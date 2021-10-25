Книжкова толока в Огієнковому краї

Ірина ГОЛОВАЙ,

учасниця Книжкової толоки в Брусилові

У Брусилові на Житомирщині, на батьківщині великого українця Івана Огієнка, відбулася знаменна подія – Друга книжкова толока, яка об’єднала творчих і небайдужих українців із різних куточків України – Львова й Запоріжжя, Рівного та Бердичева, Полтави й Кіровоградщини, Ужгорода й Одеси.

Чим запам’яталася ця книжкова подія?

До поліського краю прибула делегація письменників, видавців і науковців зі Львівщини, серед яких Любов Відута, Аркан Андрій, Анна Хома, Мирослава Данилевська, Володимир Панчишин, Мирослава Данилевська, Галина Міколяш, Василь Щерб’юк та інші, які презентували на Житомирщині свої видання.

Твори військової тематики очима очевидців представили письменники з трагічним і зболеним досвідом – вояки АТО – Віталій Запека (м. Полтава) з романами “Абсурд”, “Цуцик”, “Герої, херої та не дуже” та Василь Піддубний з романами “Холодне серце”, “Історії”, збіркою “Слово про війну” (м. Житомир).

У межах толоки відбувався поетичний фестиваль-конкурс поезій сільської тематики “І тихим островом калиновим згадалось батьківське село…”. За результатами конкурсу лавреатами стали 34 учасники, географія яких була дуже широкою, а твори неймовірно теплі й зворушливі. Перемогли такі народні поети: І місце – Віктор Волощенко (м. Полтава); ІІ місце – Людмила Юферова (с. Добровеличківка, Кіровоградська область); ІІІ місце – Наталія Данилюк (селище Перегінське, Івано-Франківська область).

Спеціальними відзнаками за поетичну майстерність було нагороджено Олександра Ватагу (с. Нова Ободівка, Вінницька область) та Галину Бендзу Коцовську (м. Львів).

Упродовж дня автономно працювало кілька письменницьких локацій. Поетична, на якій відбувалося підсумкове нагородження переможців літературного фестивалю-конкурсу “І тихим островом калиновим, згадалось батьківське село…”, а також поетичний марафон учасників книжкової толоки.

В. Крупка, поет, викладач, член журі фестивалю-конкурсу (м. Вінниця): “Друга Брусилівська книжкова толока – і знову розкіш спілкування… Що потрібно письменнику? Відчути, розповісти, почути, набратися емоцій, вражень, емпатій для нових творів.

Для мене толока почалася з нагородження лавреатів і переможців поетичного конкурсу „І тихим островом калиновим, згадалось батьківське село“… а потому були розмови з друзями-письменниками, книги, пресмачнющий обід, участь у поетично-музичному перформансі з Юрієм Іванцем… Брусилів запам’ятався гарною осінньою погодою, світлими людьми, неймовірними емоціями…”

Локація “Козацька платформа”, на якій обговорювалися твори присутніх авторів історичної тематики, зокрема книги крає­знавця Євгена Букета “Семен Неживий – лицар Холодного Яру”, “Коліївщина: право на повстання”, Галини Фесюк “Свічадо Жовківського краю”, нове видання президента клубу “Холодний Яр” Романа Коваля “Житомирщина в боротьбі” та інші, – не залишила байдужими усіх присутніх.

На локації “Світ дитячої книги” свої твори для дітей презентували Леся Мовчун, Софійка Сова, Іванка Подольська, видавництво “Comix.UA” та інші.

У межах Книжкової толоки відбулася презентація унікального видання Володимира Святненка “Брусилівщина в іменах. Науковці”. У книзі зібрано біографічні нариси про 70 науковців і винахідників, які відігравали та відіграють провідну роль у вітчизняній науці. “Майбутнім поколінням брусилівців є з кого брати приклад, адже наш Здвижень-край виплекав 11 академіків, 35 докторів наук, сім лавреатів Державних премій, десять заслужених діячів науки і техніки”, – наголошує автор видання. На сцені місцевого Будинку культури виступили неповторні українці, родом із брусилівського краю: український історик, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, академік Української академії політичних наук, заслужений діяч науки і техніки України Василь Миколайович Ткаченко; український фізик і педагог, доктор педагогічних наук, професор, академік АНВО України, заслужений працівник освіти України Володимир Петрович Сергієнко; доктор біологічних наук, доцент Каролінського інституту (Швеція) Олена Віталіївна Кашуба та інші.

Серед героїв книги є дуже відомі в Україні люди. Але їх знають більше як державних і політичних діячів. Так, у селі Карабачин народився Київський міський голова (1999–2006), народний депутат Верховної Ради України кількох скликань, Герой України Олександр Олександрович Омельченко. Але мало хто знає, що Олександр Олександрович – кандидат технічних наук, свою дисертацію він захистив у 1988 році, тобто задовго до того, коли став працювати на державній службі. А шлях цього відомого українця розпочинався з рідних стежин Брусилівщини.

Олена Тунік-Мозговенко, член національної спілки краєзнавців України (м. Коростишів): “Нарешті у невеликих містечках відбуваються події Всеукраїнського масштабу. Все це завдячуючи ініціативі Володимира Святненка – талановитиго вихідця з мальовничої Брусилівщини! Завдяки його наполегливим та скурпульозним дослідженням історичне минуле Брусилівщини досліджене цілком і повністю та видане щонайменше у шести книгах. Це чи не єдине на всю Україну детальне вивчення минувшини всього району та сіл, які входять до складу. Книжкова толока в Брусилові – прояв закоханості пана Володимира в рідний край… Дуже вдячна Вам, пане Володимире, та усім, хто долучився до організації чудового свята!”

