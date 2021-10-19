Лавреати Народної премії України імені Тараса Шевченка за 2021 рік



У день святкування 30-річчя Незалежності України в Києві, біля пам’ятника Великому Кобзареві, урочисто нагородили цьогорічних лавреатів високої Народної Шевченківської відзнаки. Як відомо, щороку її вручає Комітет з нагородження Народною премією України імені Тараса Шевченка, у складі якого – вісім Шевченківських лавреатів, під керівництвом видатного українського поета, державного і громадського діяча, голови ВУТ “Просвіта” ім. Т. Г. Шевченка Павла Мовчана. Лавреати отримали дипломи та красиві медалі з портретом молодого Шевченка, виготовлені зі срібла з позолотою, а також грошову премію.

Отже, лавреатами почесної нагороди за 2021 рік стали:

Видатний поет, народний артист України, академік Андрій Демиденко (м. Київ) – за вірші до кантати “Поле моєї пам’яті” та глибинне розкриття теми Голодомору 1933 року;

Народний артист України, художній керівник і головний диригент академічної капели “Почайна” Києво-Могилянської Академії Олександр Жигун – за духовно-музичне і патріотичне виховання українців та високу виконавчу майстерність;

Видатна українська письменниця, авторка прозових та публіцистичних книг Наталя Дзюбенко-Мейс (м. Київ) – за поетичну книгу “Сковорода”.

На святі прекрасні, високодуховні твори, зокрема на вірші Тараса Шевченка, співала капела “Почайна”, свої вірші проникливо читали Андрій Демиденко та Наталя Дзюбенко-Мейс, чим викликали щирі овації публіки, яка зібралася на це шляхетне свято. А завітали сюди відомі поети, прозаїки, перекладачі, митці, науковці, державні та громадські діячі.

Щиро вітаємо достойних лавреатів зі знаменною подією!

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