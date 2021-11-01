Буковинські просвітяни в інтер’єрі доби

Зі звітом про роботу Чернівецького обласного об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка за 2018–2021 роки виступила Світлана МАСЛОВСЬКА, в. о. голови ГО “Чернівецьке обласне об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка.

Члени правління, ради, активні просвітяни за 4 звітних роки зробили – хтось більший, хтось менший – вклад у розвиток буковинської “Просвіти”. Це була наша спільна праця. Подякуймо нашому багаторічному керівникові Остапові Васильовичу Савчуку за сумлінність, мудрість, інтелігентність та патріотизм, за багаторічну працю на ниві просвітництва!

ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка керувалося насамперед головним документом – Статутом і планами роботи, з яких дещо вдавалося виконати, але багато чого не запроваджено і на це були об’єктивні та суб’єктивні причини, зокрема пандемія. Але, однозначно, ми ніколи не були осторонь проблем, викликів, протистоянь, якщо це суперечило нашому головному завданню – єднанню навколо національної ідеї, української мови, освіти, культури, духовності. На тлі російськоукраїнської війни, яка триває уже восьмий рік, насаджування московським агресором чужинських ідей, їхніх брудних інформаційних пропагандистських гасел, ще більше загострюються проблеми. Буковинська “Просвіта” била на сполох, коли потрібно було підніматися на захист української мови (скасувати сумнозвісний закон Ківалова–Колесніченка) чи новоствореної ПЦУ. Ми відправляли численні звернення до обласної влади, Кабінету Міністрів, Президента України, Верховної Ради України – з вимогою відреагувати на беззаконня проросійських сил у питаннях мови і церкви. 2018 року “Просвіта” стала активним поборником справжньої Української церкви і була в числі перших активістів під час переходу буковинських громад зпід впливу московського патріархату до ПЦУ. Прикро, що той порив завмер із приходом нової влади, і зараз декілька релігійних громад області, які більшістю голосів виявили бажання бути в лоні ПЦУ, і досі моляться на вулиці. Їхня стійкість заслуговує на повагу, і ми всіляко намагаємося їх підтримувати.

Упродовж звітного періоду і навіть під час пандемії ми намагалися не порушувати сталих традицій відзначення Дня української писемності та мови (9 листопада) біля пам’ятної стели літописцям РусиУкраїни. Щороку в серпні збираємося біля пам’ятника буковинському Кобзареві і нагороджуємо лавреатів премії імені Юрія Федьковича (за сприяння нашого мецената пана Олексія Каспрука). Хороша ініціатива буковинської “Просвіти” була запроваджена ще 2016го – написання всеукраїнського диктанту Національної єдності під гаслом “Мова – моя сподвижницька слава”.

За звітний період проводили круглі столи, конференції з питань збереження української мови, церкви, культури, літератури тощо, учасниками яких були не лише просвітяни, а й науковці, освітяни, інші громадські організації Буковини, активні буковинці.

Розглядаючи тему “Церква як одна з важливих складових творення Незалежності України”, Заставнівська “Просвіта” свого часу зініціювала хресну ходу до Васловівського СвятоПреображенського монастиря, спорудженого на місці народження першого митрополита Буковини і Далмації Євгена Гакмана. Сьогодні це загальнообласний захід, бо прочанами є мешканці з усієї Буковини. До речі, в квітні цього року нам вдалося організувати вшанування пам’яті Євгена Гакмана офлайн і онлайн. До онлайнконференції долучилися представники духовенства області, просвітяни з інших областей.

Буковинська “Просвіта” завжди була активною учасницею онлайнконференцій, які проводило Центральне правління “Просвіти” в Києві. Загалом члени нашого правління беруть участь у всіх заходах державного значення.

