Чернігівській “Просвіті” заборонили користуватися приміщенням

Вранці 9 вересня в будівлі, де розташовується товариство “Просвіта”, на Хлібопекарській, 10, змінили замки та зачинили двері. За словами голови Чернігівської “Просвіти” Олександра Шевченка, це зробила виконавча служба за присутності представників управління комунального майна облради та поліції. Тепер “Просвіта” не зможе користуватися цим приміщенням. Чому – розбиралися журналісти “Суспільного”.

За словами Олександра Шевченка, Чернігівське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка мало пільги з оплати оренди приміщення. Товариство сплачувало певний відсоток від ринкової вартості оренди – зазвичай одинтри, окремо – комунальні витрати. Згідно з останньою домовленістю, орендна плата становила 0,01%, тобто трохи більше 18 гривень на місяць. Стільки “Просвіта” платила протягом останніх трьох років. Рішення про це ухвалюють депутати облради на сесії, встановлюючи плату на рік. Але у 2020 році погодили пільгову ціну на три місяці.

“Ми писали листи, звернення. Відповіді не було. Тобто нам і не відмовляли, і рішення на сесію не виносили”, – сказав Олександр Шевченко.

На час карантину дозволили не платити за приміщення взагалі, але починаючи з червня 2021 року встановили вартість оренди як для комерційного підприємства – 18700 гривень плюс комунальні платежі.

“Як нам розповіли в кулуарах, підготували рішення про те, щоб надати “Просвіті” пільгову ціну на постійній основі. Депутати проголосували. Але воно не вступило в силу, бо, як нам пояснили, це рішення набуде чинності на основі нового договору. Новий договір підписати не можемо, бо нам скрізь відповідають – у вас же борги”, – сказав Шевченко.

Борги наразі становлять майже 60 тисяч гривень. Олександр каже, що багато разів просили їх списати.

За словами заступника начальника управління комунального майна облради Сергія Свиридова, “Просвіта” могла б і досі орендувати приміщення на Хлібопекарській за зручною ціною. Для цього потрібно було переукласти договір, у зв’язку зі змінами у законодавстві.

Як сказав у коментарі “Суспільному” Сергій Свиридов, якщо раніше закон дозволяв зменшувати орендну плату в рамках продовження вже існуючого договору, то Закон України “Про оренду державного та комунального майна”, який набув чинності з 1 лютого 2020 року, вимагає його переукладання.

“Неодноразово, з липня 2020 року, ми до них зверталися, говорили з їхнім керівником, Олександром Шевченком, щоб вони прийшли переуклали договір. Їм пояснювали, що треба робити. Їм би надали такі умови, які вони просили, терміном на п’ять років. Але Шевченко тоді сказав, що не буде цим займатися. Ну і ми ж не можемо поставити за нього підпис”, – говорить Свиридов.

12 квітня Господарський суд Чернігівської області задовольнив позов Чернігівської місцевої прокуратури “про стягнення 68394 грн. 03 коп. та зобов’язання повернення майна”. Тобто до основної суми боргу додалися ще більше десяти тисяч гривень ПДВ на користь Управління комунального майна Чернігівської обласної ради.

Однак ця сума зросла до 191571,50 гривень. Таку цифру називає управління комунального майна облради на своїй Фейсбуксторінці.

Речник обласної прокуратури Валерій Литовченко у коментарі “Суспільному” зазначив, що термін договору оренди закінчився в жовтні 2020 року. Відтоді й набігла така сума.

“По закінченні строку договору, який сплив у жовтні минулого року, договір не подовжили, заборгованість не сплатили і майно не повернули. В травні рішення набуло законної сили, воно не оскаржувалось. В рішенні зазначено, що відповідач на суд не з’явився. Тому позов був задоволений”.

“Були проведені заходи, пов’язані з примусовим поверненням нерухомого майна з орендного користування Чернігівського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, що розташоване у місті Чернігові по вулиці Хлібопекарська, 10”, – йдеться в повідомленні управління.

Сайт Svoboda.fm (за матеріалами “Суспільне Чернігів”)