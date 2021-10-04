30 років Незалежності – 30-ліття ліцею

Ірина ГОЛОВАЙ,

учителька ліцею

Найяскравішою подією 30-ліття Незалежності України став у моїй долі Український гуманітарний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка – ровесник незалежності.

“Ліцей замислювався як мрія… Мрія про Україну і українців, про сучасну освіту, мрія про свободу і незалежність, про унікальність кожного і всіх. Мрія про повну реалізацію обдарувань дитини, про родинні взаємини, мрія про особливий ліцейний Дух. Це була мрія багатьох: Учителів, Учнів, Батьків”, – це слова нашого директора, народного учителя України, кандидата педагогічних наук – Галини Стефанівни Сазоненко.

Я щаслива тим, що свого часу мене запросив працювати в ліцей академік, доктор філологічних наук Петро Петрович Кононенко – засновник ліцею і великий українець. І хоч я не реалізувала наукову кар’єру, ліцей для мене став більше, ніж просто роботою.

Тут, у стінах цього закладу, ми – учителі, батьки, учні, громада – плекали свою маленьку Україну – високодуховну, високоінтелектуальну, конкурентоспроможну, достойну й свідому національної гідності й перспективи.

Скільки цікавих подій та проєктів, конференцій, симпозіумів, скільки зустрічей і діалогів, наукових видань і педагогічних досліджень, скільки справ під гаслом “вперше і найперше”…

Це в нашому закладі створено першу в Україні Піклувальну раду, яку очолив перший Президент України Леонід Кравчук. Це нашим закладом створено Концепцію національного виховання “Громадянин України ІІІ тисячоліття”. Це з ініціативи ліцею з метою творення європейського простору високоякісної освіти 2004 року було засновано елітний освітянський “Партнер”-клуб. Це на базі нашого закладу з метою самореалізації творчої молоді проводилися Міжнародні та Всеукраїнські симпозіуми (“Україністика на початку тисячоліття: проблеми філософії, історії, мовознавства” (2003), “Блакитні вежі золотого слова” (2006), “Я і моя Україна” (2009) та інші.

Безмежно вдячна долі й ліцею за зустрічі й розмови з політв’язнем, шістдесятником, публіцистом Євгеном Сверстюком, героєм України, державником Левком Лук’яненком, поетом, громадським діячем Іваном Драчем, патріархом Греко-католицької церкви Блаженнійшим Любомиром Гузаром і багатьма іншими достойними сучасниками…

Вдячна, що своїх дітей на навчання і виховання нам довіряли справжні українці й відомі діячі, сучасна еліта України – український дипломат і політичний діяч Борис Тарасюк, доктор філологічних наук, журналіст Анатолій Погрібний, народна артистка України Оксана Білозір, народний артист України Богдан Бенюк, державник, політичний діяч Степан Хмара, голова ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка Павло Мовчан і багато інших достойних українців.

Найбільша гордість закладу і України – це наші випускники. Ми вболівали за долю нашого ліцеїста Ігоря Луценка у буремні дні Євромайдану… Ми пишалися і підтримували нашу Лесю Матвійчук, організаторку “Євромайдану SOS”, сміливу дівчину-правозахисницю, яка не лише мріє, а й втілює в життя “мрію про країну, в якій кожна людина відчуває себе захищеною”. Це наша випускниця Ярина Чорногуз мужньо виборює українську Україну в лавах госпітальєрів, морпіхів в АТО й протистоїть антиукраїнській політиці (“Весна на граніті”).

Це з вуст наших випускників-тележурналістів – Лідії Таран, Наталки Фіцич, Олексія Ананова – ми відкриваємо Україну і Світ. Це наш наймолодший декан історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук Іван Патриляк висвітлює героїчні сторінки України у своїх наукових дослідженнях. І цей список можна довго продовжувати…

Сьогодні щиро вдячна багаторічному очільнику ліцею Галині Стефанівні Сазоненко, вдячна мудрим і професійним колегам, вдячна учням, з якими щоденно навчаюсь і які багато в чому випереджають нас – учителів. Вдячна долі за те, що мрії стають реальністю.

Зустрічаю 30-ліття Незалежності України й ювілей ліцею з вірою і впевненістю, з молитвою за мир і майбутнє України, зі словами нашого Великого Українця В’ячеслава Чорновола, якими завжди розпочинаю уроки українознавства в ліцеї: “Україна починається з тебе…” Ці слова є великим дороговказом і висотою, яка не дає схибити перед учнями, ліцейною родиною і Україною.