“Ми є країна”

Олег Олексюк,

голова правління Херсонської обласної організації Всеукраїнського товариства “Просвіта”

ім. Т. Шевченка

Під такою назвою Всеукраїнський фестиваль патріотичної творчості та авторських творів, присвячений 30літтю Незалежності України, об’єднав краян у затишній залі обласної книгозбірні імені Олеся Гончара. Організатори фестивалю: ХОГО “STARS SKIFF”; Агенція “КіТ”; ГО “Українська хата – талантами багата”; ГО “Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім. Тараса Шевченка” та ГО “Херсонське обласне бібліотечне товариство”.

Вперше в Гончарівці відбувся широкомасштабний фестиваль, на якому майстри декоративноужиткового мистецтва та художники дивували магією кольору та людської фантазії, народні ансамблі та хори – красою українського суголосся, музики – віртуозною майстерністю гри на музичних інструментах, а майстри красного письменства поділилися з глядачами своїми творчими знахідками.

Понад сто вісімдесят творчих особистостей із Херсонщини та Миколаївщини, Одещини та Дніпропетровщини, Львівщини та Київщини своїм талантом уславили рідний край, мову, неньку Україну та її синів, які боронять незалежність на сході держави. Кожен учасник фестивалю отримав диплом за участь у дійстві та мав змогу ознайомитися з книжковими виставками, захопливими фотозонами, новітніми технологіями та ноухау головної бібліотеки Таврії під час спеціально зорганізованих екскурсій та майстеркласів для гостей книгозбірні.

Журі на чолі з народним артистом України Харісом Ширінським визначилось із переможцями. У номінації “Відкриття фестивалю” перемогу здобула наймолодша учасниця – 4річна Вікторія Лудіна; у номінації “Душа фестивалю” переміг учасник фестивалю в режимі online киянин Ярослав Гаркуша. Ще один учасник onlineчастини фестивалю – рокгурт “Сповідь” (с. Солонці Олешківської ОТГ) – отримав нагороду в номінації “Заклик фестивалю”. “Надією фестивалю” визнаний юний співак Максим Зарічний із вокальної студії Антоніни Потужної, а “Флагманом фестивалю” – вокальний ансамбль “Забавляночка” (м. Львів), до складу якого входять популярні співаки Іванка Мудрик та Азубіке Чіджокє. Приз глядацьких симпатій отримали Народний ансамбль народної пісні “Збурівчанка” (с. Нова Збур’ївка Скадовського району Херсонської області) та Народний хор “Дніпровські передзвони” Херсонського обласного Палацу культури.

Щиросердно дякуємо дирекції та фахівцям книгозбірні за гостинність та належні умови для учасників фестивалю та глядачів. Впевнений, що наступного року у фестивалі візьмуть участь ще більше творчих особистостей, що розширить коло патріотично налаштованих краян.