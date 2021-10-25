30 років Незалежності – Франківщина…

“Просвіта” Прикарпаття розпочала відзначення ювілею Незалежності України з перших днів серпня, організувавши традиційний дитячий просвітянський табір “Нам пора для України жить”. Для активної молоді також була можливість здійснити сходження на Говерлу з державним прапором. Цікавим молодіжним заходом відзначився святковий концерт “Серце моє тобі, Україно” дитячого вокального ансамблю “Просвітяночки” Клубу обдарованих дітей НД “Просвіта” та сольний концерт просвітянки Лесі Мельник у Музеї мистецтв Прикарпаття.

“Просвіта” започаткувала проєкт: на невеликих листівках відображені біографії людей, які зробили значний внесок у здобуття незалежності та становлення державності України. Побачили світ перші 9 листівок. Спеціально до ювілею Незалежності просвітянське видавництво випустило збірник пісень “Здобудеш державу – чи згинеш в борні” (упорядниця – Михайлина Боднар). На презентації збірника пісні виконували жіночий вокальний ансамбль “Вишиванка” ОНД “Просвіта”, фольклорноетнографічний гурт “Пшеничне перевесло” ОО “Жіноча громада”, тріо “Ґроно калини” Микитинецького Народного дому, виконавці Галина Шеленко, Надія Саїнчук і Володимир Ткачук. Присутні в залі співали “Рости, рости, черемшино”, “За Україну”, “Ой у лузі червона калина”, “Ой у лісі на полянці”, “Там десь далеко на Волині”…

У Народному домі “Просвіта” відбулося урочисте засідання Ради і Правління ІваноФранківського обласного та міського ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка. Учасники – ветерани організації, які на початку 1990х років творили Товариство української мови, організовували перші демократичні вибори до рад, відкривали замовчувані радянською владою сторінки нашої історії, попри переслідування піднімали перші національні прапори, – і вже молоді їхні послідовники. Щиро вітав усіх голова обласної “Просвіти” народний депутат України I і II скликань Степан Волковецький.

– Вперше за багато століть Україна відзначає 30річний ювілей відновлення своєї Незалежності. Так, ми мали її в княжу добу, в короткі на історичні мірки часи Хмельницького, Мазепи, УНР і ЗУНР, але такий поважний часовий відтинок – вперше, – наголосив промовець. – І це свято. Попри багато проблем, агресію Московії, окупацію Криму і війну на сході, зростання тарифів, корупцію і перманентну економічну кризу… Незалежність – це мета й фундамент, на якому постане вільна, сильна і багата Україна, в якій українці будуть щасливі…

Вітаючи святочне зібрання, член Ради і Правління обласного об’єднання, голова Всеукраїнського братства ОУН–УПА Богдан Борович теж згадав буремні дев’яності роки національного пробудження і творення Незалежності. І першими в тому історичному процесі були Народний Рух України і Товариство української мови. Оскільки, згідно з тодішнім законодавством, висувати кандидатами в депутати всіх рівнів мали право громадські організації, то саме вони були лідерами громадської думки. До них прислухалися не лише компартійні чиновники, а й військові, керівники силових структур, вони піднімали хвилі національного спротиву, які котили до столиці, сходу й півдня країни. Саме завдяки їхньому патріотизму, самовідданості, підтримці була проголошена Незалежність України, переконаний Богдан Борович.

Із ювілеєм вітала товариство голова ІваноФранківського МО “Просвіта” Марія Гуцол.

– Зроблено багато, але й мало, бо не досягнуто того, про що мріяли на початках Незалежності, не досягнено економічного розвою, якому б ми раділи і яким би пишалися.

Член Правління ОО ВУТ “Просвіта”, голова “Молодої Просвіти” Євгенія Бардяк наголосила, що Незалежність відкрила молоді можливість вільно реалізовувати себе і свої ідеї через освіту, здобуття фаху і навіть “Молоду Просвіту”, долучаючись до неї замолоду…

А потім для зібрання було показано відеофільм “Палаюча ватра” авторства Михайлини Боднар про створення і діяльність однієї із найбільш активних і ефективних організацій – Тлумацького районного об’єднання “Просвіта”. Справдібо, на Тлумаччині вогонь просвітянського руху впродовж усіх тридцяти років Незалежності не згасав, він осяває працю і життя покутян і в будні, і в свята. Про це, підсумовуючи побачене, розповіла голова районного об’єднання Галина Дзьоба. Насамкінець голова ІФ ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка вручив активістам товариства ювілейні медалі “До 150річчя “Просвіти” та подячні грамоти.

