Хода пам’яті за героїв, які дарували нам Незалежність

Світлана МАСЛОВСЬКА,
в. о. голови Чернівецької обласної “Просвіти” ім. Т. Шевченка
У кожної держави історія різна. В України – особлива, бо велика її частина полита кров’ю, стражденна, перекручена і навіть вкрадена московитами. Та впродовж віків небайдужа горстка справжніх патріотів вела народ до Незалежності. Бо ми – козацького роду – за Волю й Свободу боротимемося до кінця. Крізь терни, випробування й виклики! У радянські часи – найжорстокіші, коли борців за волю України знищено чи не найбільше…
У час 30ліття Самостійності держави саме вони – головні Герої Незалежності, а ще ті, хто стояв біля її витоків у 1989–1991 роках, ризикуючи бути ув’язненим за вільні думки або знищеним радянською машиною. А ще ті, хто нині на рубежах українських кордонів з вічним ворогомагресором — Московією, яких путінський підданий вбиває навіть у День Українського Прапора, у День Незалежності України.
Їм – вічна слава, шана, честь і захід, організований Заставнівською, Буковинською “Просвітою” імені Тараса Шевченка “Пам’ятаймо тих, кому вдячні за Незалежність”.
Учасники бойових дій російськоукраїнської війни, воїни“афганці”, священники, волонтери, просвітяни краю, у тому числі активісти, які стояли біля витоків Незалежності та “Просвіти” на Заставнівщині (Буковина), пройшлися ходою пам’яті вулицями м. Заставна, зупиняючись, аби помолитися, вшанувати та поставити лампадки – біля пам’ятних знаків Героям Небесної Сотні, жертвам сталінських репресій і політв’язням та Хреста Пам’яті загиблих воїнів на сході України.
Перша зупинка – пам’яті жертв Революції Гідності. Зібрання відкриває голова Заставнівської “Просвіти”, в. о. голови Чернівецької обласної “Просвіти” Світлана Масловська. Короткий екскурс історією здобуття волі українцями, “Отче наш” – від священників ПЦУ СвятоМиколаївського храму м. Заставна о. Василя Пазюка та церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Товтри о. Юрія Чекановського і слово – першому голові Заставнівської “Просвіти” (на той час Товариство української мови імені Тараса Шевченка) у переддень Незалежності – Іллі Гайдею. Це він і його однодумці наприкінці 80х років несли просвітницьку місію на Заставнівщині: збирали людей у райцентрі, у селах, де співали заборонених пісень, відроджували традиції, вивішували синьожовті прапори, освячували їх, формували українську думку, Церкву, національну ідею. За патріотизм, активну громадянську позицію, особистий внесок у фундацію Незалежності України на Заставнівщині – похвальні грамоти від Буковинської “Просвіти” вручені Іллі Гайдею та його побратимові, активісту Володимиру Зюлковському, який, будучи молодим хлопцем, теж ризикував потрапити, як мінімум, у немилість тодішньої радянської влади.
Далі хода рухається до другої зупинки – “Чорного хреста”, спорудженого на честь жертв сталінських репресій. Молитва – і слово істориковідосліднику, поетові, волонтерові Юрію Кушніру. У спогадах із досліджень Миколи Черешнюка ми вкотре повертаємося в часи жорстокого знищення політв’язнів, у тому числі жителів Заставнівщини. Про це все сказано в книзі Черешнюка, що є в бібліотеці, яку нинішня влада закрила… Слушне зауваження місцевій владі і щодо назв вулиць у Заставні, які й досі носять імена вбивць і які давно треба поміняти відповідно до Закону про декомунізацію.
Третя зупинка – Хрест пам’яті, споруджений на знак шани загиблих у російськоукраїнській війні на сході України (2014–2021), поминальна панахида від священників і слово від о. Василя Пазюка, який сказав у своїй промові про те, що Незалежність України – дар Божий, який вимолили й вибороли для нас наші боголюбиві й свободолюбиві предки та сучасні Герої. “Святкуючи незалежність, схиляємо голови перед їхньою пам’яттю і просимо у Господа для них Райських Осель…”.
Про героїзм своїх побратимів на сході України, привернення уваги влади й суспільства до тих, хто повернувся з війни, мовив голова ГО “Учасників бойових дій російськоукраїнської війни” Заставнівщини Людвіг Галай. Про воїнів афганської війни, які сьогодні захищають кордони України та волонтерять, розповів голова ГО воїнів“афганців” Василь Стецюк. Зі святом Незалежності привітали учасників зібрання й активні жителі м. Заставни Віталій Поцілуйко та Юлія Джус, наголосивши на тому, що не маємо права бути байдужими до всіх подій, які відбуваються довкола нас, мусимо докласти зусиль у розбудові держави, рідного міста, аби жертви загиблих за Україну не були даремними.