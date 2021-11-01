Інформація: шляхи до правди і перемоги…

Георгій ФІЛІПЧУК,

академік НАПН України

Нещодавно схвалена Урядом стратегія інформаційної безпеки України до 2025 року спрямована на протидію внутрішнім та зовнішнім загрозам, захист суверенітету і територіальної цілісності України. Саме в такому контексті відбувалася дискусія на минулотижневій конференції у ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Ефективно протистояти інформаційній експансії Московії можна лише тоді, коли цьому завданню будуть підпорядковані всі необхідні державні та суспільні ресурси. І хоча всім нам хочеться стану нормального життя, проте в близькій перспективі цього не може статися, оскільки на нашій землі, поруч з нами знаходиться ворог, який намагається реалізувати свою імперську ідею – ліквідація української Державності, зросійщення населення та знищення української Ідентичності.

З 2014-го Україна веде криваву боротьбу за свою незалежність проти московитів, утративши 7% території; число жертв складає понад 42 тисяч українців, із яких загинуло майже 15 тис. осіб; знищено та вивезено з Донбасу до Росії 27% промислового потенціалу країни. Україна зазнала збитків на суму понад 100 млрд доларів США, що становить близько 20% ВВП.

Такі втрати людського, політичного, економічного потенціалу є критичними для будь-якого народу, проте Україна вистояла, обстоюючи суверенне право на власну Свободу.

Однак разючим дисонансом видаються результати соціологічного опитування 2021 року, коли на восьмому році війни 41% українців позитивно ставляться до Росії, а 17% визначаються. Напрошується відповідь щодо причинності такого стану. Очевидно, що “руськомірство” глибоко вкоренилося в душах значної частини наших громадян. Чимало їх хоча й не вважають себе “рассєянінами”, проте й не прагнуть ідентифікувати себе українцями, ностальгуючи за СРСР, Сталіним, “песнями нашей молодости”, проявляючи нетерпимість до всього українського, окрім, можливо, традиційних галушок, гопака та “несе Галя воду”. Біда не лише в тому, що з таким менталітетом живуть громадяни старшого покоління. Не менш гострі проблеми існують у молодіжному середовищі. Про це засвідчує зовсім “свіже” публічне спалювання державного прапора України на Дніпропетровщині 15-річною школяркою під регіт її знайомих, здійснення подібного кримінального вчинку в Запорізькій області, коли юнак став „героєм“ інтернет-мережі, а житель Маріуполя влаштував фотосесію, спалюючи прапор України, поширивши її в Instagram. Такі факти є непоодинокими і свідчать про негаразди в нашому суспільстві, починаючи з сім’ї, школи, університету, соціального середовища, інформаційного простору, завершуючи владними коридорами.

Пригадую виданий наказ (обласного управління освіти) на початку 1990-х років про обов’язковість урочистого підняття українського Прапора та виконання національного Гімну в усіх навчальних закладах. Невдовзі цей почесний ритуал став нормою, потім знову відбувалися “відкати”. Однак не сподівався, що через три десятиліття Україна стикатиметься з такими ганебними явищами наруги над державними символами, тим паче в часи війни, котра в різних формах ще довго буде “гібридизуватися” Московією, допоки її не з’їдять імперські воші.

Оцінюючи опубліковану в лютому 2013 року зовнішньополітичну “доктрину Герасимова” (начальник Генерального штабу Збройних сил РФ), стає зрозуміло, що ця різновидна боротьба продовжуватиметься, оскільки міждержавний конфлікт розглядає (за їх визначенням) військові дії в одному ряду з політичними, інформаційними, економічними, гуманітарними. Війна проти України повністю підтвердила агресивну сутність російського плану. Воєнна та інформаційна доктрини, концепція зовнішньої політики РФ передбачають дії як військових, так і невійськових чинників. Тому задовго до анексії Криму та війни на Донбасі Росією була розгорнута інформаційна війна, яку ворог розглядав не як “військову хитрість”, а як реальну зброю масового знищення людської свідомості, тотально впливаючи на мозок, психіку, позицію, поведінку людини і суспільства, деморалізуючи населення, військо, владу, підриваючи силу спротиву. Інформаційний вплив став головним пріоритетом військової та зовнішньої політики РФ. Для України він є глибокою, багаторівневою і багатофакторною кремлівською агресією. Адже його стратегічним завданням було: а) ослабити Україну в політичному, інформаційному, економічному, військовому, світоглядному плані; б) виключити українське питання з порядку денного світового співтовариства; в) окупувати й колонізувати Україну; г) деморалізувати й знищити всі намагання спротиву українців проти московської експансії; не допустити входження України в НАТО та ЄС.

