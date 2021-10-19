Рівненські просвітяни: “Нам є чим пишатися і за що боротися!”

Мирослава Жовтан,

членкиня ради Рівненського міського товариства “Просвіта”

У День Державного прапора України, напередодні 30ї річниці незалежної Української держави, рівненські просвітяни провели урочисту академію. Членів ГО “Рівненське міське об’єднання товариства “Просвіта” та обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” в міському Палаці культури об’єднало не тільки Шевченкове ім’я, а й биття в унісон українських сердець і щирість помислів – вшанувати людей, які виборювали незалежність України, нагадати всім і собі, наскільки важливо бути разом у будні й свята – заради України.

Нагороди від Православної церкви України, від Всеукраїнського товариства “Просвіта”, від обласної і міської просвітянських організацій, чудові концертні номери від Рівненського міського Палацу культури, спогади учасників просвітянського Відродження – усе це створило патріотичний простір, у якому кожен відчував свою причетність до творення держави.

Вітання від архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона передав секретар Рівненської єпархії отець Сергій Лучанін і вручив відзнаки Православної церкви України борцям за незалежність України в ХХ столітті, фундаторам Рівненської “Просвіти” та Народного Руху України: орден святої рівноапостольної княгині Ольги – Євгенії Гладуновій та Ірині Міськовій; медаль Архистратига Михаїла – Зої Дідич; медаль “За любов і жертовність до України” – Тетяні Піяр.

Голову Рівненського обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка Івана Вєтрова за заслуги перед Помісною церквою України, за працю на благо Української держави нагороджено орденом Архистратига Михаїла ІІ ступеня.

Серед нагород за відданість справі відродження Української держави та духовності – митрополичі грамоти просвітянам Мирославі Жовтан, Лілії Овдійчук, Галині Коломис, Наталії Савчук, Миколі Мичаку та архиєрейські грамоти просвітянам Людмилі Босик, Ларисі Ткач, Людмилі Грекул, Михайлу Гриневичу.

Прозвучали святкові вітання від очільників міської та обласної “Просвіти”. Іван Вєтров та Катерина Сичик – це люди, які сьогодні своїми ідеями, справами, умінням згуртувати і повести утверджують просвітянський рух у Рівненському краю. Іваном Вєтровим від імені голови Всеукраїнського товариства Павла Мовчана було вручено медаль “Будівничий України” рівненському громадськополітичному діячу, борцю за незалежність України в ХХ столітті Миколі Вельгусу; почесну грамоту ВУТ отцю Сергію Лучаніну, композитору Андрію Пастушенку, науковцям Лілії Овдійчук та Петру Кралюку, письменнику, художнику Валерію Войтовичу, дослідниці, вчительці Валентині Тумаш. Почесні грамоти обласного об’єднання “Просвіти” отримали членкині вокального ансамблю “Посестри” (керівниця ансамблю – відома просвітянка Мирослава Косарєва). Катерина Сичик вручила подяки ГО “Рівненське міське об’єднання товариства “Просвіта” головам первинних просвітянських осередків, педагогам, які активно долучаються до просвітянського руху в Рівному.

На академії було презентовано Календар патріота, який створила до 30річчя Незалежності Ірина Сичик. Молодою просвітянкою вже видано “30 біблійних істин” для жінок, чоловіків та дітей, оригінальні патріотичні листівки. У патріотичному календарі – пам’ятні дати для українця, церковні свята та важливі для нас події із різних сфер суспільного життя України – від створення громадських організацій, музичних гуртів до спортивних перемог українців. Календар патріота є однією із “30 справ” – освітянськопросвітянського проєкту до 30річчя Незалежності.

Щира вдячність тим, хто художньо прикрасив святкову академію, – зразковому ансамблю танцю “Кралечка” міського Палацу культури (керівниця Тетяна Волкова); зразковій студії музичноестетичного виховання “Ладоньки” міського Палацу культури (керівники Людмила Панащук та Вікторія Панащук); солістці зразкового естрадного хору “Даренбі” Яні Герасимчук (музичний керівник Ірина Пасічник); зразковому ансамблю класичного танцю “Флеш” (керівник Дарина Гриценюк); театру читця “Едельвейс” (керівник Валерія СупонькінаЛагнюк); народному аматорському хору “Горинь” (керівник Михайло Назаренко, музичний керівник Богдан Турко, диригент – Валентина Власюк).

Щедрого нового року життя – на врожай, на мирні дні, на мудрі рішення, на єднання українських сердець, на Божу підтримку – бажали на урочистій академії рівненські просвітяни нашій неньці Україні! Дай Боже!