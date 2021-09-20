ПРОТИАНГЛІЗМ від Ірини ФАРІОН 43. Хедлайнер

Нещодавно всемережжя облетіло відео з учителями-танцюристами, що виконували танець для своїх учнів-випускників Маячківської сільської школи на Полтавщині. Проте увагу привернули не вчительки-танцювальниці, а саме вчитель історії та правознавства і директор школи Василь Маслей – єдиний чоловік серед виконавців подарунку для своїх учнів. Як на мене, суть не в чоловічій статі, а в блискучому виконанні, яке просто заворожує, хоч, звісно, страшенно разить москвомовність пісні. Спостерігаючи за віртуозністю виконання, думаєш, що танець – це направду вертикальне виконання наших горизонтальних бажань… Принаймні так експресивно зобразив це своїми рухами знаменитий тепер директор, якого обізвано і “танцюючим”, і “хедлайнером” – ось вам сплав москво-англійського суржику в головах поневолених ніби-українців, що таку манеру висловлювання мають чи не за хизування, бо “чим більш по-варварському і грубо белькочуть вони, тим, – думають, – мудріші. Та вони навіть пишаються з цього, бо вважають, що коли їх не розуміє простолюд, то їхня мова дуже глибокодумна”, – так висловився Еразм Роттердамський у своїй класичній праці “Похвала глупоті” ще 1511 року про затемнених словами тео­логів (6, с. 74).

Отже, навіть коли пускаються описати танець, то мови не полишають, бо тільки вона може передати наш захват, відразу чи байдужість до побаченого. Наші деякі недовчені журналісти з каналу 1+1 цю, здавалося б, буденну подію вербалізували зовсім не так гарно й добірно, як станцював учитель і як сам він говорить розкішною криничною полтавською говіркою, а намішали в своє повідомлення московсько-англійського суржику: “Танцюючий вчитель з Полтавської області підірвав Мережу. Хедлайнером випускного вечора став учитель історії та правознавства Василь Маслей, єдиний чоловік серед танцюючих педагогів” (8).

Активні дієприкметники на зразок танцюючі ненормативні в нашій мові, про що вказує одна з законодавців сучасної мовної норми видатна українська мовознавиця, знищена сталінським режимом, Олена Курило (1890 – після 1946) у своїй капітальній і нормотвірній праці “Уваги до сучасної української літературної мови” (1923, 1925 рр.): “Українська мова не знає активних дієприкметників на -чий, -(в)ший, ані пасивних на -мий у тому творенні та в тій функції, як їх уживає сучасна українська літературна мова, як ото: ˂…˃ Вражаючий випадок. Далекосягаюча спеціялізація”. Відтак Олена Курило покликається на видатного історика української мови, який стояв біля начал українського мовознавства, – Павла Житецького: “Щодо активних дієприкметників, то їх зовсім нема в народній мові” (5, с. 18).

Розгортає далі цю думку видатний український письменник і мовознавець, також двічі репресований московсько-тоталітарним режимом, Борис Антоненко-Давидович (1899–1984) у класичній праці “Як ми говоримо” (1970 р.): “Виникає слушне питання: чи ця особливість української мови – уникати вживання форм активних дієприкметників – не обмежує наших можливостей?” – і наводить приклад заміни: “Нам важко бачити тебе прикутим і страждаючим” замість українською мовою: “Нам важко бачити тебе прикутим і стражденним” (2, с. 137).

Понад 20 способів заміни активних дієприкметників, що опинилися в нашій писемній мові під впливом церковнослов’янської та московської мов, подає Святослав Караванський (1920–2016), зауважуючи, що “багатство української мови полягає в тому, що вона має тисячі способів уникнути невластивих їй форм” (4, с. 153), наприклад, координуючий – треба координаційний (4, с. 153–196). Зокрема, до слова танцюючий цей мовознавець – понад 30-літній в’язень московсько-сталінських концтаборів і вигнанець з України, що був поза її межами 68 років, – пропонує такі розсипи синонімів: що танцює, розтанцьований, закручений у танці, звиклий танцювати, охочий до танців, танцюрист, танцівник, танцюра, танцюристий, у круговерті танцю (4, с. 195). Себто в наведеному випадкові слід ужити форму танцюристий учитель чи учитель-танцюрист, а не московсько-болгарську кальку танцюючий ˂ танцующій.

Понад то, слово танцюрист аж ніяк не слід сприймати лише як фаховий танцюрист, про що свідчить тлумачний словник української мови:

ТАНЦЮРИ́СТ, а, ч.

Той, хто бере участь у танці, у танцях. Кармелюк, захоплений, слідкує за танком, піддає танцюристам та музикам охоти (Вас., III, 1960, 190); Вихором мчали по колу танцюристи, пускаючи по вітру чуприни і віддираючи веселого буйного гопака (Тулуб, Людолови, І, 1956, 458). Той, хто вміє та любить танцювати; аматор танців. Він мав славу видатного танцюриста (Трубл., Мандр., 1938, 6); 26 областей України послали на республіканський фестиваль більше п’яти тисяч кращих своїх співаків, танцюристів, музикантів (Рад. Укр., 25.V 1957, 1). Той, хто постійно або професійно займається танцями. Скоморохи, музиканти, танцюристи, акробати й фокусники були дуже характерним явищем давньоруського життя (Нариси стар. іст. УРСР, 1957, 524); Мене [А. Бучму] було прийнято до львівського театру.. як хориста і танцюриста (З глибин душі, 1959, 7);// Артист балету. За останні роки на українській сцені з’явилося чимало талановитих балерин і танцюристів (Мист., 4, 1965, 4) (СУМ, т. 10, с. 36).

Про ненормативність активних дієприкметників у нашій мові, з покликом на Олену Курило, йдеться у фундаментальній граматичній праці Івана Вихованця і Катерини Городенської “Теоретична морфологія української мови”: “Найголовнішу ознаку дієприкметників становить те, що в українській мові не вживані так звані активні дієприкметники теперішнього часу” (3, с. 147).

Яка потреба цього вчителя-танцюриста (чи танцюристого вчителя) називати хедлайнером?

В англійській мові – це словотвірний похідник, утворений з допомогою агентивного суфікса -ер праіндоевропейського походження від композитного іменника head-line [ˈhedlaɪn] n 1. газетний заголовок; 2. pl рад. короткий зміст останніх вістей; 3. друк. колонтитул; 4. мор. носовий швартов (кінець); headline [ˈhedlaɪn] v (past i p. p. headlined, pres. p. headlining) 1. давати заголовок; the event was ~d throughout the country всі газети країни помістили повідомлення про цю подію; 2. амер. розм. виконувати головний номер програми. scare-headline [ˈskeɘˌhedlaɪn], де слово head “голова” і ще 29 значень + line “рядок, лінія” і ще 26 близьких значень іменника і дієслова (АУС, с. 625–626, 820–821).

Натомість похідне утворення head-liner [ˈhedˌlaɪnɘ] n – це розм. 1. популярний актор, зірка екрана (тощо); 2. популярна книжка (АУС, с. 626), тобто в нашому контексті це слово взагалі вжито живосилом, без перекладу.

В український публічний простір воно потрапило не так з видавничої сфери, як ми це бачимо за основним значенням в англійській мові “заголовок статті”, “давати заголовок”, а передусім зі сфери шоу-бізнесу, де хедлайнерами (замість гедлайнерами, бо англійський звук [h] українською слід передати через г, а не як у московській мові через х) почали називати музичні гурти чи виконавців, щоб привернути увагу знач­ної частини авдиторії. Себто гедлайнери – це найочікуваніші учасники дійства – зірки, що виступають наприкінці концертів. З таким значенням лексичну одиницю в англійській мові фіксують наприкінці ХIХ століття, 1890–1895 рр. із такими найближчими синонімами: зірка, особистість, герой, ім’я, знаменитість, улюблений, кумир, суперзірка, художник, персонаж, гравець, лиходій, комік, артист, світило, помітний, виконавець (9). Водночас вживання цього слова зі значенням основний, головний, бажаний, провідний, зірковий та ін. поширено й на інші мистецькі царини – літературу, кіно, малярство та ін.

Тобто українською мовою повідомлення про танець учителя і вчителів для своїх учнів у школі на Полтавщині мало б звучати, для прикладу, так: “Танцюристий учитель з Полтавської области підірвав мережу. Зіркою випускного вечора став учитель історії та правознавства Василь Маслей, єдиний чоловік серед педагогів-танцюристів”.

Наша прекрасна дійсність сама дає до рук блискучі події з розкішними питомими відповідниками. Лише сліпі цього не бачать, а глухі не чують. Звідси англо-московський гібридизм.

Література:

АУС – Англо-український словник. Гороть Є. І., Коцюк Л. М., Малімон Л. К., Павлюк А. Б., під заг. кер. Є. І. Гороть. Вінниця: Нова книга, 2006. 1699 с. Антоненко-Давидович Борис. Як ми говоримо. К.: Либідь, 1991. 252 с. Вихованець Іван, Городенська Катерина. Теоретична морфологія української мови. К.: Пульсари. 2004. 398 с. Караванський Святослав. Пошук українського слова або боротьба за національне “Я”. К.: Академія, 2001. 240 с. Курило Олена. Уваги до сучасної української літературної мови. Київ: Основи, 2004. 302 с. Роттердамський Еразм. Похвала глупоті. Домашні бесіди. К.: Основи, 1993. 317 с. СУМ – Словник української мови: в 11 т. К.: Наукова думка, 1970–1980. Танцюючий вчитель з Полтавської області підірвав Мережу. Headliner.