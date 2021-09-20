Марія САВЧУК

Нещодавно у львівському видавництві “Місіонер” вийшло у світ видання “Стефанія Шабатура: життя, окрилене стремлінням духу”. В основі збірника – спомини про людину дивовижної долі – Стефанію Шабатуру, мисткиню унікального таланту, шістдесятницю, дисидентку, багатолітнього політв’язня радянських концтаборів, правозахисницю, члена УГГ, активну громадську діячку, депутата І демократичного скликання ЛМР, багатолітню голову Марійського товариства “Милосердя”.

Спомини про С. Шабатуру – незламну Українку та національну героїню – представлені в контексті тогочасної епохи тоталітаризму, який переслідував та ув’язнював національно свідомих українців, які не корилися, не зрікалися своїх поглядів та ідеалів, натомість, мали героїчну мужність і громадянську поставу в боротьбі з радянською системою, протидіяли їй силою Слова та Мистецтва. І в тих важких умовах вони зберігали своє творче “я” та внутрішню свободу.

У віці Христа художниця розпочала свою Хресну Дорогу на Голготу. Утім, радянський тоталітарний режим не зламав її нескореного духу, попри восьмирічне ув’язнення в мордовських концтаборах, знищення творів, переслідування та гоніння.

Вагомий внесок С. Шабатури в період відродження Державності України та Української Греко-Католицької Церкви. Власне, спомини тодішніх підпільних священників, таких як о. Матей Гаврилів та о. Михайло Волошин, яскраво висвітлюють цей період (кін. 1980-х – поч. 1990-х рр.). Окрім того, представлені спомини отців Михайла Низькогуза, Зиновія Хоркавого, Севастяна Дмитруха.

Серед авторів споминів про художницю чимало політв’язнів, зокрема Одарка Гусяк, Ольга Ільків, Петро Франко, Микола Горбаль, Юрій Шухевич, Володимир Мармус, Ігор Калинець, Валентин Мороз, Мирослав Маринович. До видання увійшли й спогади Романа Хоркавого, Марії Гель, Марії Процев’ят, Василя Шпіцера, Зиновія Саляка, Петра Шкраб’юка, Івана Гречка, Миколи Кулика, Ярослава Пітка, Лесі Степовички, а також колег-художників – Романа Петрука, Андрія Бокотея, Ярослава Мацелюха, Марії Савки-Качмар та ін.

На особливу увагу заслуговує надзвичайно цікаве за змістом інтерв’ю зі Стефанією Шабатурою Василя Овсієнка – відомого дисидента, правозахисника, члена УГГ і довголітнього політв’язня.

Ці спомини – промовиста ілюстрація тогочасної епохи, виразником якої були шістдесятники, до яскравої когорти яких належить Стефанія Шабатура – багатогранна й цілісна особистість.

Свого часу у київському видавництві “Смолоскип” вийшли два видання про мисткиню – “Стефанія Шабатура: вибрана палітра кольорів з мозаїки життя і творчості” (2016) та альбом її творів “Стефанія Шабатура: нескорений дух творчості” (2017). Усі три видання творять цілісний образ Незламної Українки та прекрасної мисткині неймовірного обдарування – Людини, яка зуміла у своєму серці зберегти жертовну любов до Бога, Церкви та України.