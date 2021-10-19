Звернення до наших читачів, передплатників, просвітян

slovo

Друзі!
Тижневик “Слово Просвіти” — один із небагатьох нині існуючих островів незалежного українського ­слова в інформаційному морі — за ­певного “сприяння” нашої влади ­опинився на межі припинення свого ­існування. І тільки ми самі — ті, хто любить, ­шанує і цінує українське правдиве і об’єктивне слово, можемо ­допомогти тижневику. Будь-яка фінансова ­підтримка видання — це вагомий внесок в українську справу. Тож подаємо Вам наші банківські реквізити:
АТ “Альфа-Банк”, р/р UA 30 300346 0000026002016994001; отримувач: ГО “Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім. Тараса Шевченка; код ЄДРПОУ/ІНН: 00031756.
Призначення платежу заповнюється платником так, щоб надати повну інфор­мацію про платіж.
Минулих тижнів на наше прохання про допомогу для газети “Слово Просвіти” відгукнулися:

  1. Ігнатенко Леонід Миколайович – 1000 грн.
  2. Музиченко Олександр Дмитрович – 800 грн.
  3. Шульга Борис Дмитрович – 400 грн.
  4. Стасик Юлія Іванівна – 100 грн.
Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment