаможного студентства, хворих і поранених вояків української армії, на боротьбу з інфекційними хворобами; жертвування на Товариство Червоного Хреста та український народний університет; надання приміщень для проведення різними товариствами (Союз українок, Українське технічне товариство тощо) зібрань та секційних занять.
– А яка роль відводилася Кості Солусі?
– У діяльності “Українського клубу” значна роль відводилася члену Ради старшин клубу Кості Солусі, який був одним із співорганізаторів творення Клубу, і його всі члени Ради старшин вважали “головою” (беремо у лапки, оскільки всі рішення Ради старшин приймалися голосуванням, але думка Костя була переважаючою і до неї завжди прислухалися). Активними членами “Українського клубу” також була його донька Тетяна (у повоєнні роки член Виконного органу ДЦ УНР в екзилі) і його зять Євген Приходько (у повоєнні роки голова Представництва ВО ДЦ УНР в США).
– У нашому місті нині також діє “Український клуб”, що відновив роботу майже через сто років. Які завдання, на Вашу думку, стоять перед членами клубу сьогодні і яка його роль у сучасному духовному відродженні?
– Від знання історії творення та діяльності “Українського клубу”, а також історії відомої української родини СолухиПриходькаГерасименкаФіля, залежить багато, оскільки лише ті, хто знає свою історію, минуле, знають дорогу в своє майбутнє, майбутнє своєї держави.
Головним завданням “Українського клубу”, на мою думку, має стати його перетворення на погоджувальний і координаційний осередок усієї суспільнопросвітницької та культурноосвітньої діяльності усіх громадськопросвітницьких організацій та громадськопрофесійних об’єднань, що діють не лише у Кам’янціПодільському, але й на теренах Хмельницької області. Члени клубу мають одночасно брати участь у діяльності інших громадських і професійних осередків краю.
“Український клуб” має стати головним офісом усіх суспільнопросвітницьких об’єднань, культурноосвітніх осередків і громадськопрофесійних організацій, де б відбувалися різні заходи (зібрання громадських і професійних осередків, наукові засідання у різних формах, концерти та вистави, проводились виставки та вечори відпочинку, тощо) за широкої участі громадянства.
Благодійна та волонтерська діяльність “Українського клубу”, його активна участь в національнокультурному та духовнопросвітницькому житті громад Хмельниччини, мають бути головним чинником поширення національної свідомості і пробудження соціальної активності серед жителів області та Кам’янця в цілому.
– Дякую за таку важливу знахідку та цікаву розмову.
– І Вам дякую за виявлену зацікавленість до моєї скромної персони і моїх надбань, зокрема, про українську родину СолухиПриходькаГерасименкаФіля, члени якої пройшли через горнило тоталітарного режиму та брали активну участь у державному, суспільнопросвітницькому, науковоосвітньому та культурному житті України та української діаспори Аргентини, Італії, Канади, Німеччини, США, Чехії.
Інтерв’ю записала
Юлія Лискун,
голова кам’янецького
“Українського клубу”,
членкиня НСЖУ і НСКУ,
перекладачка, поетеса