Слово про Слово

Наталя ДЗЮБЕНКО-МЕЙС,

лавреатка Народної премії

імені Тараса Шевченка

Коли ще Слово Богом не було,

Коли здавалось, що воно заснуло,

Змертвіло передавлене крило,

Отрутою впеклось чуже жало,

Бо першим піднімалося під кулі.

В ристалищах народів і держав

Воно являлось привидом повстання,

То дух його із праху воскресав,

Молитвою ярів у небеса,

Завжди, немов уперше… Як востаннє.

Воно сіяло в світлих образах.

По місяця холодній пекторалі

Котилася зажурена сльоза,

А крізь віки усміхнений Кобзар

Проносив золоті свої скрижалі.

Похідним маршем, рокотом бандур

Верталося до рідної господи

Під пильним зором хижих диктатур,

Імперій і часів порвавши мур,

Зростало Слово зі своїм народом.

…Та знов війни кривавий ятаган

Свої криві пропалює дороги,

Немов із пекла сочиться дурман,

Але співає сонячний Майдан.

У ріднім Слові воскресивши Бога.