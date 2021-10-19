Хода пам’яті за героїв, які дарували нам Незалежність

Світлана МАСЛОВСЬКА,

в. о. голови Чернівецької обласної “Просвіти” ім. Т. Шевченка

У кожної держави історія різна. В України – особлива, бо велика її частина полита кров’ю, стражденна, перекручена і навіть вкрадена московитами. Та впродовж віків небайдужа горстка справжніх патріотів вела народ до Незалежності. Бо ми – козацького роду – за Волю й Свободу боротимемося до кінця. Крізь терни, випробування й виклики! У радянські часи – найжорстокіші, коли борців за волю України знищено чи не найбільше…

У час 30ліття Самостійності держави саме вони – головні Герої Незалежності, а ще ті, хто стояв біля її витоків у 1989–1991 роках, ризикуючи бути ув’язненим за вільні думки або знищеним радянською машиною. А ще ті, хто нині на рубежах українських кордонів з вічним ворогомагресором — Московією, яких путінський підданий вбиває навіть у День Українського Прапора, у День Незалежності України.

Їм – вічна слава, шана, честь і захід, організований Заставнівською, Буковинською “Просвітою” імені Тараса Шевченка “Пам’ятаймо тих, кому вдячні за Незалежність”.

Учасники бойових дій російськоукраїнської війни, воїни“афганці”, священники, волонтери, просвітяни краю, у тому числі активісти, які стояли біля витоків Незалежності та “Просвіти” на Заставнівщині (Буковина), пройшлися ходою пам’яті вулицями м. Заставна, зупиняючись, аби помолитися, вшанувати та поставити лампадки – біля пам’ятних знаків Героям Небесної Сотні, жертвам сталінських репресій і політв’язням та Хреста Пам’яті загиблих воїнів на сході України.

Перша зупинка – пам’яті жертв Революції Гідності. Зібрання відкриває голова Заставнівської “Просвіти”, в. о. голови Чернівецької обласної “Просвіти” Світлана Масловська. Короткий екскурс історією здобуття волі українцями, “Отче наш” – від священників ПЦУ СвятоМиколаївського храму м. Заставна о. Василя Пазюка та церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Товтри о. Юрія Чекановського і слово – першому голові Заставнівської “Просвіти” (на той час Товариство української мови імені Тараса Шевченка) у переддень Незалежності – Іллі Гайдею. Це він і його однодумці наприкінці 80х років несли просвітницьку місію на Заставнівщині: збирали людей у райцентрі, у селах, де співали заборонених пісень, відроджували традиції, вивішували синьожовті прапори, освячували їх, формували українську думку, Церкву, національну ідею. За патріотизм, активну громадянську позицію, особистий внесок у фундацію Незалежності України на Заставнівщині – похвальні грамоти від Буковинської “Просвіти” вручені Іллі Гайдею та його побратимові, активісту Володимиру Зюлковському, який, будучи молодим хлопцем, теж ризикував потрапити, як мінімум, у немилість тодішньої радянської влади.

Далі хода рухається до другої зупинки – “Чорного хреста”, спорудженого на честь жертв сталінських репресій. Молитва – і слово істориковідосліднику, поетові, волонтерові Юрію Кушніру. У спогадах із досліджень Миколи Черешнюка ми вкотре повертаємося в часи жорстокого знищення політв’язнів, у тому числі жителів Заставнівщини. Про це все сказано в книзі Черешнюка, що є в бібліотеці, яку нинішня влада закрила… Слушне зауваження місцевій владі і щодо назв вулиць у Заставні, які й досі носять імена вбивць і які давно треба поміняти відповідно до Закону про декомунізацію.

Третя зупинка – Хрест пам’яті, споруджений на знак шани загиблих у російськоукраїнській війні на сході України (2014–2021), поминальна панахида від священників і слово від о. Василя Пазюка, який сказав у своїй промові про те, що Незалежність України – дар Божий, який вимолили й вибороли для нас наші боголюбиві й свободолюбиві предки та сучасні Герої. “Святкуючи незалежність, схиляємо голови перед їхньою пам’яттю і просимо у Господа для них Райських Осель…”.

Про героїзм своїх побратимів на сході України, привернення уваги влади й суспільства до тих, хто повернувся з війни, мовив голова ГО “Учасників бойових дій російськоукраїнської війни” Заставнівщини Людвіг Галай. Про воїнів афганської війни, які сьогодні захищають кордони України та волонтерять, розповів голова ГО воїнів“афганців” Василь Стецюк. Зі святом Незалежності привітали учасників зібрання й активні жителі м. Заставни Віталій Поцілуйко та Юлія Джус, наголосивши на тому, що не маємо права бути байдужими до всіх подій, які відбуваються довкола нас, мусимо докласти зусиль у розбудові держави, рідного міста, аби жертви загиблих за Україну не були даремними.