Серед інших запланованих заходів на ювілей нашої держави у НД “Просвіта” вплівся і вечір відпочинку “Кому за…”. За вже сталою традицією співачка Руслана Денега з піснею “Єднаймось в “Просвіті” запросила всіх до танцю в колі. Вчителька Катерина Бойчук із Коломийського району, яка разом зі своїм чоловіком Михайлом майже не пропускають таких заходів, підготувала й прочитала ювілейне поетичне вітання. Родинами з бабусями й дідусями прийшли привітати присутніх вихованці Клубу обдарованих дітей обласної “Просвіти” Єлизавета Василів піснями “Ми разом”, Тетяна Басараб – “Рушничок”, Андрій Голинський – “Повір у себе”… Хвилююче читала свої патріотичні вірші Надія Гриців – “Народе мій”, “Захистимо рідну нашу землю”. Згадала свої майданівські дні та виступи на столичній сцені вчителька української мови і літератури з Поляниці Ганна Попович, яка в своєму творчому доробку теж має поезії про ці події, зокрема, прочитала “Лист до майданівця”. Добре підготувався до вечора відпочинку і постійний відвідувач Тарас Драбчук, прочитавши тематичний вірш “Зрада”. А Тетяна Нивникова родом із Запоріжжя, учасниця фольклорноетнографічного гурту “Пшеничне перевесло”, прочитала відповідь 74річної пенсіонерки з Луганська російській співачці Віці Циганковій, яка написала: “От Донєцка до Крємля – наша русская зємля”. Прозвучало це так: “…Від Донецька до Кремля – українська це земля, наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота й луки, вам Москву він заснував, щоб нечистий вас забрав”. У такому ж сатиричному стилі висміяли Росію та її владу в своїх піснях союзянки Юстина Лялик та Марія Яцишин. Волонтер Тарас Драбчук, очевидець подій на Донеччині, виконав журливу пісню, яку підтримав зал, “Ой полечко, поле”. Всі присутні на вечорі відпочинку заспівали “Ой у лузі червона калина”, підбадьорюючи себе, і з вірою, що прийдуть в Україну кращі часи. І, як завжди, прозвучало “Многая літа” для іменинників.

На урочистій сесії ІваноФранківської міської ради на честь Дня Державного Прапора України звання “Почесний громадянин міста ІваноФранківська” отримав Степан Васильович Волковецький. “Його життя – приклад того, як навіть у важкі та кризові часи можна відстоювати громадянську позицію, бути активним та згуртовувати національнодемократичні сили навколо національної ідеї! Адже саме Ідея – основа для державного будівництва!” – прокоментував рішення міський голова Руслан Марцінків.

Згодом відбулась урочиста сесія ІваноФранківської обласної ради з нагоди 30річчя відновлення Незалежності України, де від імені депутатів ІваноФранківської обласної ради першого демократичного скликання та народних депутатів, які проголошували незалежність України, на сесії виступив голова обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” імені Т. Шевченка Степан Волковецький. Він назвав поіменно обранців від ІваноФранківщини, безпосередньо причетних до ухвалення доленосного Акту 24 серпня 1991 року: Левко Лук’яненко, Маркіян Чучук, Михайло Голубець, Дмитро Захарук, Степан Пушик, Зіновій Дума, Петро Осадчук, Любомир Пиріг, Володимир Шлемко, Богдан Ребрик, Євген Новицький, Степан Волковецький. На жаль, п’ятеро з них уже відійшли у вічність.