Ми пишаємося солідним виданням “Просвіта Буковини” і перевиданням “Рускої бесіди”. Незважаючи на те, що не отримали фінансування на журнал “Буковинська ластівка”, ми його видаємо. Дякуємо нашій відповідальній секретарці Марії Пелех за її наполегливість у творенні дитячого журналу всупереч проблемам, а також за рубрику “Просвітянські обрії” в газеті “Буковина”. До слова, в загальнонаціональному конкурсі “Українська мова – мова єднання” за україноцентричне наповнення журналу “Буковинська ластівка” обласна “Просвіта” отримала диплом 1го ступеня. Сьогодні варто віддати належне нашим незмінним, вірним партнерам – бібліотекам, а надто – обласній імені Михайла Івасюка. Щиро дякуємо пані Наталії Філяк, Марії Довгань і всім працівникам, з якими ми разом організовуємо чимало просвітницьких заходів.Також щире спасибі за співпрацю Національному університету ім. Ю. Федьковича, зокрема пані Тамарі Марусик і Світлані Гереговій та медуніверситету – пані Ніні Зорій. Наукові, освітянські, просвітницькі онлайнконференції – це теж невід’ємний вид діяльності, особливо поширений у період пандемії.

Про роботу районних організацій

ВИЖНИЦЯ. Цей район завжди був флагманом просвітницьких ініціатив. Зокрема, в онлайнконференціях, які організовували Дмитро Никифоряк і Людмила Бердюк за останні пів року, участь брали освітяни, бібліотекарі, молоді вижничани.

ГЛИБОКА. Цей район вважається потенційно просвітницьким. Конференція до 150річчя Лесі Українки – це була новизна, імпреза насичена пізнавально, незвично, із залученням представників Києва та Сходу України. Зібрання це цікаво організували пані Олександра Возняк та Олена Рєпіна.

ЗАСТАВНА. Заснований фестиваль давньої пісні імені Євгенії Ярошинської “Буковина автентична”, на жаль, і цього року не відбудеться. Він вимагає великих затрат, а якщо буде карантин – гроші, які дістаються нам нелегко, просто пропадуть. Заставнівська “Просвіта” має засновану мистецьку премію ім. Миколи Івасюка, всесвітньо відомого художника, якого радянська репресивна машина знищила 1937го. Вручення премії проводимо завжди (якщо карантин – на вулиці, біля пам’ятника художнику). Цьогоріч велелюдно відзначили 80ті роковини трагедії на річці Дністер (міст КострижівкаЗаліщики), де було задіяно близько 500 людей, у тому числі багато молоді. Ходу пам’яті організовуємо разом із учасниками бойових дій на Сході України та волонтерами дуже часто (до річниці Євромайдану, Героїв Небесної Сотні, до Дня Незалежності), флешмоби до Дня Геров Крут – у січні, біля пам’ятника Шевченку – в березні, до Буковинського Віча – в листопаді. Це обов’язкові заходи, які не залежні від пандемії, бо відбуваються на вулиці, де ведемо відкритий діалог, до якого долучається все більше людей. Нова форма просвітницької роботи – організація заходів у храмах ПЦУ. Це дієво. Заставнівська “Просвіта” разом зі священниками ПЦУ і з обласною організацією спілки письменників України (голова Василь Джуран) організували їх тричі.

Маємо й чимало проблем. Упродовж останніх 4х років ми так і не налагодили просвітницьку співпрацю з колегами із бессарабської частини області (Сокирянщина, Хотинщина, Кельменеччина). Це, як то кажуть, неоране поле. Туди треба їхати, адже живе спілкування нічим не заміниш. На перешкоді може стати карантин, але потрібно зустрічатися. Так само треба налагоджувати зв’язки, тісніше співпрацювати з вишами Буковини, промисловими підприємствами, влаштовувати творчі, поетичні, письменницькі зустрічі. Люди цього потребують.

Молода “Просвіта”. Це проблема не лише Буковини. Ми впродовж багатьох років не омолоджували нашу організацію. Це ще належить зробити. Як? Пропозиції можна вносити хоч сьогодні, особливо до плану наших подальших дій. Один із методів – написання проєктів щодо розширення сфери діяльності обласної “Просвіти”. З цим може впоратися активна прогресивна молодь Буковини.

Завдань у нас дуже багато. Плани – навіть на близьку перспективу – важко спрогнозувати. Але намагатимемося й надалі бути флагманом у справі збереження українського слова, культури, духовності, наших традицій, звичаїв – все, що потверджує нашу ідентичність. Саме цими принципами у своїй роботі обласна “Просвіта” керується і нині.

Дякую всім активним членам правління, ради за розуміння і особистий вклад у розвиток “Просвіти” на Буковині у звітний період. А новому керівництву щиро бажаю врахувати всі прогалини в нашій роботі, активізувати її і надалі – наснаги, успіхів і високих результатів.