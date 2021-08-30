У «Лісовій школі на Вірлі»

Валентина СЕМЕНЯК

Фото з Інтернету

П’ять років поспіль на Кременеччині о цій літній порі діє просвітянський табір “Лісова школа на Вірлі”. І це диво! Бо ж незвичність згаданої школи зрозуміла – вона у лісі. Чудовий шанс для дітлахів “злитися” з природою, зануритися у її багаті скарби. Засновниця цікавого проєкту голова Кременецького районного об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка Лілія Адамівна Следзінська.

Перебування у лісовій школі завжди насичене цікавими заняттями, наповнене позитивними емоціями. Діти з Кременця, Дунаєва, Савчиць, Кімнати, Великих Бережець мають чудових старших наставників: Юлія Янчук, Петро Жовтовський, Ігор Іщук, Неоніла Крем’янчанка, Наталка Капінос, Тамара Чернова. У кожного з них своє завдання і прагнення передати юним просвітянам набуті знання: це і вивчення лікарських рослин краю, різні творчі заняття, майстер-класи з виготовлення виробів із глини, вивчення традиційних народних танців, стрільба з лука, розважальні та спортивні ігри, плавання в ставку, відпочинок на волейбольній площадці, спів пісень біля вечірньої ватри. Запам’яталась всім екскурсія і вшанування пам’яті біля місця спочинку загиблих братів-воїнів УПА – Мислінських. А ще – слухання оповідань авторки книги “Рабів до раю не пускають”, членкині НСПУ Неоніли Крем’янчанки. Цього разу із майбутньої книги про українських воїнів захисників.

До слова. Цьогоріч започатковано Всеукраїнський конкурс етноблогерів у межах відзнаки імені героя Небесної сотні Олександра Капіноса. Популяризувати тему вивчення і збереження культурної спадщини українського народу – живих давніх традицій, звичаїв, обрядів, ремесел, народних танців та пісень, гри на народних інструментах. Те, про що так мріяв, світлої пам’яті, Олександр Капінос.