Практично інформаційне поле перетворилося у вирішальний чинник стратегічної битви, підтверджуючи тезу зарубіжних дослідників, що істинно тотальна війна – це війна за допомогою інформації.

Чи можна тоді й нині ефективно протистояти цій інформаційній небезпеці, яка загрожує самому існуванню України як держави? Очевидно, так. Але для цього необхідно радикально змінювати стратегію і тактику передусім державної політики, зважаючи, що інформаційна вій­на Росії проти України ведеться в комплексі з гуманітарною, світоглядною, кібернетичною, психологічною та релігійною. Вона торкається всіх життєво важливих сегментів, спонукаючи Україну постійно шукати відповіді на вічне гамлетівське питання “бути чи не бути”.

Але передусім необхідно врахувати ті гіркі уроки, що дані нам уже в новітні часи.

Найперше. Головною причиною бід і трагедій є те, що у відповідальний період наші “передні ряди” та влада виявилися зрадницькими, колаборантськими, проросійськи налаштованими. Народ, попри неодноразові відчайдушні спроби, так і не спромігся обирати україноцентричну владу. Період 2010-2013 років ознаменував собою “москвофільський” напрям розвитку держави, що втрачала суверенність, українськість, гідність і національну свободу. Усі вищі ключові політичні та безпекові керівні посади обіймали проросійські елементи, послаблюючи Україну мілітарно, економічно, інформаційно, ментально, закладаючи підґрунтя для московської окупації.

Янукович, Азаров, Клюєв, Портнов, Сівкович, Якименко, Калінін, Тоцький, Іляшов, Лебедєв, Березовський, Ільїн, Табачник, Захарченко та багато інших були практично тими дійовими особами в Україні, що всіляко сприяли реалізації завдань зазначеної російської “доктрини Герасимова”. Україна до кінця 2013 року, завдячуючи проросійським очільникам, повністю перебувала в кремлівській орбіті впливу. Наслідки зради “верхів” обернулися загальнонаціональними потрясіннями. Однак усе ж таки цей урок нами засвоєно слабо.

Адже донині одіозні російські “агенти” нікуди не емігрували, а відкрито на високих рівнях, прикриваючись нібито громадянськими, соціальними гаслами, продовжують діяти в Україні проти української державності. “Новинські”, “медведчуки”, “деркачі”, “дубінські”, “мураєви”…, які не визнають російської агресії, анексії Криму, прав українців на свою Церкву та Мову, володіючи стратегічними активами, зокрема інформаційними, майже безперешкодно здійснююють “руськомірську” пропаганду. І справа тут далеко не вичерпується лише забороною окремих “московськорупорних” телеканалів. Бо хіба низка “суфлерів” роспропаганди на кшталт “наш”-каналу та інших не знаходяться за рівнем своєї ідеологічної “блекоти” в рядах кремлівських “вигнанців”? Зате власник та речник цього ж каналу пішов ще дальше. Його (мураєвські) білборди “тут наша земля”?!?, розкидані по всій Україні, зухвало виставили навіть перед пропускним пунктом зовнішньої розвідки. А що ми? Продовжуємо обурюватися та “чухати лоби” разом із своєю потураючою та “віротерпимою” Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення.

Але знаймо: військова, політична, економічна, культурно-освітня та релігійна сфери сфокусовувалися на Москву саме завдяки антиукраїнській інформаційній політиці (зовнішній та внутрішній). Навіть оборонна галузь в Україні, що знищувалася через удавані реорганізації та скорочення, зазнавала дезінформаційної експансії, щоби притупляти громадську увагу. Яке зло супроводжувала така інформація можна пересвідчитися, ознайомившись з аналітичним матеріалом “Успіх чи провал української боротьби з 2014 р. і до сьогодні”. Там зазначено, що “за 2010–2014 рр. танків було розпродано 477 одиниць (Бундесвер 2015 р. налічував усього 225 танків); 330 одиниць БМП, БТР; 94 літаки і БПЛА, 145 вертольотів; стрілецької зброї – майже 740 тис. одиниць; ракетно-артилерійського озброєння – майже 6 тис.; автомобілів – 3016”.