Гості Брусилова мали можливість відвідати Музей Івана Огієнка, українського науковця, мовознавця, лексикографа, історика, педагога, першого ректора Кам’янець-Подільського державного українського університету, славетного Сина Брусилівського краю, який залишив безцінний спадок для України.

Неповторного колориту Святу книги надали виступи самодіяльних колективів Брусилівщини: народного вокального ансамблю “Чарівниця” (смт Брусилів), народного вокального колективу “Дзвін” (с. Привороття), ансамблю “Здвижаночка” (с. Покришів) та інших.

Незабутні емоції залишила художня виставка майстра народної творчості Аркадія Поліщука, який презентував унікальні портрети, випалені на дереві.

Апофеозом свята став концерт народної артистки України Алли Попової.

Брусилівщина відроджується, оновлюється і просвітлюється – і все це завдяки небайдужим людям цього краю, які неймовірно люблять рідну землю. Хотілося б подякувати голові Брусилівської ОТГ Володимиру Габенцю, начальниці відділу культури Брусилівської ОТГ Ларисі Філоненко, старості Яструбеньківського старостинського округу Ніні Рафальській, директорці Брусилівського будинку культури Ксенії Федишиній, громадському діячеві Михайлові Козару та неймовірному організатору і натхненнику, письменнику Володимиру Святненку.

Брусилівська книжкова толока–2021 – це маленька сторінка в історії великого культурного відродження України.

У межах Книжкової толоки відбулася презентація унікального видання Володимира Святненка “Брусилівщина в іменах. Науковці”. У книзі зібрано біографічні нариси про 70 науковців і винахідників, які відігравали та відіграють провідну роль у вітчизняній науці. “Майбутнім поколінням брусилівців є з кого брати приклад, адже наш Здвиженькрай виплекав 11 академіків, 35 докторів наук, сім лавреатів Державних премій, десять заслужених діячів науки і техніки”, – наголошує автор видання. На сцені місцевого Будинку культури виступили неповторні українці родом із Брусилівського краю: український історик, доктор історичних наук, професор, членкореспондент НАПН України, академік Української академії політичних наук, заслужений діяч науки і техніки України Василь Миколайович Ткаченко; український фізик і педагог, доктор педагогічних наук, професор, академік АНВО України, заслужений працівник освіти України Володимир Петрович Сергієнко; доктор біологічних наук, доцент Каролінського інституту (Швеція) Олена Віталіївна Кашуба та інші.

Серед героїв книги є дуже відомі в Україні люди. Але їх знають більше як державних і політичних діячів. Так, у селі Карабачин народився Київський міський голова (1999–2006), народний депутат Верховної Ради України кількох скликань, Герой України Олександр Олександрович Омельченко. Але мало хто знає, що Олександр Олександрович – кандидат технічних наук, свою дисертацію він захистив у 1988 році, тобто задовго до того, коли став працювати на державній службі. А шлях цього відомого українця розпочинався з рідних стежин Брусилівщини.

Олена ТунікМозговенко, член національної спілки краєзнавців України (м. Коростишів): “Нарешті у невеликих містечках відбуваються події Всеукраїнського масштабу. Все це завдячуючи ініціативі Володимира Святненка – талановитиго вихідця з мальовничої Брусилівщини! Завдяки його наполегливим та скурпульозним дослідженням історичне минуле Брусилівщини досліджене цілком і повністю та видане щонайменше у шести книгах. Це чи не єдине на всю Україну детальне вивчення минувшини всього району та сіл, які входять до складу. Книжкова толока в Брусилові – прояв закоханості пана Володимира в рідний край… Дуже вдячна Вам, пане Володимире, та усім, хто долучився до організації чудового свята!”

Гості Брусилова мали можливість відвідати Музей Івана Огієнка, українського науковця, мовознавця, історика, першого ректора Кам’янецьПодільського державного українського університету, славетного Сина Брусилівського краю, який залишив безцінний спадок для України.

Неповторного колориту Святу книги надали виступи самодіяльних колективів Брусилівщини: народного вокального ансамблю “Чарівниця” (смт Брусилів), народного вокального колективу “Дзвін” (с. Привороття), ансамблю “Здвижаночка” (с. Покришів) та інших.

Незабутні емоції залишила художня виставка майстра народної творчості Аркадія Поліщука, який презентував унікальні портрети, випалені на дереві.

Апофеозом свята став концерт народної артистки України Алли Попової.

Брусилівщина відроджується, оновлюється і просвітлюється – і все це завдяки небайдужим людям цього краю, які неймовірно люблять рідну землю. Хотілося б подякувати голові Брусилівської ОТГ Володимиру Габенцю, начальниці відділу культури Брусилівської ОТГ Ларисі Філоненко, старості Яструбеньківського старостинського округу Ніні Рафальській, директорці Брусилівського будинку культури Ксенії Федишиній, громадському діячеві Михайлові Козару та неймовірному організатору і натхненнику, письменнику Володимиру Святненку.

Брусилівська книжкова толока–2021 – це маленька сторінка в історії великого культурного відродження України.

Ірина ГОЛОВАЙ