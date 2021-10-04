З Днем Незалежності, Україно!

16 серпня в Національному заповіднику “Софія Київська” відкрився виставковий проєкт “Раритети Української Козацької Держави – Гетьманщини ХVII–XVIII ст. до 30-річчя Незалежності України”.

Виставка покликана висвітлити окремі моменти життя нашої держави на межі XVII–XVIII ст. – часів славетних українських гетьманів Івана Мазепи (1687–1709) та Пилипа Орлика (1710–1742). Поглядам відві­дувачів будуть представлені вісім оригінальних пам’яток козацької доби, розміщених у стінах Софійського собору – визначної пам’ятки архітектури та монументального мистецтва Руси-України, відродженням якої опікувався гетьман Іван Мазепа. Експонатами виставки стануть раритети, які зберігаються в архівних та музейних закладах Королівства Швеції та України. Зі Швеції представлені гетьманська булава з Кабінету раритетів єпархіальної бібліотеки міста Лінчопін та латиномовний примірник “Пактів та Конституцій Війська Запорозького…” 1710 р. з Державного архіву Швеції у Стокгольмі. З українських архівних та музейних зібрань представлено п’ять універсалів 1687–1702 років, виданих у Батурині гетьманом Іваном Мазепою, з Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського в м. Києві, а також Клейнод гетьмана Івана Мазепи – Знак гідності Голови Української Держави з ДП “Національний культурно-мистецький та музейний комплекс “Мистецький Арсенал” у м. Києві.

Виставка триватиме до 14 листопада.

Читайте нарис Наталі Дзюбенко-Мейс про Пилипа Орлика на стор. 8.