Дезорієнтованими були і майбутні офіцери у військових вишах, оскільки в усіх директивних документах Росія була виключена із переліку ймовірних противників. Натомість туди включалися США та інші країни НАТО. Тому, коли на східних рубежах спішно розформовувалися українські військові підрозділи, то в українському суспільстві ледь жеврів локальний спротив цій антидержавній політиці. Він був навіть меншим за антинатовські мітинги “бабусь” в Одесі чи Севастополі.

Росія, плануючи війну проти України, інформаційно, політично, організаційно працювала над послабленням потенціалу ЗСУ, МВС, СБУ; враховувала “східний” вектор орієнтації значної кількості російськомовного населення; сприятливі для себе військово-політичні, економічні, інформаційні умови. На цьому ґрунті активно проводилося інформаційне зомбування населення, особового складу ЗСУ України, який намагалися “виховувати” на усталених совково-імперських “цінностях”. Україна стала жертвою спочатку інформаційної, а пізніше й військової агресії. Вона виявилася, на жаль, повністю безпорадною проти ворожої інформаційної кампанії та кібератак на офіційні установи.

Ще більш не готовими до цього були в Криму та Донбасі. Утрата Криму і частини Донбасу підтвердила не просто імперську агресивність “позерного” брата – Росії, а й показала недолугість державної інформаційної політики України. Адже важко успішно захищати власний суверенітет, українську державність, територіальну цілісність, якщо в Криму, починаючи з 1991 року, замість проведення системної гуманітарної української політики стали розвиватися й впроваджуватися ідеї чужої держави, ідеології “руського міра”. Хоча російській політиці “м’якої сили” в Криму були притаманні всі неоколоніалістські ознаки, проте до 2014-го Україна не відкрила там жодного україномовного вишу, а МОН України в цей період необґрунтовано й поспіхом видавав ліцензійні права російським університетам у Севастополі. Вища, як і середня та дошкільна, позашкільна освіти, повністю русифіковувалися за мовою навчання та змістом. Закривались навіть єдині малотиражні україномовні часописи, зокрема “Кримська світлиця”. Кримський ринок книжкової продукції, газет і журналів, телерадіопередач із мовчазної згоди державних мужів України був тотально окупований сусідньою країною, яка готувала агресію, вбиваючи українську душу та рештки національної ідентичності. Нинішні депутати від Севастополя визнають, що головна причина “успіху” анексії росіянами Криму полягає в тому, що “Росія вкладала значні кошти в освіту та культуру Севастополя і це відіграло велику роль у приєднанні Криму до Росії”.

Зазначене нагадує про ті передумови, які зумовлювали втрати суверенності і територіальної цілісності держави. Бо розпад і розлад настають тоді, коли влада перестає турбуватися й опікуватися людськими душами, станом національної свідомості, їх політичною і громадянською культурою. Адже Україна ледь спромоглася на функціонування в Криму 7 україномовних закладів (із 600 шкіл). У Криму та на Донбасі відбулася повна “зачистка” українського фактору з мовчазної згоди влади та політиків, а часто й за їх підтримки. Варто постійно нагадувати (як урок), що до остаточного зруйнування культурно-освітнього простору (українського!) в Криму причетна передусім владна бюрократія. Адже навіть багаторазові звернення громадськості про підтримку єдиної україномовної кримської газети “Кримська світлиця” так і залишались поза увагою.

Подібні приклади є доконаним фактом як нерозуміння стратегічної важливості українського національного продукту в інформаційному просторі, так і свідченням зрадництва, свідомого саботажу з боку проросійських “агентів” при владі. Оскільки суспільна (конституційна) затребуваність – формувати цінність української національної ідентичності ігнорувалась, то, натомість, продовжувалось “мавпування” ідеології “руського міра”, Така згубна гуманітарна політика характеризувала діяльність (бездіяльність) владних органів в усіх сферах суспільного життя. Повний інформаційний голод на українське слово, книгу, газету, журнал, радіо і телебачення, вкрай незадовільна “політвиховна” робота в середовищі силових структур призвели до того, що в Криму 2014-го дві третини військових зрадили Україні, пере­йшовши на бік ворога.

Нині Росія продовжує посилювати інформаційну війну проти України, щорічно витрачаючи понад 1,3 млрд євро на підтримку державних медіа, які ведуть антиукраїнську інформаційну кампанію (16 загальноросійських, близько 120 супутникових та кабельних телеканалів, 7 телеканалів, що ведуть трансляцію за кордоном, близько 180 регіональних та 30 телеканалів малих міст та сіл). Бюджет телеканалу „Раша Тудей“ та агенції „Россия сегодня“ складає 440 мільйонів доларів, що в 109 разів є більшою, ніж підтримка державних медіа в Україні. Пригадується, як єдиний український державний канал „UA: Перший“ у 2018 році відключали через недофінансування. Роздержавлення ЗМІ за “українським варіантом” нанесло непоправну шкоду суспільству, безпеці країни, національним інтересам. Інформаційний простір був окупований переважно олігархами й чужинцями, які диктували свої “правила і цінності”. Чи Україна здатна протистояти інформаційній агресії Росії, майже перетворившись у прохача милостині, яку можуть подати або ні приватні медіа Коломойського, Фірташа, Ахметова, Пінчука, Суркіса, Шуфрича, Мураєва, Жеваго та інших!? Вочевидь, що ні.

Адже більшість їхніх компаній продовжують вести бізнес в Росії, будучи засновниками і членами російських комерційних організацій, опосередковано толерантно і люб’язно ставлячись до тих, хто вбиває українців. Такий собі принцип мирного співіснування і режим найкращого сприяння.

Російський бізнес сьогодні представлений 104 філіями російських компаній. 2020 року в Україні працювало 12 970 компаній, які мали російських засновників чи бенефіціарів. Понад 12 тисяч їх володіють часткою в українських компаніях. А тепер спробуємо відшукати в цій сув’язі фетишу грошей, грабежу, капіталів хоча б якийсь слід підтримки створення українського національного продукту, телерадіопередач, зокрема: “Культура”, “Освіта”, “Історія України”, “Бібліотека воїна”, інших людино­творчих програм, часописів на кшталт “Слова Просвіти”. Зась! Олігархат та чужинці, що обдирають нашу землю і людей, ніколи не будуть у цьому помічними. Адже нікому не потрібен люд освічений, вихований, свідомий, бо таких важко покріпачувати. Тільки напівосвіченість, що формується на їх етерах “цінностями” на зразок побажань тітки Моті, яка вважала, що “краще бути десять разів зґвалтованою, ніж один раз українізованою”.

Тому коли сьогодні “реформатори зла” намагаються обме­жити канали, подібні “Культурі” на Українському радіо і телебаченні; призначають “проповідниками” і ведучими суспільно-політичних програм на провідних каналах “русскоязычных” (за своєю формою і сутністю); зменшують до смішного державну підтримку творчих національних спілок України; зазіхають на історичні будівлі (Будинок учителя, Будинок кіно, Національна спілка письменників України); доводять видавничу справу до жалюгідного рівня (0,3 книги на душу населення), то слід казати народу правду. Така інформаційна, культурна політика сучасної горе-бюрократії завдає Україні не меншого удару, аніж російські інформаційні кілери. “Вимивання” культури відбувається по вертикалі – від Києва до найвіддаленішого села. Про це дуже переконливо говорила на вже згадуваній конференції Людмила Босик – голова Володимирецької районної “Просвіти” Рівненської області, журналіст, волонтер, дружина Воїна. Її нещодавня поїздка на східний фронт засвідчує про вкрай незадовільну ситуацію із забезпеченням військовослужбовців українськими газетами, журналами, книгами, коли радіо-телепередачі глушаться і перекриваються російськими, а вдома в цей же час закриваються бібліотеки, батьки й діти відчайдушно чинять опір, щоби зберегти мистецьку школу. Просвітяни Сєвєродонецька зазначають, що в Луганському державному унiверситеті внутрiшнiх справ імені Е. О. Дідоренка студенти висловлюють побажання отримати книги української класики, оскільки якісно опанувати українську мову можна лише читаючи Шевченка, Лесю Українку, Франка, сучасних письменників.

Має рацію відомий музикант, педагог, народний артист України, голова Київської “Просвіти” Кирило Стеценко, заявивши на конференції з питань інформаційної безпеки, що неукраїнська Україна завжди поглинатиметься Росією, яку Степан Волковецький пропонує називати лише Московією.

Усім миром треба усвідомити, що інформаційна війна з боку Росії ставатиме дедалі жорстокішою і спрямовуватиметься на підрив морального, патріотичного духу громадян, обороноздатності України. Тому не даймо в Україні жодних шансів “легалізованому” олігархату, “свідомому” колаборанству, запопадливому зрадництву, ностальгуючій совковості, щоби їм довго жити й не тужити. Нам не по дорозі з тими, “хто оминає хрест…”. Про цей шлях українства до правди почуттєво сказала поетеса Майдану Людмила Лось: “Так будьмо, бо ми вже є. /

І поступ наш не спинити”.