– Українську державу необхідно будувати саме на національній основі, – наголосив Степан Волковецький. – Національна ідея для мене особисто означає пріоритет цінностей і традицій нашого народу, української Церкви й загалом всього українського – цього, на превеликий жаль, ще немає у нашій вже 30 років незалежній державі. Її політичний курс протягом тих трьох десятиліть нагадував зигзаг: були на цьому шляху і успіхи, якот прийняття Закону про мови, і невдачі, і проблеми – найбільш очевидні в тих регіонах, де не бралися діяльно утверджувати серед населення українську мову й національну ідею. Очевидно для мене і те, що Московія була й залишається історичним ворогом України. На жаль, чимало наших співвітчизників цього чомусь не бачать чи не хочуть бачити. Тож напрошується запитання: скільки ще потрібно жертв, які ще території, окрім Криму й частини Донбасу, Україна мала б втратити, щоб ті люди повністю прозріли? У зв’язку з цим виникає ще одне запитання: чому наша історична наука така пасивна, де навчальні підручники для учнів та студентів зі справжньої, а не “накинутої” українцям їхніми сусідами історії України? У 1991му ми не вагалися, а знали, на що йшли. Основним нашим прагненням було використати історичний шанс, який тоді Україна мала, і ми його використали. Такого б духу й натхнення і нашим сучасникам, а найперше – молоді, якій належить перейняти естафету від старшого покоління.

29 серпня. у день пам’яті полеглих учасників АТО, “Просвіта” провела захід “З Богом і Україною в серці” (організаторка – Марія Солодчук), в рамках якого відбулася презентація патріотичного збірника “Герої. Пам’ять. Поезії” (упорядниця – Наталія Дяченко), з авторськими поезіями, присвяченими воїнам, які уже котрий рік поспіль душею і тілом боронять наші кордони, нашу Незалежність ціною свого життя. Ці книги будуть відправлені на передову, а в просвітянській залі всі присутні висловлювали вдячність живим, а молитву – полеглим учасникам АТО.

Усі просвітянські святкування супроводжувала виставка вишиваного сучасного і стародавнього одягу, організована міською “Просвітою”, яка також завершила цикл святкувань гарним святочним дійством – зустріччю з просвітянськимим родинами, які творили Незалежність.

Ведуча творчої зустрічі – письменниця, заступниця голови міської “Просвіти” Ганна Дорошенко нагадала, що це свято започатковано 15 років тому першим головою міської “Просвіти” Василем Бойком.

Міський голова ІваноФранківська Руслан Марцінків наголосив, що тільки міцна, здорова християнська родина здатна дарувати плоди любові і злагоди, що є запорукою розквіту міцної, успішної, багатої держави – Україна. Бо добра українська сім’я – це міцна держава. Подякував за патріотичну активність українських просвітянських родин. Побажав міцного здоров’я, творчих успіхів, благополуччя.

Голова обласного товариства “Просвіта” С. Волковецький, який прийшов на зустріч із дружиною Світланою, наголосив:

– Родина була і залишається хранителькою духовних цінностей, родинних традицій, культури та історичної спадкоємності поколінь, чинником стабільності і розвитку. Тандем сім’ї і держави – необхідна передумова процвітання і добробуту його громадян”.

Марія Гуцол, голова міського товариства “Просвіта”, прийшла на свято з чоловіком Олександром. Домінуючою думкою її виступу було, що сім’я – джерело любові, поваги, солідарності та прихильності, те, на чому будується будьяке цивілізоване суспільство.

Цікавими та змістовними були представлення всіх запрошених просвітянських родин. Ярема і Леся Петріви повернулися спогадами в часи підготовки до ланцюга єдності і початків відродження товариства “Просвіта”. Тоді пошиті їхніми руками у їхній хаті синьожовті знамена майоріли не лише в нашому краї, а й в Києві. Сім’я відомого літературного критика Євгена Барана направду соборна, адже письменникзахідняк одружився з кримчанкою Марічкою. Композиторкапросвітянка Галина Терлецька з гордістю оповіла про своїх дітей – знаних у місті музикантку Любов Терлецьку і священника Романа Терлецького, і подарувала присутнім одну зі своїх нових пісень – “Не забудь” на слова І. Франка.

Наймогутнішим акордом свята було знайомство зі співочою родиною професора Олега Вівчаренка та його дружини, заслуженої працівниці культури України пані Галини. Разом із доньками і праонуком вони виконали багато українських пісень.

Окрасою заходу була виставка українських рушників, стародавніх і сучасних сорочок і книжки у вишитих обкладинках з колекції відповідального секретаря Товариства Наталії Синиці.

Матеріал підготувала

Ольга БойЧук,

прессекретарка

ІваноФранківської ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка