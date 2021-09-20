У Полтавському Військовому коледжі відбулася виставка про боротьбу за незалежність України на початку ХХ ст.

У Полтавському Військовому коледжі сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут завершили експонування виставки “Українська революція 1917–1921: регіональний вимір”. Просвітницький захід присвятили 30-річчю відновлення незалежності України та 100-річчю Української революції 1917–1921 рр.

“Протягом двох останніх місяців з ініціативи дирекції коледжу та Полтавського офісу Північно-східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті виставку переглянули не лише викладачі та курсанти коледжу, але й офіцери та солдати 179-го об’єднаного навчально-тренувального центру військ зв’язку Збройних Сил України. Тепер виставка помандрує по громадах Полтавщини. Її експонуватимемо у місцевих музеях, бібліотеках, центрах культури задля поширення знань про перші визвольні змагання за незалежність у ХХ столітті”, – розповів регіональний представник УІНП Олег Пустовгар.

Фахівці Інституту нацпам’яті присвятили виставку перебігові подій Української революції 1917–1921 років у різних регіонах. Зокрема, на полтавському стенді йдеться про національне відродження навесні 1917 року: багатолюдні мітинги і з’їзди, вихід з підпілля українських організацій; у квітні 1917-го тисячі полтавців на Соборному майдані вшанували пам’ять Тараса Шевченка, а крайовий з’їзд учителів оголосив про початок українізації освіти; повсюдно створюються осередки “Просвіти”. Виставка сповіщає про захоплення Полтави більшовицькими військами в ніч на 9 січня 1918 р., розстріли українських діячів, грабунки місцевого населення. Повсюди на Полтавщині росіяни вилучали продовольство і відправляли до “голодуючої півночі” Росії. Навесні 1918 р. Запорозька дивізія Армії УНР визволила Полтавщину від більшовиків.

Військовики – відвідувачі виставки довідалися про бурхливий розвиток освіти на Полтавщині у часи Гетьманату Павла Скоропадського (1918 рік): зростає кількість шкіл, бібліотек, курсів українознавства, “Просвіт”. У грудні 1918 року на Полтавщині встановлюється влада Директорії УНР. Однак незабаром розпочинається новий наступ більшовиків, які 19 січня 1919 р. захоплюють Полтаву. Під приводом вилучення зброї червоноармійці влаштовували обшуки осель, насильства і грабежі. У липні-листопаді 1919 р. Полтавщина перебуває під владою білогвардійських військ генерала Денікіна. Як “червоні”, так і “білі” росіяни нищили будь-які ознаки українського життя, чинили репресії проти українських діячів. Незважаючи на це, 29 серпня 1919-го відбулося відзначення 150-річчя від дня народження Івана Котляревського за участі понад 20 тис. осіб. У грудні 1920 р. на терени Полтавщини втретє прийшли червоні війська. Населення Полтавщини потерпало від політики “воєнного комунізму” – колективізація, продовольчі реквізиції, терор. Завершується полтавський стенд селянським антибільшовицьким повстанським рухом у 1920–23 роках, який охопив усі повіти Полтавщини.

Полтавський офіс Північно-східного міжрегіонального відділу УІНП