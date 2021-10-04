Патріарше Варфоломію, благословіть Україну!

Василь ЧЕПУРНИЙ

Це буде історичний візит, недарма ж так біснується московська церква – візит Вселенського патріарха, Архієпископа Константинопольського Варфоломія I в Україну з нагоди 30-ї річниці Незалежності нашої держави. Духовний лідер 300 мільйонів православних світу прибуде в Золотоверхий Київ, щоб засвідчити любов і повагу до України, щоб нагадати нетямущим і забудькуватим, хто ж хрестив Русь. А це були греки, які й сьогодні на чолі православного світу.

Патріарх Варфоломій – насправді унікальна особистість сьогоднішнього світу, і лише скромність та необхідність дещо промовчувати з огляду на місцезнаходження Вселенського патріарха – у мусульманській Туреччині – не надає патріарху Варфоломію того ореолу слави, яким заслужено користувався Папа Римський Іван Павло II і з яким цілком можна порівняти Константинопольського патріарха. Папам Римським легше – вони, хоч і формально, глави держави Ватикан і вільні у своїх діях. А Вселенський патріарх мусить бути чиновником Турецької держави і повсякчас оглядатися на владу. Ту владу, яка, нагадаю, віддала православний собор святої Софії під чергову мечеть…

Тим паче нам, українцям, треба цінувати мужній крок патріарха Варфоломія, який пішов наперекір агресивній московській церкві, що понад 30 років дурить світ церковним розколом в Україні та стає струнко перед московським правителем і, власне, є філією російської спецслужби. Патріарх визнав Українську церкву незалежною чи по-грецьки автокефальною, і це стало несподіваним ударом по імперіалістичних планах Путіна і його агресивної компанії. Тому й організовує російський олігарх Новинський так звані хресні ходи проти візиту Вселенського патріарха. Так звані, бо Христос там, де любов, а про яку любов від московитів йдеться, якщо вони главу православного світу називають антихристом? Не свого московського Кіріла, що торгував тютюном і вином та все життя служить КГБ-ФСБ, а того патріарха, предки якого хрестили Україну-Русь.

…Коли понад тридцять років тому ми починали відродження української церкви і було нас, говорячи словами Василя Стуса, щопта, а все і всі навколо були проти, – нас надихали слова першого українського патріарха Мстислава Скрипника: “Святий Дух недостаюче доповнює, а немічне зміцнює”. І він мав рацію – сьогодні українська церква в числі визнаних 15 автокефальних православних церков, а наш митрополит Епіфаній служить із патріархами Константинопольським та Олександрійським, що є відповідно першим та другим по честі у всеправославному світі.

Тож ми, українці, будемо вітати візит патріарха Варфоломія! А кому не подобається – хай їдуть у Данілов монастир! Бажано назавжди.